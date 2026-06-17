格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』×水上の格闘技『BOATRACE』全９戦で開催中『BOATRACE FIGHTER』

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一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、2026年に開催されるSG競走およびPGIクイーンズクライマックスに合わせ 、世界的人気を誇る対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』シリーズとコラボレーションしたWEBプロモーション『BOATRACEFIGHTER』を年間計9回にわたり実施中 。


第3弾は、「第36回グランドチャンピオン」の開催にあわせ、Amazonデジタルギフト10,000円分やオリジナルTシャツ・ステッカーが当たるWEBキャンペーンを2026年6月18日（木）より実施。ストリートファイターのキャラクターたちによるボートレーサー仕様のオリジナルビジュアルを要チェック！




■キャンペーン概要


＊タイトル：BOATRACE FIGHTER


＊キャンペーンサイト：https://lets-boatrace.com/cp/2026-boatracefighter/


　　　　　　　　　　　※６月18日０時にサイト更新予定


＊ボートレース公式X：https://x.com/Lets_BOATRACE


＊実施期間：2026年3月～12月にかけて計9回実施
・第1弾：ボートレースクラシック（蒲郡）【キャンペーン終了】
　2026年3月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分
・第2弾：ボートレースオールスター（浜名湖）【キャンペーン終了】
　2026年5月21日（木）0時～ 31日（日）23時59分
・第3弾：グランドチャンピオン（鳴門）
　2026年6月18日（木）0時～ 28日（日）23時59分
・第4弾：オーシャンカップ（びわこ）
　2026年7月23日（木）0時～ 8月2日（日）23時59分
・第5弾：ボートレースメモリアル（桐生）
　2026年8月20日（木）0時～ 30日（日）23時59分
・第6弾：ボートレースダービー（尼崎）
　2026年10月22日（木）0時～11月1日（日）23時59分
・第7弾：チャレンジカップ（常滑）
　2026年11月19日（木）0時～ 29日（日）23時59分
・第8弾：グランプリ（大村）
　2026年12月11日（金）0時～ 20日（日）23時59分
・第9弾：クイーンズクライマックス（住之江）
　2026年12月21日（月）0時～31日（木）23時59分


■第2弾キャンペーン概要


＊タイトル ：フォロー＆リポストキャンペーン


＊実施期間 ：6月18日(木) 00：00 ～ 6月28日(日) 23:59


＊賞　　品 ：


＜60名様＞ Amazonデジタルギフト10,000円分


＜60名様＞ オリジナルTシャツ+ステッカー（Wチャンス賞品）





＊応募方法 ：


（１）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。


（２）同アカウントよりキャンペーン期間中毎日投稿されるキャンペーン投稿をリポスト。


（３）リポスト後、自動リプライにて結果をお送りいたします。


（４）さらに、キャンペーン投稿に対し、以下の要素を記載してリプライすることで、


Wチャンス抽選への応募が完了、抽選で賞品が当たる。


・ハッシュタグ「#グランドチャンピオン」


・投稿ごとに記載されるクイズの解答やキーワード


※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。


■『ストリートファイター』シリーズについて


「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第１作目を発表後、


1991年発表の「ストリートファイターII」において画期的な対戦システムが話題を呼び、大ヒットを記録しました。家庭用ゲームソフトでは対戦格闘ゲームというジャンルを確立し、今なお進化し続け、世界中で人気を博しています。


2023年には「ストリートファイター6」を発売。また、ゲーム以外に漫画、アニメ、実写映画、などの幅広いメディアミックス展開も行われています。さらに「eスポーツ」の代表的なゲームとして、世界的な大会が数々開催されています。