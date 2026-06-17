Ayumu Imazuが登場！　SKY-HIナビゲートのラジオ番組『DIVE TO THE NEW WORLD』公開収録イベント開催【オフィシャルレポート】

株式会社J-WAVEJ-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』ナビゲーター・SKY-HI、Ayumu Imazu

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は6月8日（月）、ナビゲーターのSKY-HIがゲストの本音にDIVE（飛び込む）する番組『DIVE TO THE NEW WORLD』（毎週土曜23時放送）の公開収録イベントを、ボートレースの発信拠点・SIX WAKE ROPPONGIで開催いたしました。

イベントには、ナビゲーター・SKY-HIとAyumu Imazuがゲストとして登場。アーティストとしての原点や創作への向き合い方、言葉や音楽に対する感覚など、2人の共通点も垣間見えるトークが展開されました。ここでは、その模様をオフィシャルレポートとしてお届けします。

なお本公開収録の模様は、J-WAVE 6月20日(土) 23:00～、FM 802 6月21日(日) 24:00～にて放送予定。また6月22日（月）17:00より、J-WAVEの公式YouTubeチャンネルにて動画も公開予定です。

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【イベントレポート】

東京・六本木にあるボートレースの発信拠点・SIX WAKE ROPPONGIにて『DIVE TO THE NEW WORLD』の公開収録が開催された。ステージに登場したSKY-HIは、「ぜひ大きめの拍手で盛り上げてくれたらと思います」と笑顔で呼びかけ、リスナーとの距離が近い空間に、どこか緊張した様子の会場を和ませていた。

そんなSKY-HIの言葉を受けて登場したAyumu Imazuも、「近いし、広い……」と戸惑いを見せ、会場をさらに和やかなムードで包んだ。

以前にも同番組にゲスト出演したことがあるAyumu。そこから環境は大きく変化し、現在はBMSGとパートナーシップ契約を締結して活動している。

Ayumu Imazu

まずSKY-HIが迫ったのは、Ayumuのアーティストとしての原点。歌に本格的に取り組み始めた時期について「声変わりしてから。ちょっと遅いんですけど、15歳くらいからですかね」と振り返る。

SKY-HIが「そのくらいから、“歌の人”として生きていく覚悟があった？」と尋ねると、Ayumuは「覚悟はありましたけど、今でもダンスより難しいと思っています」と回答。続けて、「歌って、高音を出すとわかりやすいじゃないですか。でも、それを捨てられるか、みたいなところに気づいてから、“歌の人でいく”という気持ちが強まったかもしれません。それが18歳とか19歳のときですかね」と明かした。

また、トークは日本語詞への向き合い方にも及んだ。SKY-HIは「日本語のラッパーは歌詞に意識が向きやすい一方で、ダンスをルーツに持つ人は、言葉に意識が向きづらい部分もあるのかなと思っていて。それはひとつの大きな壁だった？」と質問。

これに対し、Ayumuは「その壁にぶつかったのは、わりと早かったんですよね」と振り返る。さらに、最近では英語と日本語の間に感じていた言語の壁が少しずつ薄れてきたことにも触れ、自身の中での変化を語った。

SKY-HI

ここで、Ayumuの楽曲「CLASSIC」をオンエア。楽曲についてSKY-HIが感想を伝えたうえで、「全曲新曲のアルバムを出した今、創作のモチベーションは？」と問いかけると、アルバムをリリースできた喜びや、全曲新曲で挑めたことへの感謝を語りつつも、そのぶん制作に大きなエネルギーを注いだことを明かし、その率直な言葉に、SKY-HIも深くうなずきながら共感。

また、日々のエンターテインメントのインプットについて話が及ぶと、2人は意外なテーマで盛り上がる場面も。SKY-HIが「いつか作るかもしれない」と語った、あるエンターテインメントとは？ 気になる内容は、ぜひオンエアでチェックしてほしい。

SKY-HI、Ayumu Imazu

番組の終盤には、会場に集まったリスナーからの質問に答える場面も。

「おふたりの似ている点は？」という質問には、Ayumuが「自分が“いいな”“キャッチーだな”と思う感覚が、日高さんと似ている気がしています」とコメント。これを受けてSKY-HIも、初めて一緒に歌ったときのことを振り返りながら、「めちゃくちゃ気持ちよかった」と語る。音楽に向き合ううえでのオープンマインドな姿勢に触れ、2人に通じる部分として挙げた。

互いの感性が自然と通じ合う場面もあり、イベントは終始なごやかな雰囲気のなか幕を閉じた。

この公開収録の模様は、6月20日（土）より『DIVE TO THE NEW WORLD』にて放送。さらにJ-WAVEの公式YouTubeチャンネルにて動画も公開予定だ。ぜひ放送と合わせてチェックしてほしい。

（文：於ありさ、写真：上飯坂一）

■番組概要

番組名：『DIVE TO THE NEW WORLD』

放送局：J-WAVE、FM802

放送日時：

J-WAVE 2026年6月20日（土）23:00～23:54

FM802 2026年6月21日（日）24:00～25:00

ナビゲーター：SKY-HI

ゲスト：Ayumu Imazu

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

番組X：https://x.com/dive813

番組Instagram：https://www.instagram.com/divetothenewworld/

番組ハッシュタグ：#dive813