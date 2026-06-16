7/22 農業の高温対策、環境に優しい農業の技術・サービスがまとめてわかる「課題解決・マッチングデー」を開催

■課題解決・マッチングデーについて

株式会社日本農業新聞

株式会社日本農業新聞（東京都台東区、代表取締役社長：田宮和史郎） は、農業の高温対策や環境に優しい農業の実践に役立つ技術・サービスを生産者・農業関係者に紹介するオンラインセミナー「みどりＧＸラボ 課題解決・マッチングデー」を7月22日（水）に開きます。

持続可能な食と農を目指すコンソーシアム「みどりＧＸラボ」パートナー会員の企業・団体が、高温対策、脱炭素、資源循環などの実践的なソリューションをプレゼンテーション形式で紹介します。視聴後、「マッチングシート」に回答すると、資料請求やマッチング・商談の依頼などができます。

本イベントを通じ、猛暑などへのソリューションを有するみどりＧＸラボパートナー会員と生産現場の接点を創出し、サステナブルな農業の実践を後押しします。

■登壇企業

セッション１ 気候変動に克つ

セッション２ 環境に優しい農業の実践

■開催概要

詳細・参加申し込み :https://www.agrinews.co.jp/page/midori-gx-seminar2603こんな農業関係者に向けて開催します- 環境に優しい農業の困りごとを解決したい- 猛暑・高温対策に取り組みたい- 最新の技術やサービスを知りたい- 先進企業・スタートアップとつながりたい- フェイガー「稲作における耐候性ソリューションサービス(高温対策栽培レシピ)」- カクイチ「地球沸騰化時代の農業・畜産を守る ～ナノバブル栽培と次世代GX豚舎の実証事例～」- 日本バイオスティミュラント協議会「バイオスティミュラントの概要と具体的な事例紹介」- 日本製紙「日本製紙グループの生物由来のアプローチで実現する低環境負荷農業資材-みみず太郎100/元気森森/和紙マルチ-」- クオンクロップ「食農特化AIが、商品の新たな競争力を発掘する「Myエコものさし」」- ＴＯＷＩＮＧ「高機能バイオ炭「宙炭」」

日時:2026年7月22日(水)14時～16時30分(予定)

開催形式:オンライン

参加費:無料

主催:日本農業新聞

申し込み：みどりＧＸラボ公式ウェブサイトから

（https://www.agrinews.co.jp/page/midori-gx-seminar2603）

■参加特典

イベントに参加しマッチングシートにご回答いただいた方の中から、抽選で50名様にAmazonギフトカード最大5,000円分をプレゼントします。

<当選人数>

Amazonギフトカード 5,000円分(5名様)

Amazonギフトカード 1,000円分(5名様)

Amazonギフトカード 500円分(40名様)

※AmazonギフトカードはAmazon.co.jpで使えるギフトカード(デジタルタイプ)です。

本プレゼントは株式会社日本農業新聞が主催します。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

詳細・参加申し込み :https://www.agrinews.co.jp/page/midori-gx-seminar2603

■みどりＧＸラボについて

気候変動の影響が顕在化する中、農業の環境負荷の低減・脱炭素化、生物多様性の保全を進め、「持続可能な食と農」の実現を目指す、日本農業新聞主催のコンソーシアムです。

農家や農業団体だけでなく、自治体、企業、研究者、学生、消費者といった多様な主体の連携で、生産現場だけでは難しい課題解決を目指しています。オンラインセミナーや会員交流会を定期開催。優れた実践事例をたたえる「みどりＧＸアワード」や先進地の現地視察なども企画し、学びと仲間づくりから実践につなげます。どなたでも参加できます。

＜概要＞

- 名称 みどりＧＸラボ- 主催 株式会社日本農業新聞- 代表 枝元真徹（元農林水産事務次官、大日本水産会会長、みどりＧＸ新聞特別編集長）- 設立日 2024年７月３日- 会員数 2013（個人・団体計、2026年６月２日現在）- 公式サイト https://www.agrinews.co.jp/page/midori_gx

■お問い合わせ先

株式会社日本農業新聞ソリューション事業部

メール： midorigx(at)agrinews.co.jp

※(at)をアットマーク記号に変えてご送信ください