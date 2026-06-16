配線工事も電源も一切不要！迷彩柄で目立たずに家や農作物を守る『置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」』を6月16日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004861?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004861
本製品は、単三電池で最大6カ月(※1)録画可能な防犯カメラです。
幅103×奥行75×高さ135(mm)、約300g。128GBまでのSDカードに対応。
電源のない庭先や駐車場でも、単三乾電池8本で最大6カ月間の長期稼働を実現。
計3つの人感センサーがトータル120°の広範囲をカバー。
動体を検知すると自動で撮影を開始し、設定時間（5～180秒後）で自動で停止します。
解像度は最大1296P(1728×1296)で録画可能。映像のほか写真を記録することも可能。
40個の不可視赤外線LEDライトを搭載しており、真っ暗な状況でも記録ができます。
設置は付属のストラップで木やポールなどに巻き付けたり、付属のスタンドで壁に固定することもできます。
ほこりや水がかかる環境でも動作が問題ないIP66防塵防水（※2）。
迷彩柄のデザインにより周囲に溶け込みやすいため、自宅の防犯対策をはじめ、農作物の盗難や害獣対策、資材置き場の監視など幅広いシーンで活躍します。
手軽に確実なセキュリティ対策を導入して大切な資産や住まいを守りたい、万が一のトラブルに24時間しっかり備えて安心な日々を過ごしたい、そんな方におすすめです。
※1：使用環境、撮影状況により異なります。
※2：耐塵（粉塵が内部に入らない）、耐水（いかなる方向からの水の強い直接噴流によって
も有害な影響をうけない。）
＜製品特長＞
■工事・電源不要で簡単設置
■単三乾電池8本で最大6カ月稼働
■120°の広範囲人感センサー
■40個の不可視赤外線LED搭載
■高解像度フルハイビジョン＆3つの撮影モード
■優れた防水防塵性能（IP66）と目立たない迷彩柄
■多彩な撮影機能と幅広い用途
＜仕様＞
・サイズ／幅103×奥行75×高さ135(mm)
・重量／約300g
・電源／単三乾電池8本（別売） 外部6V電源(2A以上)
・待機時間／約6ヵ月(バッテリー8本使用時)
・モニター／2.4"カラー TFT LCD; 320×240
・イメージセンサー／5Mピクセル、1/3インチ CMOS
・レンズ／F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°自動IRフィルター
・トリガー時間／約0.4秒 プレブート0.2秒
・有効範囲／昼間:1m～ 夜間:3m～15m
・記録メディア／最大128GBのSD/SDHCのメモリーカード
・静止画解像度／24M(6544 x 3680), 20M(5888 x 3312), 16M(5376 x 3024),
12M (4608 x 2592), 8M (3840 x 2160), 5M (2960 x 1664),
3M(2400 x 1344), 2M (1920 x 1088 )
・動画解像度／1296P(1728×1296, 30fps), 1080P(1920 x 1080, 30 fps),
720P(1280 x 720, 30 fps), 480P(848 x 480, 30 fps), 360P(640 x 368,30fps)
・保存形式／写真:JPEG; ビデオ:MPEG-4 (H.264)
・センサー検出角度／センターセンサーゾーン:60°/ 両サイドサイドセンサーゾーン:30°/合計:120°
・トリガー距離／最大15m
・PIR感度／高/中/低
・デイ/ナイトモード／昼夜 自動切り換え
・IRカット／ビルトイン(照度によりカラー/白黒自動切換え)
・IRライト／40個 940nm 赤外線 LED 範囲15m
・マイク／48dB 高感度サウンドマイク
・ブザー／2700Hz, 85dB
・防水防塵／IP66
・ケーブル長／450mm
・セット内容／カメラ、取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個、三脚マウント、
日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より12ヵ月
・発売日／2026/6/15
・型番/JAN／AUTM26HGR / 4580060606467
置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」
[販売価格] 18,800円(税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004861(https://www.thanko.jp/view/item/000000004861?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004861)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
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