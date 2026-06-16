＜イベント情報＞小学生対象「環境にやさしい靴下づくりを体験しよう！」を品川区立環境学習交流施設エコルとごしにて7-8月に開催

レンフロ・ジャパン株式会社

米国最大級の靴下製造販売会社の日本法人であるレンフロ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、取締役支社長：高橋良太）は、7月4日（土）、8月29日（土）に品川区立環境学習交流施設エコルとごしと共に小学生のお子さまを対象とした「環境にやさしい靴下づくりを体験しよう！」を実施します。本企画はお子さまが描いたデザインを靴下に反映することで世界で1足だけのオリジナル靴下を製作していただきます。さらに、環境に配慮した製法で製造されるため靴下を通して環境問題に関しても親子で一緒に考えます。

2025年夏の様子１.2025年夏の様子２.2025年夏の様子３.2025年夏の様子４.

■開催概要

・名称：環境にやさしい靴下づくりを体験しよう！

・日時：

（デザインワークショップ）2026年7月4日（土）1回目 10:00-11:30、2回目 13:00-14:30

（くつしたお渡し会）8月29日（土）11:15-12:30

・対象：小学生とその保護者 各回40組ずつ

・講師：高橋良太(レンフロ・ジャパン株式会社 取締役支社長)

・会場：エコルとごし（https://ecoru-togoshi.jp/）

■開催背景

当社ではCSR活動の一環として「デザイナー体験」と題したワークショップを継続的に開催してきました。子どもたちが弊社デザイナーと共にアイデアを形にし製品化された作品が手元に届く、そんな“創る喜び・楽しさ”と“社会とつながる体験”を提供しています。また、アパレル業界は大量生産・大量消費に代表される環境問題の解決を長年の課題としてきました。今回使用するデザインソックスの製造方法は「GINGA」という機械を使ったインクジェットプリント技術です。この製造方法を採用することで例えば1,000足以上の大口ロットを求められてきた従来の製造方法では対応できなかった1足からの製造、かつ製造時に消費する膨大なエネルギー・水の節約が可能になりました。未来ある子どたちに「創る楽しさ」と「環境にやさしい活動の啓蒙」を目的としてこの活動を行っています。

■環境配慮型プリント技術「GINGA」とは

インクジェットプリント技術「GINGA」とは、白い靴下に直接デザインをプリントすることで従来の糸染色工程を不要とする製造方法です。

糸染色に伴う大量の水使用や染料排水を削減し、環境負荷の低減を実現します。また、染色糸を使用した編立靴下は製造工程の都合上大量生産が必要になる反面、GINGAは1足など必要な分だけ生産できるため廃棄ロスも抑制が可能です。インクジェットプリントによる高精細な表現とサステナビリティを両立した、次世代型の靴下製造技術です。

申し込みはこちら :https://ecoru-togoshi.jp/event/workshop/30531/

■取材をご希望の方へ

本イベントにご興味をお持ちいただけましたら以下の内容をご記載のうえ、広報担当までご連絡いただけますと幸いです。

※本イベントは2日に分けて行われ7月4日（土）のワークショップでは「靴下デザイン体験」を、8月29日（土）は「デザインがあしらわれた靴下のお渡し会」を実施予定です。

・媒体名

・ご担当者名

・取材参加人数

・参加日時（7/4の午前のみ or 午後のみ or 終日、8/29のみ、両日）

・撮影方法（動画撮影/写真撮影）

・参加者インタビューのご希望有無

・ご連絡先

申込先：レンフロ・ジャパン株式会社 広報担当宛て

メール：press@renfrojapan.com

締切：2026年6月30日（木）18:00



■ご取材いただける内容

・参加者によるデザイン作業風景

∟子どもが真剣に描く様子、親が見守るリアクション、完成イメージを見せる瞬間 など

・参加者コメント

∟「どんな靴下になると思う？」など ※許諾いただいた方に限り

・当社担当者による解説コメント

∟本イベントの狙いや、環境配慮型モノづくりの取り組みについて

・環境配慮型プリント技術「GINGA」に関する説明

∟製造工程や仕組みの紹介 ※簡易説明対応可

・完成イメージ（サンプル靴下）の撮影 ※8月29日のみ

∟完成した靴下に対する子どもや親御さんのリアクション、感想

【レンフロ・ジャパン株式会社について】

RENFRO CORPORATIONは1921年に創業した米国最大級の靴下製造販売会社。レンフロ・ジャパン株式会社はその日本法人で2012年10月に創業。

老舗の多い日本の靴下業界の中で「We are Game changer / 私たちは足もとから世界を変えていく」という企業理念を掲げ、既存のルールや経験にとらわれる事なく、常に変化し挑戦する企業であり続ける事を指針としています。

【会社概要】

社名：レンフロ・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F

代表：代表取締役 スーザン・シー・ベヴァード

コリーナ・エー・ノリス

取締役支社長 高橋良太

設立：2012年10月

資本金：5,000万円

事業内容：靴下・メリヤス類の製造・販売