【即実践できるハウスリスト育成】テクロ、7/2（木）12時～AI時代に対応する商談化率の向上手法をセミナーで解説

テクロ株式会社

BtoB企業のリード獲得や商談化を支援するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が、7月2日（木）に開催予定であるエキサイト株式会社（本社：東京都港区 、代表取締役社長：西條 晋一 ）が主催するウェビナー「刈り取りだけで疲弊しない。コンテンツでハウスリストを育成し商談化率を向上させるポイント」に登壇いたします。

本ウェビナーは「ハウスリストは一定あるものの商談化率が上がらない」と悩むマーケティング担当者に向けて、今ある既存資産を有効活用しつつコンテンツを使ってハウスリストを育成する方法を紹介します。

▼お申し込みはこちら

https://www.fangrowth.biz/event/20260702?organizationId=2492

セミナー概要

CPAの高騰により既存ハウスリストから商談を生み出す必要がある一方、「そのための育成コンテンツを作るリソースがない……」とお悩みではありませんか？

「ホワイトペーパーをダウンロードしてもらい、ISが即架電する」というこれまでのアプローチは、AIの普及に伴う顧客の行動変化により、成果が出にくくなっています。

このような状況でありながらも、リストを育成するためのコンテンツを新たに企画・制作するリソースはなく、検討度がまだ低いリストに対しても力技の架電に頼らざるを得ないという課題を抱えている企業は少なくありません。

そこで本ウェビナーでは、新しくコンテンツを作り続けるのではなく、今ある既存資産を有効活用して「コンテンツでハウスリストを育成する」方法を分かりやすくお伝えします！

セミナー内容

当日は、すぐに実践できる以下のポイントを中心に解説します。

- 既存資産のリサイクル術： 顧客の関心を高め、商談化率を向上させる- 成果につながるSQLの再定義： 見極めの精度を上げ、商談化率を向上させる

ぜひ、今すぐお申し込みいただき、AI時代に必要な「コンテンツを使ってハウスリストを育成する」仕組みをご確認ください。

詳細・お申し込みの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60080/table/38_1_0e2dff4cd821c5090a38ac3ed31acbf4.jpg?v=202606170251 ]

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当社の登壇者について

天野 央登（あまの ひさと）

テクロ株式会社 代表取締役

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。

その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

テクロ株式会社について

テクロ株式会社は、Web経由の新規リードや商談を増やしたい法人向けWebマーケティング支援を提供する会社です。「マーケティングで商品・サービスの価値を再構築し、選ばれる理由作りをする」をミッションとし、SEOやAI（LLMO/AI）対策、HubSpot導入・活用の支援を提供しています。SEO対策支援は2016年の創業当初から提供するサービスで、勘や経験ではなく100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決める「データドリブン」を信念としていることが特徴。その結果、過去にはリード数最大118倍・売上5%UPに貢献しました。



また、貴社の状況に合わせて柔軟にプランをカスタマイズ・フェーズごとに連鎖的な支援を行うことも可能。「戦略設計のみ依頼し、コンテンツ制作は自社でやりたい」という分担や、支援がある程度進んだ際に「PVが増えたから、次はCV改善に注力したい」など、サイト状況に合わせて最適なリード獲得・商談化戦略を立案し、貴社のマーケティング成果の最大化に貢献します。



支援時は、月に一度の定例会議やチャットでの質問・相談も可能。チームの一員として、着実にリード数増加に繋がるマーケティング戦略・施策を設計します。



お問い合わせはこちら

https://techro.co.jp/contact/

マーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：- - リード獲得支援プラン、LLMO/AIO対策支援プラン、HubSpot導入/活用設計プラン、BtoBマーケティング eラーニングサービス- - みつける訪看：訪問看護の集客・採用プラットフォーム- 公式サイト：https://techro.co.jp/、https://mitsukeru-hokan.techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp