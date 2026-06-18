データフィード管理ツール「dfplus io」がアルバイト・派遣情報の検索サイト「Lacotto（ラコット）」に対応開始

株式会社フィードフォース

株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」は、株式会社キャリアインデックス（本社：東京都港区、代表取締役社長：幾島 尚彦）が運営するアルバイト・派遣情報の検索サイト「Lacotto（ラコット）」への対応を開始いたしました。

◆アルバイト・派遣情報の検索サイト「Lacotto」について

Lacotto は、国内の主要なアルバイト・派遣サイトと提携し、約 150 万件以上の求人情報を掲載する日本最大級のバイト情報サービスです。応募課金型の料金体系により、応募が発生するまで無駄な費用をかけずに求人掲載が可能です。

Lacotto：https://lacotto.jp/

アプリ：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%B4%BE%E9%81%A3-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88-%E9%9A%99%E9%96%93%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88-%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%94%9F-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AB/id1614603036) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.careerindex.lacotto&hl=ja)

◆株式会社キャリアインデックスについて

株式会社キャリアインデックスは、「あったらいいな」を「ふつう」に変える―インターネットを通じて世の中をもっと便利にするという想いのもと、インターネットを活用した集客プラットフォームを展開しています。

人材領域では、転職・求人情報サイト「CAREER INDEX」、アルバイト・派遣情報サイト「Lacotto」、応募課金型採用支援サービス「Adopt Admin」、ファッション・アパレル業界特化の転職求人サイト「Fashion HR」を運営。

また不動産領域では日本最大級の賃貸物件情報サイト「DOOR賃貸」やフレキシブルオフィス検索サービス「JUST FIT OFFICE」など、多様な集客プラットフォームを展開しています。

Web サイト：https://careerindex.co.jp/

◆「dfplus io」で「Lacotto」への求人フィード連携を簡単に

この度、データフィード管理ツール「dfplus io」は株式会社キャリアインデックスが運営する「Lacotto」への対応を開始しました。

これにより、求人情報を取り扱う広告主様・広告代理店様は、「Lacotto」掲載に必要な求人データを、dfplus io 上の簡単な操作で仕様に沿ったデータフィードへ変換し、連携できるようになりました。データフィードの修正や更新も dfplus io 上で完結するため、日々の作業負荷を抑えながら、最新の求人情報を反映した効率的な運用が可能です。

本リリース以降、すべての dfplus io ユーザーが「Lacotto」用データフィードを作成いただけます。

連携イメージ

◆無料トライアルのご案内

dfplus io は何度でもお申込みいただける、無料トライアルプランをご用意しております。

本機能もすぐにお試しいただくことが可能ですので、下記からお気軽にお申込みください。

無料トライアル申込：https://dfplus.io/freetrial/

◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus io」について

「dfplus io」はフィードフォースが提供する、様々な商品・商材データをマーケティングでフル活用するための SaaS です。「Lacotto」のほか、Indeed、スタンバイ、求人ボックス、Google ショッピング広告、Criteo、Meta Advantage+ カタログ広告（旧称: Facebook ダイナミック広告）、Instagram ショッピング、Pinterest など、商品データを利用する「データフィードマーケティング」のための機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告代理店様、広告主様から支持されています。

サービスサイト：https://dfplus.io/

dfplus io ブログ：https://dfplus.io/blog/

◆株式会社フィードフォース 会社概要

フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。



会社名：株式会社フィードフォース

所在地：東京都港区南青山 1 丁目 2-6 ラティス青山スクエア 3F

代表者：代表取締役 塚田 耕司

事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業



Web サイト：https://www.feedforce.jp/

◆本件に関するお問い合わせについて

本件に関するご質問、ご相談は以下のフォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://dfplus.io/contact/