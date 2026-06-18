ミスFLASHグランプリに輝く“ばなまい”ボディを大胆披露！可愛いだけじゃ満足できないファンも「びっくり」の傑作が完成

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、これまで、ミスヤングアニマル2022 審査員特別賞、ミスFLASH2023 グランプリなど、数々のグラビアを飾ってきた橘舞（たちばな・まい）さんの、待望のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』を、6月26日（金）より発売致します。

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』カバー（撮影：小塚毅之）

＜Amazon＞ https://amzn.asia/d/0dByCGey

すでに先行グラビアやサンプル公開画像でぐつぐつと話題沸騰中！

今年下半期にはグラビアに加え、映画や舞台やドラマに出演予定が目白押しの次世代アイドルタレント“ばなまい”が、念願だったファースト写真集を完成させた。

「可愛いだけで最高なのに、ムムムすぎて最強です！」のキャッチコピーが付けられた本作は、これまで雑誌などのキュートな彼女にクギ付けになっていたファンにとって、心臓がバコバコすること必至のスペシャルシーンが満載。

さらに「このコ、いいな」と軽い気持ちで手に取った初対面の人たちは、ページを開いた瞬間から「マジ？」と、予期せぬ大胆ぶりにあっという間に目を奪われるはずだ。

そして誰もがドキッとするタイトルは、この記念作を手に取ってくれた人に対して「あなたの猫になりたい」という本人の願望（？）を込めたもの。

ときにはツンデレ、ときには人懐っこく、綺麗な瞳でこちらを見つめたと思ったら、次の瞬間にはシャツをはだけて自由に動き回る。まさに愛猫そのものの“ばなまい”だが、大好きなご主人様の前で露出度満点のエプロン姿や変形サロペットまで披露する‥‥。

そんな奔放な姿を「写真集にしたかった」と熱望したのが、小日向結衣の『スーパーエロチカ』シリーズなどで「グラドルを接写させたら日本一」と絶賛されたカメラマン・小塚毅之氏。

「週刊プレイボーイ」のグラビアで出会ったという２人の見事なコンビネーションが、初写真集とは思えないギリギリのもう一歩奥まで踏み込んだ名ショットを生み出している。乞うご期待！

●書中カット

●本人コメント

普段のグラビアとはひと味違う“ばなまい”をテーマに、肌露出面積が広い衣装をあえてチョイスした今回。海岸沿いでの路上ロケでは、胸元も背中も大胆に開いたドレスで妖艶さを見せる。（撮影：小塚毅之）「どうしてもやりたかった」というエプロン姿が、やはり本人のお気に入りに。ボディを隠すのはその１枚とショーツのみ。ちょっと目のやり場に困るショットの数々を、ぜひ本編で確認してほしい。（撮影：小塚毅之）グラビアでは着慣れた三角ビキニだが、写真集ではいつも以上にオシャレなデザインに挑戦。この笑顔はじけるプールサイドのシーンが、まさかのスペシャルカットへと繋がっていく‥‥。（撮影：小塚毅之）ベッドに敷かれた真っ白なシーツの上で戯れるばなまいは、まさにタイトルの“猫になりたい”ムードが全開。可愛い愛猫に見つめられているかのようなまん丸な瞳と、キョトンとした表情、加えてシーツに負けない純白ランジェリーが、主（あるじ）をドキドキさせる。（撮影：小塚毅之）写真集ならではの変わり種スタイルも満載で、沖縄の古民家では麦わら帽子とサロペットで“ばなまいファーマー”に変身。前後半に散りばめられたこの古民家シーンは、セクシー度数的に大きな見どころとなっている。（撮影：小塚毅之）

念願の1st写真集です！

グラビアを始めるにあたって「いつか紙の写真集を出したい」というのが大きな目標でした。今回はその夢を叶えることができて本当にうれしいですし、この記念すべき写真集を手に取っていただき、橘舞のことをもっと好きになっていただけたら最高にハッピーです！

実はグラビアを始めるまで、プールでもビーチでもビキニを着けたことがなかった私ですが、今回は写真集ということで思いきったことにたくさん挑戦しています。特にお気に入りはエプロン姿で、どうしてもやってみたかったシチュエーションなので、撮影できて本当にうれしかった・ 気分は完全に新妻でしたね（笑）。

他もおすすめシーンがいっぱいです。今までとは少し違う新しい橘舞をぜひ楽しみにしてください。何度でも見てほしいです！

●書誌情報

『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』カバー（撮影：小塚毅之）

書名 橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい

発売日 2026年6月26日（金）

定価 4.180円（税込）

撮影 小塚毅之

判型 A4判 オールカラー112ページ

発売元 株式会社 徳間書店

徳間書店HP https://www.tokuma.jp/book/b677513.html

Amazon https://amzn.asia/d/0dByCGey

●発売記念イベント

『橘舞１ｓｔ写真集 わたしは猫になりたい』の発売を記念して、ご本人からサイン入り写真集や2ショットチェキ撮影などの特典付きお渡し会を、秋葉原の書店「書泉ブックタワー」にて開催いたします。

[開催日時] 2026年7月4日（土） 17:00～

[会場] 秋葉原・書泉ブックタワー [住所] 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

参加方法等、イベントの詳細は、LivePocket 書泉イベントチケット販売ページよりご確認下さい。

https://livepocket.jp/e/oslr3(https://livepocket.jp/e/oslr3)

●著者プロフィール

橘舞（たちばな・まい）

愛知県出身。４月15日生まれ。T164・B89・W61・H85。

大学卒業後の会社勤務を経てタレントに転身、同時にグラビア活動も開始。

2022年に「ミスヤングアニマル2022」で審査員特別賞を受賞し、さらに翌年の「ミスFLASH2023」では、敗者復活から見事に第17代グランプリに輝くという下剋上を果たした。

舞台や映画など女優業も順調で、イメージDVDはこれまで1作のみという、ワンランク上の新世代グラドルとして注目を集めている。

趣味は舞台鑑賞で「宝塚歌劇団」の大ファン。

Instagram https://www.instagram.com/maitachibana_official/

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●本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

＜徳間書店広報窓口＞

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