格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』×水上の格闘技『BOATRACE』全９戦で開催中『BOATRACE FIGHTER』
一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区）は、2026年に開催されるSG競走およびPGIクイーンズクライマックスに合わせ 、世界的人気を誇る対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』シリーズとコラボレーションしたWEBプロモーション『BOATRACEFIGHTER』を年間計9回にわたり実施中 。
第3弾は、「第36回グランドチャンピオン」の開催にあわせ、Amazonデジタルギフト10,000円分やオリジナルTシャツ・ステッカーが当たるWEBキャンペーンを2026年6月18日（木）より実施。ストリートファイターのキャラクターたちによるボートレーサー仕様のオリジナルビジュアルを要チェック！
■キャンペーン概要
＊タイトル：BOATRACE FIGHTER
＊キャンペーンサイト：https://lets-boatrace.com/cp/2026-boatracefighter/
※６月18日０時にサイト更新予定
＊ボートレース公式X：https://x.com/Lets_BOATRACE
＊実施期間：2026年3月～12月にかけて計9回実施
・第1弾：ボートレースクラシック（蒲郡）【キャンペーン終了】
2026年3月20日（金）0時～ 29日（日）23時59分
・第2弾：ボートレースオールスター（浜名湖）【キャンペーン終了】
2026年5月21日（木）0時～ 31日（日）23時59分
・第3弾：グランドチャンピオン（鳴門）
2026年6月18日（木）0時～ 28日（日）23時59分
・第4弾：オーシャンカップ（びわこ）
2026年7月23日（木）0時～ 8月2日（日）23時59分
・第5弾：ボートレースメモリアル（桐生）
2026年8月20日（木）0時～ 30日（日）23時59分
・第6弾：ボートレースダービー（尼崎）
2026年10月22日（木）0時～11月1日（日）23時59分
・第7弾：チャレンジカップ（常滑）
2026年11月19日（木）0時～ 29日（日）23時59分
・第8弾：グランプリ（大村）
2026年12月11日（金）0時～ 20日（日）23時59分
・第9弾：クイーンズクライマックス（住之江）
2026年12月21日（月）0時～31日（木）23時59分
■第2弾キャンペーン概要
＊タイトル ：フォロー＆リポストキャンペーン
＊実施期間 ：6月18日(木) 00：00 ～ 6月28日(日) 23:59
＊賞 品 ：
＜60名様＞ Amazonデジタルギフト10,000円分
＜60名様＞ オリジナルTシャツ+ステッカー（Wチャンス賞品）
＊応募方法 ：
（１）Xのボートレース公式アカウント（@Lets_BOATRACE）をフォロー。
（２）同アカウントよりキャンペーン期間中毎日投稿されるキャンペーン投稿をリポスト。
（３）リポスト後、自動リプライにて結果をお送りいたします。
（４）さらに、キャンペーン投稿に対し、以下の要素を記載してリプライすることで、
Wチャンス抽選への応募が完了、抽選で賞品が当たる。
・ハッシュタグ「#グランドチャンピオン」
・投稿ごとに記載されるクイズの解答やキーワード
※詳細は特設サイト内の応募規約をご確認ください。
■『ストリートファイター』シリーズについて
「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第１作目を発表後、
1991年発表の「ストリートファイターII」において画期的な対戦システムが話題を呼び、大ヒットを記録しました。家庭用ゲームソフトでは対戦格闘ゲームというジャンルを確立し、今なお進化し続け、世界中で人気を博しています。
2023年には「ストリートファイター6」を発売。また、ゲーム以外に漫画、アニメ、実写映画、などの幅広いメディアミックス展開も行われています。さらに「eスポーツ」の代表的なゲームとして、世界的な大会が数々開催されています。