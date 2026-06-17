年間50社・累計100社超の海外進出支援実績を持つグロスペリティ、米国市場への「海外進出パッケージ」を本格提供開始

株式会社グロスペリティ

※サービス詳細：【https://glosperity.co.jp/export_package/】

海外進出・越境EC支援を行う株式会社グロスペリティ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：岩崎 正隆）は、日本企業の米国市場への事業拡大を一気通貫で支援する「海外進出パッケージ」を本格的に提供開始いたしました。

当社はこれまで、スタートアップから大企業・官公庁まで、年間約50社・累計100社以上の日本企業の海外進出を、10以上の業界・16ヶ国にわたってご支援してまいりました。本パッケージでは、市場調査・戦略設計からFDA等の規制対応、営業代行・パートナー開拓、テスト販売による初回販売の実現までを、実績と経験に裏打ちされた体制でワンストップにサポートいたします。

最大の特長は、米国プランにおいて代表クラス（CEO・COO）がプロジェクトマネージャーとして直接関与する点と、LA（カリフォルニア州）の米国本社およびオレゴン・LAの物流・在庫拠点による現地での実行力です。「海外進出の成功を“特別”ではなく“当たり前”に」というミッションのもと、エントリーから実行まで伴走支援します。

■海外進出パッケージに含まれる主な支援内容

海外営業代行／市場調査／輸出入代行／FDA・規制対応／EC構築・運用代行／多言語サイト制作／展示会出展支援／商談通訳 ほか、さまざまな分野でサポート可能です。

■グロスペリティの「海外進出パッケージ」が選ばれる理由

■経営体制（プロジェクトを牽引するメンバー）

■提供プラン 海外進出パッケージ（ライト）｜期間：2ヶ月

- CEO/COOが直接関与 米国プランでは代表クラスがプロジェクトマネージャーとして直接関与し、責任を持って成果にコミットします。- 米国現地法人・拠点による実行力 LA（カリフォルニア州）に米国本社、オレゴン・LAに物流・在庫拠点を保有。「現地法人があるからこそ実現できる」現地での実行力が違います。- 年間50社の支援実績 食品・日用品・スポーツ用品・機械部品・化粧品まで幅広い商材で、中小企業から大企業・官公庁まで、年間約50社・累計100社以上、対応業界10以上の日本企業の海外進出を支援してきた経験とノウハウがあります。- 代表取締役 CEO 岩崎 正隆 福岡県出身。九州大学大学院卒業後、兼松株式会社にて日米間の輸出入業務や新規事業の立ち上げ、シカゴでのアメリカ事業のマネジメントに従事。帰国後はスタートアップ企業にて海外事業の立ち上げを経験。自らのスキル・経験を基に、より多くの企業の海外進出を支援するため、2023年に株式会社グロスペリティを設立。- 執行役員 COO 加藤 大介 愛知県出身。名古屋大学卒業後、兼松株式会社にて建設機械・車両部品の中東アフリカ向け輸出・貿易実務に従事。その後、スタートアップ企業にて執行役員 国内営業部長として、中堅・中小企業の輸出支援や経営者向けコンサルティングを担当。企業の海外進出により泥臭く寄り添った支援を行うため、2026年5月に執行役員 COOとして参画。

海外展開の「最初の一歩」として、方向性を明確にする短期集中プログラム。「どの国に・何を・どうやって」売るかの方向性が未定の企業さま向けに、最適な「展開国・販路・戦略」を短期間で整理し、次ステップの意思決定をご支援します。

キックオフ商材・事業状況のヒアリング、目標すり合わせ調査・分析候補国の需要／規制調査、現地ヒアリング戦略設計優先国の決定、販路・ターゲット仮説設計報告会レポート納品、次ステップのご提案

■海外進出パッケージ（米国）｜期間：6ヶ月（FDA対応込）

準備・戦略から実行・検証まで、初回販売の実現を一気通貫でご支援するプランです。B2B（法人取引）とB2C（米国Amazon EC）の2タイプをご用意しています。

■支援可能国・実績の傾向

- PHASE 1 準備・戦略フェーズ（1～3ヶ月目）：事前整理・分析（商材選定、チャネル設計、競合分析、提供価値の再定義）／規制対応（FDA施設登録、成分レビュー、英語ラベル診断・作成代行 等）／B2B・EC準備（ターゲットリスト作成、初期アプローチ文案、AIによる個別パーソナライズ、簡易営業資料・商品ページ作成）- PHASE 2 実行・検証フェーズ（4～6ヶ月目）：営業代行・パートナー開拓（50～100社へアプローチ、商談同席・クロージング）／小売店舗テスト販売（米国日系スーパー・日用雑貨店等への委託販売・POP UP）・米国Amazon EC販売／次期施策の立案- 追加オプション（パッケージ期間中に追加可能）： 英語ツール（HP・LP・チラシ・カタログ翻訳）／FDA・規制（商品認証届・登録工場追加）／輸出・物流（輸出入代行）／現地活動（展示会出展支援・ブース出展代行）。完了後の中長期グロース支援もご用意しています。

米国を中心に、台湾・シンガポール・タイなどアジア主要国を含む16ヶ国への支援・輸出実績があります。これまでの傾向として、業界は食品・日用品（キッチン用品や伝統工芸品）・スポーツ用品を中心に多様な商材で実績があり、サービスはB2B向けが最も多いものの、B2Cも増加傾向にあります。エリアは北米（アメリカ・カナダ）が最多で、東南アジア（台湾・シンガポール）、オーストラリアと続きます。

■代表コメント

「米国は日本企業にとって依然として最大級の機会がある市場です。私たちは“海外進出の当たり前を創る”ことをミッションに、戦略設計から現地での初回販売の実現まで、責任を持って伴走支援していきます。」

-- 株式会社グロスペリティ 代表取締役 岩崎 正隆

まずは無料相談から（次のステップのご案内）

「英語ができなくても大丈夫か」「小規模企業・輸出経験ゼロでも可能か」「どの国がおすすめか」--そうした疑問をお持ちの企業さまへ。グロスペリティでは、貴社の商材や事業状況をお伺いし、最適な進め方をご提案する無料相談を実施しています。まずはお気軽にご相談・資料請求ください。

▼お問い合わせ・無料相談・資料請求

電話：092-600-2667（受付時間：月～金 10:00～17:00、土日祝休）

メール：support@glosperity.co.jp（広報担当）

社名：株式会社グロスペリティ（英：Glosperity Corporation）

代表：代表取締役 岩崎 正隆

事業内容：海外営業代行事業／パートナー開拓支援事業／越境EC事業／輸出サポート事業

設立：2023年6月

支援チーム：日本5名／米国5名／カナダ1名／フィリピン1名

拠点：

- 福岡本社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-3 クリオコート博多2F- 東京オフィス 東京都中央区銀座4-10-14 ACN銀座4ビルディング9F- 米国現地法人 Glosperity USA Inc.（LA〔カリフォルニア州〕：米国本社／オレゴン：物流・在庫拠点、2025年4月設立）

URL：https://glosperity.co.jp