CHEFLINK GLOBAL、マレーシア最大級の食・ホスピタリティ展示会「Food & Hospitality Malaysia」に初出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田 陽狩）は、日本人料理人の海外採用支援「CHEFLINK GLOBAL」を、2026年6月24日にマレーシア・クアラルンプールで開催されるホスピタリティ業界向けカンファレンス「Hospitality Malaysia Conference 2026（HMC2026）」に初出展することをお知らせいたします。

当社は、料理人と飲食事業者をつなぐ統合プラットフォーム「CHEFLINK」を運営し、料理人のキャリア機会創出を推進しています。「CHEFLINK GLOBAL」では、日本人料理人のグローバルキャリア形成を支援するとともに、世界の飲食・ホスピタリティ産業における人材課題の解決に取り組んでいます。

今回の出展を通じて、東南アジア地域におけるホテル・レストラン事業者とのネットワーク構築を進めるとともに、日本人料理人の国際的な活躍機会創出に向けた事業開発を加速してまいります。

■ HMC2026について

Hospitality Malaysia Conference 2026（HMC2026）は、「Leading Hospitality Forward: Investing in Design, Driving Results」をテーマに開催される、マレーシアのホスピタリティ業界を代表するカンファレンスです。ホテル、レストラン、投資家、デベロッパー、サービスプロバイダーなど、多様な業界関係者が集まり、投資、デザイン、運営、人材、デジタル活用など、次世代ホスピタリティ産業のあり方について議論します。

■出展の背景：東南アジアにおける海外案件の開拓を加速

- イベント名：Hospitality Malaysia Conference 2026（HMC2026）- 開催日時：2026年6月24日（水）- 会場：Connexion Conference & Event Centre- 開催地：クアラルンプール- 主催：Hospitality Asia Media Pte. Ltd.- 内容：ホテル投資、デザイン、レベニューマネジメント、デジタル活用など、次世代ホスピタリティ産業をテーマとした業界カンファレンス- URL：https://hospitality-malaysia.com/

近年、東南アジアでは観光需要の回復と高付加価値化が進む中、日本食レストランやホテルにおける日本人料理人への需要が高まっています。一方で、現地事業者と日本人料理人をつなぐ仕組みは十分に整備されておらず、人材確保に課題を抱える事業者も少なくありません。

今回の出展では、ホテル・レストラン事業者との商談を通じて海外案件の獲得を進めるとともに、パートナー企業との連携を強化し、日本人料理人が国境を越えて活躍できるキャリア機会の創出を目指します。

また、現地事業者との対話を通じて市場ニーズの把握を進め、東南アジアにおける事業基盤の構築とサービス展開を進めてまいります。

■CHEFLINK GLOBALについて

CHEFLINK GLOBALは、日本国内の飲食事業者の海外展開や、海外のホテル・レストラン事業者による日本人料理人の採用を支援するサービスです。

世界各国で拡大する日本食需要を背景に、日本人料理人の海外就業・キャリア形成を支援するとともに、ホテル・レストラン事業者の人材課題解決をサポートしています。

当社は、料理人が国境を越えて活躍できる環境づくりを進めることで、世界の食産業を支える人材インフラの構築を目指しています。今後も国内外のパートナーとの連携を強化し、料理人のキャリア機会創出と食産業の持続的な発展に貢献してまいります。



▶︎詳しくはこちら：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK GLOBAL（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧

- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)- 国内外飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK GLOBAL」（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)- 料理人のキャリアに寄り添う専門メディア 「Dining Trends（ダイニングトレンズ）」URL： https://chef-link.com/chef/academy/(https://chef-link.com/chef/academy/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260616_release)