【無料ウェビナー開催】インサイドセールスの業務時間を1日2時間削減！YoomとCquickが共催で「AI駆動型インサイドセールス」の全貌を公開

株式会社Cquick

株式会社Cquick（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：荒井祥平）は、Yoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）と共催で、インサイドセールスの業務効率化と生産性向上をテーマにした無料ウェビナー「"ノンコア業務"をゼロに。AI駆動型アプローチでテレアポの生産性を劇的にUPさせる方法～架電時間創出を可能にするYoom活用術～」を、2026年6月25日(木)に開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら：https://419kwy.share-na2.hsforms.com/2y4JJqu38QvqMlK8N_1d6Mw(https://419kwy.share-na2.hsforms.com/2y4JJqu38QvqMlK8N_1d6Mw)

セミナー概要

インサイドセールスの実態として、「実際に顧客と対話できている時間」は全体のわずか15％程度にとどまると言われています。残りの85％は、リスト作成や架電履歴の入力といった「非架電業務」に費やされています。

本ウェビナーでは、Cquick社が提唱する「AI駆動型インサイドセールス」の全貌を公開します。

PR TIMESや求人情報などの「行動シグナル」をフックにした自動リスト生成から、通話履歴の自動文字起こし＆BANT情報の抽出、そして見込み度合いに応じた個別メールの自動生成まで。

Yoomを活用し、1日あたり約2時間の業務削減を実現し、浮いた時間を架電そのものやロープレなどの「教育・スキルアップ」に投資するための具体的な自動化ステップやユースケースをお見せします。

【こんな方におすすめ】

・インサイドセールスの生産性が上がらず悩んでいるマネージャー・担当者様

・架電履歴の入力やリスト精査などの「ノンコア業務」に時間を奪われている現場担当者様

・SFAやCRMは導入しているが、現場の入力負荷が高く形骸化している方

開催概要

イベント名："ノンコア業務"をゼロに。AI駆動型アプローチでテレアポの生産性を劇的にUPさせる方法～架電時間創出を可能にするYoom活用術～

日時：2026年6月25日（木）12:00-13:00

開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）

参加費： 無料

詳細・お申し込みはこちら：https://419kwy.share-na2.hsforms.com/2y4JJqu38QvqMlK8N_1d6Mw(https://419kwy.share-na2.hsforms.com/2y4JJqu38QvqMlK8N_1d6Mw)

登壇者プロフィール

株式会社Cquick 代表取締役社長 荒井 祥平

Yoom株式会社 事業開発 石塚花英

プログラム

■株式会社Cquick 会社概要

- インサイドセールスの現状と課題- Yoomで実現する自動化の仕組み- 創出された「時間」の再投資戦略- ユースケース・事例紹介- 質疑応答

社名 ：株式会社Cquick

代表者 ：代表取締役 荒井祥平

設立 ：2021年8月

資本金 ：1,000,000円

所在地 ：神奈川県逗子市沼間3-22-24

事業内容：AI駆動型インサイドセールス事業を始めとする営業支援事業

URL：https://www.cquick.info/

■Yoom株式会社会社概要

代表者 ：波戸崎 駿

設立 ：2022年6月23日

資本金 ：846,710,000円(資本準備金含む)

所在地 ：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1-11F WeWork KANDA SQUARE

事業内容：ビジネスオートメーションSaaSの開発と運営

URL：https://yoom.co.jp/company

サービスサイト：https://lp.yoom.fun/