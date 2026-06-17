【教室向け】Claude実践セミナー第2回を開催

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、教室の運営者を対象に、オンラインセミナー「Claude実践セミナー 第2回：夏期講習バナーをClaude Design × Canva MCPで量産する」を2026年6月29日に開催します。

本セミナーは、Tech for elementary(https://www.tfe.tokyo/)およびTechHigher(https://www.techhigher.club/)加盟教室に加え、非加盟の教室運営者も参加可能な実践型セミナーです。第1回で「守りのAI活用」として月次業務を効率化(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000006960.html)し生み出した時間を、今回は「攻めのAI活用」として集客施策に直結させる方法を学びます。

今回の第2回でも、第1回に引き続き講師に『Kids Programming Club Okayama(https://kpc-okayama.com/)』の石田 昌嗣氏を迎えます。Claude DesignとCanvaを連携（MCP接続）させ、夏期講習の体験申込を増やすためのバナー制作を体験します。単にAIに画像を作らせるだけでなく、ターゲット（小学3～4年生の初体験層、中学1～2年生の本格派志向など）ごとに訴求軸を整理し、自教室の既存テンプレートにAIが生成したアイデアを流し込む一連のプロセスを90分で実践します。

本セミナーの特徴は、AI（Claude）でアイデアを広げ、使い慣れたツール（Canva）で仕上げるという「役割分担」を体験できる点にあります。受講者は、セミナー中に3～5案のバナーを作成するだけでなく、使用したプロンプトを「プロンプト集」として保存することで、来年の夏や冬期講習、春期講習でも同じ手順を自力で再現できる状態を目指します。さらに、この手法を自教室のレッスン教材として生徒向けに展開する応用例も紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/106_1_cfee5402aa3b86422a1c4d5dc1aab74e.jpg?v=202606180451 ]申込はこちら :https://aiseminar26062.peatix.com

本セミナーは全2回構成の最終回となります。第1回で「守りのAI活用」として取り戻した時間を、第2回では「攻めのAI活用」として夏期講習の集客に直結させます。業務効率化から集客強化へ--2回を通じて、教室の働き方を変える一連の実践を完結します。