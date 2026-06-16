エコバックスの窓拭きロボット「WINBOT」で日本の窓掃除をもっと手軽に力士が窓掃除に挑戦！？

エコバックスジャパン株式会社

研究開発から製造、販売までを一貫して行い、家庭用ロボットをグローバルに展開する総合メーカー、エコバックスジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅田永智）は2026年6月より、窓拭きロボット「WINBOT」の新たなプロモーションを開始いたします。

当社はロボット掃除機「DEEBOT」や窓拭きロボット「WINBOT」など、世界的に高い評価をいただいているロボット家電を開発・販売しており、なかでも「WINBOT」はグローバル市場調査会社IDCが発表した調査レポートにおいて、窓用ロボット掃除機市場の2025年世界販売台数No.1 (*1)を獲得しました。

一方で、当社で実施した日本市場の独自調査では「窓掃除」自体が日本では頻繁に行われていないこと、また、窓拭きロボットという製品カテゴリーの認知度がまだ十分に浸透していないことが明らかになりました。

こうした市場環境を踏まえ、当社では「WINBOT」によって窓掃除がより安全かつ手軽になることを広く伝えるため、窓掃除に潜む危険性をコミカルに描きながら製品の特長を訴求する統合プロモーションを展開します。WEB動画広告、OOH広告、SNS施策を連動させることで、窓掃除に対する意識喚起と製品認知の向上を図ります。

新CMでは力士役の演者を起用し、窓掃除に伴う危険性をユーモラスに表現するとともに、「WINBOT」の窓への高い吸着力、ワンタッチで起動する手軽さをわかりやすく紹介しています。

CMは6月上旬からYouTube、TVer、JR東日本 Train TV Adsなどの複数媒体で順次配信し、幅広い層への認知拡大を目指します。

また、SNS施策として全国の“WINBOTで掃除をしてみたい窓”をXで募集し、WINBOTを活用して実際に現地で窓掃除を行う「出張WINBOT」キャンペーンも始動しております。

第1弾としてJR東日本「高輪ゲートウェイ駅」の窓掃除を実施いたしました。その様子はECOVACS JAPAN公式Xアカウントにて公開予定です。

【公式Xアカウント】

ECOVACS JAPAN公式X： https://x.com/ECOVACS_JAPAN

*1: IDC「Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge」（2026年3月10日発表）に基づく。

《エコバックスについて》

エコバックスは、世界180か国、3,800万以上の世帯でご愛用いただいているサービスロボット製品を製造・販売するグローバル企業です。 床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発しており、エコバックスの代表的な製品であるDEEBOT Xシリーズは世界で累計310万台の売り上げを達成しております。2026年3月で28周年を迎えるエコバックスでは、「Robotics for All」というビジョンのもと、ロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指しています。今後も技術開発を通じてサービスロボット業界を牽引するとともに、これまで培ってきた信頼と実績を基に、多様化するライフスタイルやニーズに応える製品の研究・開発を進めてまいります。また、この度新しく掲げたブランドコンセプト「Created for Ease（もっと気楽な日常）」。本コンセプトは、ユーザーニーズに寄り添った製品体験を通じて、スマートリビングをより身近にする考え方を示しています。私たちは床掃除に限らず、住環境全体における課題解決を見据え、誰もが自然にロボットを活用できる社会を目指しています。