“大人女性の悩みに効く”Elura（エルーラ）が新たに提案する大人のためのサマーニットが登場！2026年6月17日（水）よりWEB限定で発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の “大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランド「Elura（エルーラ）」が、人気のWEB限定企画第5弾として「ドルマンスリーブドライニット」を発売いたします。今回は、素材と製法にこだわり抜いたサマーニットのシリーズ展開です。2026年6月17日（水）より公式WEBストア and ST(アンドエスティ）、ZOZOTOWNにて、WEB限定の取り扱いとなります。

Eluraは、2019年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムやサービスを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。

第5弾となる今回のWEB限定企画は、大人女性に嬉しい着心地やシルエットに細部までこだわった、色鮮やかなサマーニットをラインアップしています。夏でも心地よく過ごすことのできる綿100%の素材を採用。さらに「擬麻（ギマ）加工」という特殊加工を施し、麻のようなシャリ感と清涼感を再現しています。また、ストレスフリーな着心地を実現するため、ホールガーメント製法（無裁縫）で一着丸ごと編み上げました。縫い目がないため、肌当たりがなめらかでごわつきを感じづらいのが魅力です。さらに、この製法により、360度どこから見ても綺麗な立体シルエットをキープするニットが完成しました。

■販売概要

発売日： 2026年6月17日（水）

展開店舗： 公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN

特設サイト： 「COSY SUMMER KNIT」

https://www.dot-st.com/elura/concept/?dispNo=013001374

■「ドルマンスリーブドライニット」商品詳細

POINT 01

夏でも心地よく過ごせる素材

綿100%の素材に「擬麻（ギマ）加工」という、特殊加工を施すことで麻のようなシャリ感を再現しました。湿度の高い日でも肌に張り付かず、快適な着心地を保ちます。

POINT 02

ホールガーメント製法で美シルエットを叶える

洗練された立体シルエットが魅力の、日本製の無縫製ニット。身体のラインを拾わず、気になる体型も優しくカバーします。

POINT 03

大人の余裕を感じさせる上品デザイン

夏に気になる二の腕を包み込むドルマンスリーブや、ほどよい首元の開き、深めのスリットなど、計算されたディテールにより、体型を「隠す」のではなく「美しく魅せる」一着に仕上げました。

商品名 ：ドルマンスリーブドライニット

価格 ：\9,900（税込）

カラー ：全5色展開（オフホワイト・グレー・ライトピンク・ミント・ネイビー）

サイズ ：FREE

■カラー展開について

大人女性が着用しやすく、夏のシンプルコーデに映える爽やかな５色展開。

●オフホワイト

デイリーに使いやすい定番カラーはどんな色のボトムスともマッチする優しい色合いで、レイヤードも◎。

KNIT / \9,900 tax in

INNER / \6,600 tax in

PANTS / \7,700 tax in

BAG / \6,380 tax in

SHOES / \7,700 tax in

●グレー

落ち着きのある洗練された印象にしてくれるグレーは、ほどよいダークさで大人の品格をプラス。

KNIT / \9,900 tax in

SKIRT / \7,700 tax in

PANTS / \7,150 tax in

●ライトピンク

コーディネートが一気に華やかになるライトピンクは、大人女性にも似合う淡いカラー。

KNIT / \9,900 tax in

PANTS / \7,700 tax in

BAG / \16,500 tax in

SHOES / \10,450 tax in

●ミント

コーディネートの主役になる爽やかなミントグリーンは、トレンドのアースカラーとも好相性。

KNIT / \9,900 tax in

PANTS / \8,800 tax in

SHOES / \7,700 tax in

●ネイビー

大人の上品さを演出してくれるネイビーは、ほどよい透け感で重たく見えない着こなしに。

KNIT / \9,900 tax in

INNER / \4,400 tax in

PANTS / \9,900 tax in

BAG / \7,150 tax in

■Eluraについて

Eluraは「私が私を好きでいるために。いくつになっても、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに、化粧品のように「大人女性の悩みに効く」に、こだわってつくられた大人女性のためのブランドです。ブランド名は「A Rule」の逆読みに由来。「ルールではなく。私のルール。いくつになっても、自分らしく、女性らしく。」という意味を込めて名付けました。単独店全25店舗を展開（催事店舗含む）。40代～50代を中心とした大人女性をターゲットとしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ (https://www.dot-st.com/elura/)

＜公式Instagram＞ @elura_official（https://www.instagram.com/elura_official/）

＜公式YouTube＞ 「Elura magazine」 (https://www.youtube.com/@Elura_official)

＜公式X＞ @elura_official（https://twitter.com/elura_official）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official