格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』×水上の格闘技『BOATRACE』全９戦で開催中『BOATRACE FIGHTER』

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、2026年に開催されるSG競走およびPGIクイーンズクライマックスに合わせ 、世界的人気を誇る対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』シリーズとコラボレーションしたWEBプロモーション『BOATRACEFIGHTER』を年間計9回にわたり実施中 。

第3弾は、「第36回グランドチャンピオン」の開催にあわせ、Amazonデジタルギフト10,000円分やオリジナルTシャツ・ステッカーが当たるWEBキャンペーンを2026年6月18日（木）より実施。ストリートファイターのキャラクターたちによるボートレーサー仕様のオリジナルビジュアルを要チェック！

■キャンペーン概要

＊タイトル：BOATRACE FIGHTER

＊キャンペーンサイト：https://lets-boatrace.com/cp/2026-boatracefighter/

※６月18日０時にサイト更新予定

＊ボートレース公式X：https://x.com/Lets_BOATRACE

＊実施期間：2026年3月～12月にかけて計9回実施

・第1弾：ボートレースクラシック（蒲郡）【キャンペーン終了】

2026年3月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分

・第2弾：ボートレースオールスター（浜名湖）【キャンペーン終了】

2026年5月21日（木）0時～ 31日（日）23時59分

・第3弾：グランドチャンピオン（鳴門）

2026年6月18日（木）0時～ 28日（日）23時59分

・第4弾：オーシャンカップ（びわこ）

2026年7月23日（木）0時～ 8月2日（日）23時59分

・第5弾：ボートレースメモリアル（桐生）

2026年8月20日（木）0時～ 30日（日）23時59分

・第6弾：ボートレースダービー（尼崎）

2026年10月22日（木）0時～11月1日（日）23時59分

・第7弾：チャレンジカップ（常滑）

2026年11月19日（木）0時～ 29日（日）23時59分

・第8弾：グランプリ（大村）

2026年12月11日（金）0時～ 20日（日）23時59分

・第9弾：クイーンズクライマックス（住之江）

2026年12月21日（月）0時～31日（木）23時59分

■第2弾キャンペーン概要

＊タイトル ：フォロー＆リポストキャンペーン

＊実施期間 ：6月18日(木) 00：00 ～ 6月28日(日) 23:59

＊賞 品 ：

＜60名様＞ Amazonデジタルギフト10,000円分

＜60名様＞ オリジナルTシャツ+ステッカー（Wチャンス賞品）

＊応募方法 ：

（１）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。

（２）同アカウントよりキャンペーン期間中毎日投稿されるキャンペーン投稿をリポスト。

（３）リポスト後、自動リプライにて結果をお送りいたします。

（４）さらに、キャンペーン投稿に対し、以下の要素を記載してリプライすることで、

Wチャンス抽選への応募が完了、抽選で賞品が当たる。

・ハッシュタグ「#グランドチャンピオン」

・投稿ごとに記載されるクイズの解答やキーワード

※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。

■『ストリートファイター』シリーズについて

「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第１作目を発表後、

1991年発表の「ストリートファイターII」において画期的な対戦システムが話題を呼び、大ヒットを記録しました。家庭用ゲームソフトでは対戦格闘ゲームというジャンルを確立し、今なお進化し続け、世界中で人気を博しています。

2023年には「ストリートファイター6」を発売。また、ゲーム以外に漫画、アニメ、実写映画、などの幅広いメディアミックス展開も行われています。さらに「eスポーツ」の代表的なゲームとして、世界的な大会が数々開催されています。