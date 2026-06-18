猛暑・酷暑時代、夏休みの学びも「おうち探究」へ。「夏のオンライン自由研究フェス2026」特別授業を発表

キッズウィークエンド株式会社夏のオンライン自由研究フェス2026 :https://www.kidsweekend.jp/portal/festivals/summerfestival2026

日本最大級の子ども向け『教育×オンライン』プラットフォームを展開するキッズウィークエンド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役兼CEO：三浦里江、以下キッズウィークエンド）は、2026年7月1日より開催する夏休みの特別企画「夏のオンライン自由研究フェス2026」において、企業や専門家と子どもたちをつなぐ特別授業のラインナップを公開いたしました。

全国的に猛暑・酷暑が予想される2026年の夏。暑さや移動の負担を気にせず自宅から参加できるオンラインイベントは、夏休みの新たな学びの選択肢として注目を集めています。本フェスでは、科学、食育、環境、美術など、子どもたちの身近な「なんで？」「やってみたい！」を入り口に、多彩なテーマの授業を無料で開催。企業の担当者や各分野の専門家との“本物との出会い”を通じて、教科書だけでは得られない発見や驚きを届けます。

自由研究は、単なる「宿題」ではなく、子どもたちの知的好奇心を育み、自ら問いを立てる探究の第一歩でもあります。キッズウィークエンドは、この夏も全国の子どもたちへ、好きなことに夢中になれる体験と、未来につながる学びのきっかけを提供してまいります。

■【開催概要】

■ 注目の2授業

夏のオンライン自由研究フェス 2026 :https://www.kidsweekend.jp/portal/festivals/summerfestival2026- 名称：夏のオンライン自由研究フェス2026- 期間：2026年7月1日（火）～8月31日（月）※授業によって開催日・時間が異なります。詳細は下記授業ラインナップを参照ください。- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 参加方法：各講座の募集ページより申し込み- 特設ページ：https://www.kidsweekend.jp/portal/festivals/summerfestival2026キミの「なんで？」が未来のチカラ☆自由研究アイデア大作戦（『あちちち地球とだいじなやくそく！』（講談社）

神奈川県グリーンエキスポ機運醸成絵本『あちちち地球とだいじなやくそく！』（講談社）とのコラボ特別講座。人気講師3人が1冊の本をヒントに、自由研究のテーマを提案します。「なんで？」という身近な疑問が、自由研究のアイデアに変わります。

- 日時：2026年7月30日（木）19:00～20:00- 講師：たろちゃん（森田太郎）先生 ☆スペシャル動画出演☆タカタ先生、シンディー先生- URL：https://www.kidsweekend.jp/portal/events/C283513C金融教育×RPG体験「おかねアドベンチャー」～キミの選択で運命が変わる！魔王から姫を救え！～（野村ホールディングス株式会社）

社会でますます重要になる金融リテラシーを、魔王からお姫さまを救うワクワクの冒険を通じて楽しく学ぶ体験型授業。クイズに挑戦しながら、お金の役割や上手な使い方を親子で学び、自分にとって大切なものを選ぶ力と、未来を考える力を育みます。

■ 他にも授業ラインナップが続々決定！

- 日時：2026年8月9日（日）19:00～20:00- 講師：タカタ先生- URL：https://www.kidsweekend.jp/portal/events/52E07DD0目を守るミッションに挑戦！ハッピーアイチャレンジ（参天製薬株式会社(https://www.kidsweekend.jp/portal/events/743B0AB8)

日時：2026年7月25日（土）10:00～11:00

講師：しゅん先生（参天製薬株式会社）

はたらく車のお医者さん？建機ドクターのひみつをのぞこう（株式会社アクティオ）(https://www.kidsweekend.jp/portal/events/D5E905E1)

日時：2026年7月26日（日）9:00～10:00

講師：タカタ先生（数学教師芸人）

未来のキレイ肌をつくる！スキンケア教室～ふわもこ泡体験（メモリーテック株式会社）(https://www.kidsweekend.jp/portal/events/6A2B8E9B)

日時：2026年8月2日（日）10:00～11:00

講師：高梨 葵 先生／中嶋 夏希 先生（メモリーテック株式会社）

きっと美術館に行きたくなる☆日本美術のセカイへようこそ！2026（サントリー美術館）(https://www.kidsweekend.jp/portal/events/6346A739)

日時：2026年7月12日（日）19:00～20:00

講師：関 香澄 さん（サントリー美術館 教育普及担当（エデュケーター））

＼生中継／夜の海を大捜索☆光る生きもののミステリーに迫る(https://www.kidsweekend.jp/portal/events/5A61AB51)

日時：2026年7月5日（日）19:00～20:00

講師：カリブ先生（鈴木香里武 先生）／石垣 幸二 先生／たろちゃん（森田太郎 先生）

昆虫博士と作ろう☆世界でひとつの昆虫図鑑６.カブトムシ(https://www.kidsweekend.jp/portal/events/C750484C)

日時：2026年7月11日（土）19:00～20:00

講師：牧田 習 さん（昆虫ハンター・昆虫研究者）

■ 対象授業に参加してプレゼントに応募できるキャンペーンも同時開催

「夏のオンライン自由研究フェス2026」では、対象のオンライン授業に参加＆アンケートに回答いただいた方の中から、抽選で素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。

＜プレゼント＞

キッズウィークエンド オリジナル ぷくぷく立体シール（抽選で300名様）

※プレゼントの画像はイメージです。

＜対象授業＞

フェス期間中に開催される対象のオンライン授業9つ

＜応募方法（かんたん3ステップ）＞- 対象のイベントに参加しよう！（すべて無料）- 各イベント参加後に、アンケートに回答しよう！- アンケート回答後に表示される応募フォームに必要事項を記入して、応募完了！

＜当選率アップのチャンス！＞

- たくさんのイベントに参加＆アンケートに回答しよう（応募チャンスは期間中最大9回！）- キッズウィークエンド公式LINEに登録しよう（LINE登録はこちら → https://lin.ee/GxhXW5S ）■ ＜会社情報＞

キッズウィークエンドは、主に小学生を対象とした日本最大級のオンライン教育プラットフォームです。子どもたちと各界の専門家・第一人者とをオンラインで繋げ、チャットやリアクションの機能を使った双方向のコミュニケーションを図る「探究型オリジナルコンテンツ」を配信しています。

■本件に関するお問い合わせ先 キッズウィークエンド株式会社 メール：info@kidsweekend.jp