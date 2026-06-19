塗るほど眉が目立ってしまう悩みに。『エクセル』の新「ノーミス眉マスカラ」で、誰でも簡単にふんわり軽やかなニュアンス薄眉に

常盤薬品工業株式会社

2026年8月4日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社:東京都港区）は、メイクアップブランド『エクセル』から、失敗知らずの極軽仕上げ眉マスカラ「フェードブロウマスカラ」を発売いたします。

◆発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

◆2026年7月14日よりエクセル公式オンラインショップ、Amazonにて先行販売いたします。

サナ エクセル フェードブロウマスカラ ＦＢ０１～ＦＢ０４

「フェードブロウマスカラ」は、眉マスカラが苦手な方でも簡単に使える、ふんわり軽やかな仕上がりを叶える“失敗知らず”の眉マスカラです。液がつきすぎたり、ムラになったりしやすい眉マスカラの不満点を見直し、誰でも自然で抜け感のある眉に仕上げます。

軽やかで柔軟性のある薄膜のコーティング剤が、眉毛1本1本に薄く均一に密着。毛流れのやわらかさを活かしながら、太くベタッと見えない自然な仕上がりを実現します。濃い眉にも薄い眉にもなじみ、眉の存在感をほどよくやわらげます。

細部まで計算されたコンパクトなひし形ブラシを採用。小回りが利くため地肌につきにくく、ブラシに液がつきすぎないため、細かな毛までムラなく均一に塗布が可能。寝ている毛もふんわり立ち上げ、立体感のある印象に仕上げます。

汗・皮脂・水に強いウォータープルーフ処方で、こすれにも強いスマッジプルーフタイプ。美しい仕上がりを長時間キープしながら、お湯で簡単にオフできます。

カラーは全4色展開。定番で使いやすいブラウン系「ＦＢ０１（ナチュラルブラウン）」「ＦＢ０２（キャメルブラウン）」と、眉毛の存在感をやわらげるトレンドの明るめカラー「ＦＢ０３（ロゼブラウン）」「ＦＢ０４（グレージュ）」。それぞれのカラーに合わせた微細なニュアンスパールを配合し、自眉の色を自然に抑えて、光をやわらかく反射。重たく見せず、トレンドの洗練された薄眉が叶います。

【なぜ眉マスカラは「ベタっと太く」見えてしまうのか】

近年のトレンドである「眉の存在感をやわらげる薄眉メイク」。その仕上がりを左右する重要なアイテムが、眉マスカラです。

一方で、「液がベタっとついてしまう」「塗ることでかえって眉が太く見える」といった理由から、眉マスカラに苦手意識を持つ方の声も多くあります。既存品に対しても、液をよく含むため、かえって地肌についてしまいやすいという声が見受けられました。

眉マスカラの仕上がりがうまくいかない主な原因は、液が必要以上についてしまうこと、そして眉毛の密度によって液のつき方に差が出てしまうことにあります。

特に毛が密集している中央部分にだけ色がのりやすく、そうでない部分とのコントラストが強くなることで、「塗った感」が目立つ不自然な仕上がりになってしまいます。

そこで、眉毛の多い部分にも少ない部分にも均一に色がのる、軽くて伸びのよい処方を開発。液が重たいとベタっとついてしまうため、さらっと粘度の低い液を採用しました。

さらに、液と相性の良いひし形ブラシを開発。ボトルから出す際に自然と余分な液が落ち、常に“ちょうどよい量”で塗布できる設計です。

テクニックいらずで、さっと塗るだけ。眉マスカラが苦手な方にも、ぜひ手に取ってほしい一本です。

【商品特長】

毛が太くならない！失敗知らずの極軽仕上げ ふんわり軽やかなスタイリングを叶えるノーミス眉マスカラ

１.ベタッとつかない薄膜コーティング

眉毛１本１本を薄く均一にコーティング。

軽やかな液で眉毛のやわらかさはそのままに、浮かない自然なふんわり眉に。

２.使いやすさ抜群のコンパクトブラシ

小回りのきくコンパクトなひし形ブラシを採用。

地肌につきにくく、ムラなく均一にコーティングが叶います。

３.Wのラスティング処方で夜までキープ。なのに、簡単にお湯で落とせる

汗や皮脂で落ちにくく、お湯でオフが可能です。

４.抜け感を演出するニュアンスパール配合

各カラーに合わせた微細パール配合で、自眉の色を抑えてあか抜けた印象に。

５.美容液成分配合

【LINE UP】

【HOW TO】

FB01（ナチュラルブラウン）似合う人を選ばない自然なブラウンFB02（キャメルブラウン）軽やかさのある黄み系ブラウンFB03（ロゼブラウン）可愛く馴染むくすみピンクブラウンFB04（グレージュ）こなれ感を演出するアッシュ系ブラウン

●BASIC

ペンシルやパウダーで眉の形を作った後、毛流れに逆らうように眉全体に塗布します。

最後に眉尻に向けて毛流れを整えます。

●TREND

ペンシルと眉マスカラのみで仕上げて抜け感を演出するのもおすすめ。

毛の足りない部分のみをペンシルで描き足して、眉マスカラでカラーリング！

【企画担当者のコメント】

『エクセル』企画担当 中村友梨香

とにかく使いやすい、抜け感眉マスカラが完成しました！

私自身、これまで眉マスカラに苦手意識がありました。メイクの完成度がぐっと高まることは分かっていながらも、地肌に付いてしまったり、眉毛がベタっと見えてしまったりといった失敗が怖く、忙しい朝には使うのを諦めてしまうことが多くありました。

そんな中で生まれたこの「フェードブロウマスカラ」は、失敗知らずで忙しい朝にもさっと仕上げることができ、簡単にメイク全体のクオリティを引き上げてくれます。

眉マスカラに苦手意識のある方にこそ、ぜひお使いいただきたいアイテムです！

【ブランドアップデート】

2025年秋より新コンセプト「あなたの意思が、美しい。」を掲げ、”自分らしく美しくありたいと願う人に、自分を信じる力をくれる”ブランドへとアップデート。

自分本来の美しさを引き出し活かす製品をお届けします。

顔の印象を左右するアイブロウアイテムは、「眉に、“自信”を。」をテーマに、何気ない眉メイクでも自信が持てるような製品をお届けします。

■エクセル ブランドサイト：excelmake.com(https://noevirgroup.jp/excel/)

■エクセル Instagram：@excelmake(https://www.instagram.com/excelmake/?hl=ja)

■エクセル X：@excelmake_tokyo(https://x.com/excelmake_tokyo)

【読者お問い合わせ先・販売店など】

■常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室（サナ）0120‐081‐937

全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店 等

＊ブランドサイトからもお買い求めいただけます