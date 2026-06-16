元米国務次官Paula J. Dobriansky, Ph.D.、データセクションのアドバイザリーカウンシルのメンバーに就任

データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員CEO：石原紀彦、東証グロース：3905、以下「当社」）は、2026年6月1日付で、元アメリカ合衆国国務次官（民間安全保障・民主主義・人権担当）であるPaula J. Dobriansky, Ph.D.（ポーラ・ジョン・ドブリアンスキー博士）が、当社のアドバイザリーカウンシルのメンバーに正式に就任したことをお知らせいたします。

Paula J. Dobriansky, Ph.D.（ポーラ・ジョン・ドブリアンスキー博士）

■ 就任の背景と役割

当社は、今後の更なるグローバルな事業拡大と戦略的目標の達成に向けて、国際社会において豊富な経験と卓越した知見を持つ有識者をアドバイザーとして迎えることといたしました。

ポーラ・ジョン・ドブリアンスキー博士は、米国政府における数十年の外交経験と国際的な知見を活かし、当社のグローバル展開において重要な役割を担います。

当社は、同氏の参画により、経営方針やグローバル戦略における意思決定をさらに強化し、国際市場における事業の飛躍的な成長を目指してまいります。

■ Paula J. Dobriansky, Ph.D.の略歴

国際安全保障および外交政策の著名な専門家です。

現在は、大西洋評議会（Atlantic Council）スコークロフト戦略安全保障センターの副議長、およびハーバード大学ベルファー科学・国際関係センターのシニアフェローを務めています。

30年以上にわたるキャリアの中で、国務次官（地球規模問題担当）、国家安全保障会議（NSC）欧州・ソ連担当ディレクター、国務副次官補（人権・人道問題担当）など、米国政府の要職を歴任。

また、北アイルランド担当大統領特使も務め、米国国務省の最高栄誉である殊勲章を受章しています。

■ コメント

「この度、データセクションのアドバイザリーカウンシルに参画できることを大変光栄に思います。

急速に進化する今日のデジタル環境において、先端技術とデータ駆動型のソリューションは、持続可能な経済成長と国際競争力を推進する極めて重要な原動力です。

外交、国家安全保障、および戦略的ガバナンスにおける30年以上の経験を活かし、データセクションが国際的な存在感を拡大し、成長を加速させ、重要な機会を切り拓き、新たなパートナーシップを構築していく中で、石原氏をはじめとする同社の経営陣へ助言と支援を行っていくことを楽しみにしています。」

データセクション株式会社

- 所在地：東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE8階- 代表者：代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦- 事業内容：AIインフラ、データサイエンス、システムインテグレーション、マーケティングソリューション- 設立年月：2000年7月11日

以 上

※記載されている会社名及び商品・サービス名は、各社の登録商標又は商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表時点の情報です。

報道関係者様お問合せ先

データセクション株式会社 グループ経営企画部

bm-cp@datasection.co.jp