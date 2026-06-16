株式会社エムフロ、採用サイト向け社員インタビューの企画・取材・記事制作をワンストップで行う「Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート」を提供開始

株式会社エムフロ

クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア） https://www.craudia.com/ 」を運営する株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区）は、採用サイト向け社員インタビューの企画・取材・記事制作をワンストップで行う「Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート」（ https://craudia-recruitment-interview.com/ ）の提供を開始いたしました。

【採用活動における社員インタビュー制作サービス立ち上げの背景】

近年、多くの企業が採用サイトを活用した情報発信に力を入れています。

その中でも、実際に働く社員の声やキャリアストーリーを紹介する社員インタビューコンテンツは、企業理解や応募意欲の向上につながる重要なコンテンツとして注目されています。

しかし、「社員の魅力や想いをうまく言語化できない」「取材や原稿作成に十分な時間を確保できない」「複数拠点の社員インタビューを効率よく進めたい」「採用サイトに掲載できる品質の記事制作ノウハウがない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

そこで当社では、これまで培ってきた取材・コンテンツ制作ノウハウと全国のライターネットワークを活用し、「Craudia採用サイト用社員インタビュー代行サポート」を開始いたしました。

Craudia採用サイト用社員インタビュー代行サポートとは

Craudia採用サイト用社員インタビュー代行サポートは、採用サイトに掲載する社員インタビュー記事の企画設計から取材、撮影、記事制作までをワンストップで支援するサービスです。

応募者が知りたい仕事内容や働く環境、キャリアパス、入社理由などを丁寧にヒアリングし、企業の魅力が伝わるインタビューコンテンツとして制作します。

【サービスの特徴】

1．社員の魅力や想いを引き出す取材力

経験豊富なインタビュアーが社員一人ひとりのキャリアや仕事への想いを丁寧にヒアリングし、応募者の共感を生むストーリーとしてまとめます。

2．企画から記事制作までワンストップ対応

取材対象者の選定支援、質問設計、取材、原稿制作、校正まで一括で対応。社内担当者の負担を軽減しながら高品質なコンテンツを制作します。

3．全国・オンライン取材に対応

全国のライター・カメラマンネットワークを活用し、地方拠点や支社での取材にも対応。オンライン取材にも対応しているため、リモートワーク社員や遠方の社員のインタビューも可能です。

4．採用活動に活用しやすいコンテンツ設計

応募者目線を意識し、仕事内容や職場環境、働き方、キャリア形成など、求職者が知りたい情報を分かりやすく伝える記事制作を行います。

【今後の展望】

当社ではこれまで、クラウドソーシングサービス「Craudia」を通じて多くの企業と専門人材をつないできました。

今後は、全国のライター・編集者・カメラマンネットワークを活用しながら、採用活動におけるコンテンツ制作支援を強化し、企業と求職者をつなぐ質の高い情報発信をサポートしてまいります。

※サービス詳細・お問い合わせは下記よりご確認ください。



Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート

https://craudia-recruitment-interview.com/

【株式会社エムフロについて】

株式会社エムフロは、クラウドソーシング「クラウディア」や自社メディア運営を通じて、Webマーケティング支援や業務効率化の提案を行うIT企業です。創業以来20年にわたり培ってきたWeb開発力とマーケティングノウハウを活かし、企業の成長とユーザーの働き方の多様化を支援しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社エムフロ

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

代表者：代表取締役 北脇 陽典

設立：2004年9月

資本金：5,000万円

事業内容：クラウドソーシング事業、Webメディア運営、マーケティング支援、システム開発

URL：https://www.mfro.net/

＜運営サービス＞

・総合型クラウドソーシングサービス - クラウディア

https://www.craudia.com/

・クラウディアオンラインアシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/

・クラウディア経理専門アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/accounting

・クラウディア英語対応アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/english

・クラウディア専門家記事監修サービス

https://app.craudia.com/lp/expert

・クラウディア導入事例制作サービス

https://jirei-seisaku.com/

・クラウディア医療ライティング/医師監修サービス

https://app.craudia.com/lp/medical

・クラウディア取材/撮影サービス

https://app.craudia.com/lp/interview

・クラウディア金融ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/finance

・クラウディア不動産ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/real-estate

・クラウディア美容ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/beauty

・Craudiaメディア掲載支援サービス

https://craudia-citation.com/

・Craudia採用サイト用の社員インタビュー代行サポート

https://craudia-recruitment-interview.com/

・Craudia採用動画制作代行サービス

https://craudia-saiyo-movie.com/

・Craudia人材紹介・人材派遣業専門ホームページ制作代行

https://craudia-hrweb.com/

・Craudia採用サイト制作代行

https://craudia-recruit-create.com/

・クラウドワーカーのためのメディア - クラレポ

https://www.craudia.com/crarepo/

・みんなで作るゲーム攻略サイト - ゲーマチ.com

https://gamerch.com/

・全てのゲーム情報を一つのサイトで - Wazap!

https://jp.wazap.com/

・仮想通貨Bitcoinのニュース情報サイト - Coin Choice

https://coinchoice.net/

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