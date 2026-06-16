株式会社プリンシプル、サーバーサイドGTM導入支援サービスをアップデート

株式会社プリンシプル

株式会社プリンシプルは、サーバーサイドGTM導入支援サービスをアップデートし、Stape Inc.が提供する、サーバーサイドGTM専用ホスティングサービスホスティングサービス「Stape」を活用した新プランの提供を開始いたします。

本アップデートに伴い、Stape活用プランを通常価格90万円～のところ、リリースキャンペーンとして特別価格60万円～でご提供いたします。

サーバーサイドGTM導入支援サービス アップデート

Cookie規制やブラウザ制限、広告プラットフォーム側の計測仕様変更により、従来のクライアントサイド計測だけでは、広告効果やユーザー行動を正確に捉えづらい状況が広がっています。

一方で、Google Cloud Platform（GCP）やAWSなどの自社クラウド環境でサーバーサイドGTMを構築するには、専門知識や保守体制、初期コストが導入のハードルとなるケースも少なくありません。

今回新たに提供するStape活用プランでは、サーバーサイドGTMの環境を複雑なインフラ構築なしで用意できるSaaS「Stape」を活用し、従来よりも低コストかつ短期間での導入を支援します。

プリンシプルは、要件定義・計測設計から、Stape環境のセットアップ、GA4のサーバーサイド計測設定、広告媒体へのサーバーサイド送信設定まで、一気通貫でサポートします。

サービス詳細はこちら

https://bit.ly/principle-sGTM

お問い合わせはこちら

https://www.principle-c.com/contact/

【Stape活用プランとは】

Stapeは、サーバーサイドGTMを動かすためのサーバー環境を、複雑なインフラ構築なしで用意できるSaaSです。

プリンシプルのStape活用プランでは、サーバーサイドGTM導入に必要な要件定義、計測設計、Stape環境のセットアップ、GA4のサーバーサイド計測設定、広告媒体へのデータ送信設定までを一気通貫で支援します。

これにより、社内にクラウドエンジニアがいない企業でも、低コストかつ短期間でサーバーサイドGTMの導入・運用を開始できます。



Stapeを活用することで、以下のような対応が可能になります。

- Cookieの有効期間延長への対応

ファーストパーティCookieとしてデータを発行・管理しやすくなり、ITPなどによるCookie制限の影響を低減します。通常はエンジニアによる開発や設定が必要な工程も、Stapeでは拡張機能の実装により比較的容易に実現可能です。

- 広告ブロック・ブラウザ制限の影響低減

自社ドメインのサブドメイン経由で計測を行うことで、広告ブロックやブラウザ制限の影響を受けにくい計測環境の構築を支援します。

【サービス提供内容】

Stape活用プランでは、サーバーサイドGTM導入に必要な一連の工程を支援します。

主な提供内容は、現状の計測環境の確認、導入方針の整理、計測設計、Stape環境およびGTMサーバーコンテナの設定、カスタムドメイン設定支援、GA4・Google広告・Meta広告などへのサーバーサイド送信設定、タグ・イベントの動作検証、導入後の初期レクチャーです。

プリンシプルでは、単にサーバーサイドGTMを導入するだけでなく、GA4、GTM、広告媒体、データ活用の観点から、企業ごとの目的や運用体制に合わせた計測環境を設計します。

サービス詳細ページ :https://bit.ly/principle-sGTM

【リリースキャンペーン】

今回のサービスアップデートを記念し、Stape活用プランを特別価格で提供いたします。

通常価格90万円～のところ、リリースキャンペーンとして 特別価格60万円～でご提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57738/table/55_1_307cd57234df4d3c784a1301d665d6fd.jpg?v=202606170251 ]

本キャンペーンは、Stape活用による新プラン提供開始に伴い、サーバーサイドGTMの導入をより多くの企業に検討いただくことを目的として実施するものです。

※データ管理方針やセキュリティ要件、カスタマイズ要件などを踏まえ、自社クラウド環境での構築が適している企業向けに、GCPを活用したサーバーサイドGTM導入支援プランもキャンペーン対象といたします。

GCP版については、通常価格300万円～のところ、20%OFFの特別価格240万円～でご提供いたします。

お問い合わせはこちら :https://www.principle-c.com/contact/?utm_source=signature&utm_medium=referral&utm_content=20260615&utm_campaign=service

【このような企業におすすめです】

本サービスは、以下のような企業におすすめです。

- 社内にクラウドエンジニアがおらず、サーバーサイドGTMの導入にハードルを感じている企業- 初期費用や運用コストを抑えながら、サーバーサイド計測を始めたい企業- 広告計測やGA4のデータ精度に課題を感じている企業- Cookie規制やブラウザ制限に対応し、主要広告媒体へのサーバーサイド送信を進めたい企業

【まずはご相談ください】

サーバーサイドGTMは、単にタグの処理をサーバー側に移すだけではなく、計測目的、広告媒体、GA4設計、データ活用方針に合わせて設計することが重要です。

プリンシプルでは、GA4、GTM、Web広告、データ活用の知見をもとに、企業ごとの目的や運用体制に合わせた導入方法をご提案します。

「自社にサーバーサイドGTMが必要か知りたい」

「Stapeと自社クラウド環境のどちらが適しているか相談したい」

「広告計測やGA4のデータ精度を改善したい」

このような課題をお持ちの企業は、ぜひお問い合わせください。

サービス詳細はこちら

https://bit.ly/principle-sGTM

お問い合わせはこちら

https://www.principle-c.com/contact/

【株式会社プリンシプルについて】

株式会社プリンシプルは、デジタルマーケティングの戦略立案から施策実行までをワンストップで提供するWebマーケティング支援会社です。

アクセス解析、SEO、Web広告、BIツール導入、データ活用基盤構築などを通じて、クライアントのビジネス成長を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社プリンシプル

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-2-5 トライエッジ御茶ノ水10階

代表者：楠山 健一郎

設立：2011年10月20日

URL：https://www.principle-c.com/

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社プリンシプル マーケティングチーム 担当：杉岡

E-mail：mk@principle-c.com

URL：https://www.principle-c.com/contact/