6月18日（木）発売「週刊少年チャンピオン」29号の表紙＆巻頭グラビアはグループ卒業目前！モーニング娘。’26の牧野真莉愛ちゃん(ハート)両面BIGポスター付録に限定QUOカードプレゼント企画も!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英夫)６月18日（木)発売の29号にて表紙&巻頭グラビアにモーニング娘。’26の牧野真莉愛さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカードプレゼント企画も実施いたします。

週刊少年チャンピオン29号の表紙＆巻頭撮り下ろしグラビアを飾ってくれるのは、翌週、6月24日（水）にモーニング娘。’26からの卒業を控える牧野真莉愛ちゃん。高校生の頃から週チャンで表紙を飾ってきてくれた彼女の通算15度目のソロ表紙です。

両面BIGポスター付録＆限定QUOカードプレゼント企画も実施します。

真莉愛ちゃんの卒業記念グラビアをお見逃しなく!!

【牧野真莉愛さんコメント】

「16歳の初登場からずっとソロで牧野真莉愛を呼んでくださり、ありがとうございます。

週刊少年チャンピオンさん大好きです(ハート)幸せです(ハート)」

【商品概要】

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」29号

●発売日：６月18日（木曜日）

特別定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/