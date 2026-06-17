【新サービス】kintone×PCAクラウド連携を加速！「連携伴走サポート」「会員管理・伺書アプリパック for PCA」を提供開始

ピー・シー・エー株式会社

AI技術を活用し、 財務経理・人事労務・販売管理をワンストップでサポートする『PCA Arch』をはじめ、クラウド型基幹業務システムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、PCAクラウドとkintoneの連携をより身近に、より実践的に活用いただくため、2つの新サービスの提供を開始いたします。

1つ目は、kintone内製化を支援する「kintone×PCAクラウド連携伴走サポート」、2つ目は、『PCAクラウド 公益法人会計』と連携する「kintone会員管理・伺書アプリパック for PCA」です。「作ってもらう」ではなく「作れるようになる」を合言葉にお客様の業務DXと自走化を強力に後押しします。

■高まるkintone×PCAクラウド連携ニーズ

近年、バックオフィス業務のDX推進において、基幹業務システムと業務改善プラットフォームの連携ニーズが急速に高まっています。特に、会計・販売・給与といった基幹業務を担う『PCAクラウド』と、業務アプリを柔軟に構築できる「kintone」を組み合わせた活用は、PCA製品をご利用のパートナー様・ユーザー様の間で多くの導入実績を生んでいます。PCAではこうしたニーズにお応えするため、両者をシームレスに連携する「PCAクラウド連携プラグイン for キントーン」をホームページから無償ダウンロードにて提供してまいりました。

今回、さらに一歩踏み込んだ価値提供として、グループ会社である株式会社ケーイーシー（KEC）、そしてkintoneアプリ開発のスペシャリストである株式会社ウィルビジョンと連携し、2つの新サービスの提供を開始します。

サービス１：kintone×PCAクラウド 連携伴走サポート

コンセプトは「作ってもらう」ではなく「作れるようになる」支援。

kintone×PCAクラウドの連携運用、貴社のkintone内製化（自走化）をサポートします。

■支援内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/126_1_52492fb4d3bdcbbfe91cdf8992940e9e.jpg?v=202606171152 ]

■ご利用料金

1回120分（リモート） 7７,000円（税込）

まずは初回無料ヒアリングにて現状の課題を分析の上、最適な回数をご提案いたします。

※本サービスはKECにて実施・提供いたします。

サービス2：kintone会員管理・伺書アプリパック for PCA

お申し込みはこちら :https://2593eb46.form.kintoneapp.com/public/kec

公益法人・財団・社団の現場が抱えがちな「アナログ運用」を「kintoneアプリ」で解決します。

【会費請求】や【会員管理】をkintoneを利用して簡単・明瞭に！『PCAクラウド 公益法人会計』へ仕訳転送も可能です。

●解決できる課題

・会費管理の課題

エクセル管理による煩雑な業務、会費の請求漏れ、未収状況の確認遅れ、過去の履歴が追えない

・伺書・決裁承認の課題

紙伝票による決裁スピードの停滞、決裁データを会計用にPCAへ入力、科目振替による二重作業

●主な機能

・顧客台帳・定期請求台帳

台帳登録から請求書を発行、収入伝票を自動作成してPCAへ

・伺書の作成

kintoneを利用した稟議決裁により伺書から仕訳を自動作成してPCAへ

・PCAクラウド連携

受取会費・事業収益・事業費などの仕訳を自動生成

■提供価格（導入支援・保守サポート込み）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/126_2_87abcc5a1f4dfb2e212a28bd7125785f.jpg?v=202606171152 ]

●サービス内容

『PCAクラウド 公益法人会計』を熟知しているKECのインストラクターが、kintone連携から導入支援・導入後のサポートまでお手伝いします！

・kintone設定 ： アプリの整備・マスター調整

・PCA連携設定 ： 科目・仕訳設定の調整

・導入支援 ： 初期設定支援・操作説明

・サポート ： 導入後のサポート

●導入条件

『PCAクラウド 公益法人会計』はWeb-APIが必須です。

ｋintoneはスタンダードコース、ワイドコースでの利用が必須です。

※請求書の発行には、kintoneのPDF出力プラグインのご契約が別途必要（有償）です。

※アプリパックの開発元は株式会社ウィルビジョン、サービス提供元はKECとなります。

パートナー企業からのコメント

詳細はこちら :https://www.kec-sp.com/kintone-a

サイボウズ株式会社

執行役員 営業本部長 玉田 一己氏

サイボウズ株式会社はピー・シー・エー株式会社の「kintone×PCAクラウド連携伴走サポート」と「kintone会員管理・伺書アプリパック for PCA」の提供開始をを心より歓迎いたします。対応実績が豊富で技術力のある株式会社ケーイーシーと株式会社ウィルビジョンの支援により、お客様が自走できるようになり、業務DXを推進していくことを願っています。これからもお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。

ピー・シー・エー株式会社 概要

社名：ピー・シー・エー株式会社

設立：1980年8月1日

所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

代表者：佐藤 文昭

URL：https://pca.jp/

記載された製品名および会社名は弊社の商標または登録商標です。

ニュースリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合がございます。

Copyright(C)2025 PCA Corporation, All rights reserved.

以上のような概略でございます。

お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。