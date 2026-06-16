宮崎県産幻のマンゴー「太陽のタマゴ」× 花ズッキーニ。大手町・神田の隠れ家イタリアン『STORIARE』、「初夏の景色を食べる。」新コースを提供開始

蒼樹株式会社「初夏の景色を食べる。」STORIARE 初夏の新コースメニュー

不動産・ホテル開発を手がける蒼樹株式会社（本社：東京都中央区東日本橋3-9-2、代表取締役：包 怡萱）とLIFE BONDS合同会社の合弁会社・revibes株式会社（代表取締役：外山 達也／石井 清登）は、運営する大手町・神田エリアの隠れ家イタリアン「STORIARE（ストリアーレ）」にて、初夏の新コース「初夏の景色を食べる。」の提供を2026年6月9日（火）より開始しました。本コースは、上質な食体験や接待・記念日利用を求める方を主なターゲットとし、北海道産の出汁・花ズッキーニ・宮崎県産マンゴー「太陽のタマゴ」など旬の食材を使った全10品を通じて、料理の背景にある"生産者の物語"ごと味わう非日常の食体験を届けることを目指しています。

詳細は、STORIARE公式 Instagram（https://www.instagram.com/storiare_tokyo/）にてご確認いただけます。

私たちが料理として届けたいのは、ただ美味しいだけの一皿ではありません。海で魚を獲る漁師の想い、大地で野菜を育てる農家の愛情、短い旬を迎える食材の生命力。その背景にある物語ごと味わっていただきたいと考えています。

■オフィス街の喧騒を抜けた先、本棚の隠し扉が開く隠れ家

エントランス：本棚の隠し扉

STORIAREが店を構えるのは、大手町・神田エリアの一角、神田錦町。大手町・小川町・神田など複数の駅から徒歩圏内という都心屈指のアクセスながら、一歩足を踏み入れれば喧騒を忘れる--そんな隠れ家です。日本最大級の古書街・神保町や、小川町のスポーツ街にも歩いて至るこの街は、古い記憶と新しい文化が層になって積み重なる場所です。ビルの1階、本棚の奥に隠された扉を開いた先に、非日常のダイニングが広がります。"本"の街に佇む店が、料理を一冊の物語として綴る--立地そのものが、STORIAREの世界観を静かに裏打ちしています。

■一杯の出汁から始まる。

自家製の出汁 北海道・日高昆布 × 高知県・宗田鰹

コースの始まりは、日本人の原点。北海道の日高昆布と、高知県の宗田鰹。日本人が受け継いできた"旨味文化"を一杯に閉じ込めました。イタリア料理でありながら、最初に出汁から始まる。それがSTORIAREらしい物語の始まりです。

■「ピッツァを花の中に閉じ込める」

埼玉県の農園から届く 花ズッキーニのフリット

今回、特に注目していただきたい一皿が花ズッキーニのアミューズ。埼玉県の完全オーガニック農園から届く繊細な花ズッキーニの中に、モッツァレラ／トマト／バジル／アンチョビを忍ばせました。着想を得たのは、パンの中にチーズを入れて揚げるイタリアの郷土料理「モッツァレラ・イン・カロッツァ」。ひと口頬張ると、花の香りやチーズのコク、トマトの酸味やバジルの爽やかさが広がり、まるで一枚のピッツァを食べているかのような余韻を楽しめます。

■旬は一瞬、幻のマンゴー

宮崎県産マンゴーのパンナコッタ

今回のコースのフィナーレを飾るのは、宮崎県産マンゴーのパンナコッタ。実は私たちが今回最も伝えたかった食材の一つです。使用するのは「太陽のタマゴ」。糖度基準15度以上、重さ350g以上という厳しい基準をクリアしたものだけが、この名で出荷されます。マンゴーの旬は驚くほど短く、最高の状態を味わえる期間はほんのわずか。だからこそ農家は、一玉一玉に袋を掛け、日々状態を確認し、完熟の瞬間を見極めます。その手間と愛情によって生まれるマンゴーは、濃厚で、みずみずしく、そして香り高い。口に入れた瞬間、まるで香水のように華やかな香りが広がります。STORIAREでは、その魅力をシンプルに味わっていただくため、パンナコッタに仕立てました。コースの最後に残るのは甘さではなく、香りと記憶です。

■「初夏の景色を食べる。」ディナーコース

イサキの香草ソテー高知県・宿毛湾 鰹のカルパッチョ新玉葱のスフォルマート 雲丹 トリュフ北海道産アスパラガスのリゾット

◻︎「初夏の景色を食べる。」ディナーフルコース（全10品）

\18,500（税込・別途サービス料10%）

- 自家製の出汁｜北海道・日高昆布 × 高知県・宗田鰹- アミューズ｜埼玉県の農園から届く 花ズッキーニのフリット- 冷前菜｜高知県・宿毛湾 鰹のカルパッチョ- 温前菜｜新玉葱のスフォルマート 雲丹 トリュフ- パスタ｜北海道産アスパラガスのリゾット- 魚料理｜イサキの香草ソテー- 肉料理｜山形・最上牛フィレ肉のグリル- 締めパスタ｜シェフおすすめのパスタ- ドルチェ｜宮崎県産マンゴー「太陽のタマゴ」のパンナコッタ- 小さなお楽しみ

◻︎「初夏の景色を食べる。」ディナーショートコース（全8品）

\14,800（税込・別途サービス料10%）

- 自家製の出汁｜北海道・日高昆布 × 高知県・宗田鰹- アミューズ｜埼玉県の農園から届く 花ズッキーニのフリット- 冷前菜｜高知県・宿毛湾 鰹のカルパッチョ- 温前菜｜新玉葱のスフォルマート 雲丹 トリュフ- 肉料理｜山形・最上牛フィレ肉のグリル- 締めパスタ｜シェフおすすめのパスタ- ドルチェ｜宮崎県産マンゴー「太陽のタマゴ」のパンナコッタ- 小さなお楽しみ

コースで提供されるすべての料理には、それぞれ一冊の物語のようなタイトルカードをご用意しております。料理が生まれた背景や着想、生産者の想いを綴った小さな物語を読みながら、一皿ごとの世界観をお楽しみください。

◻︎ワインペアリング｜一皿ごとに寄り添う一杯

料理に合わせてお楽しみいただけるペアリングワインは、それぞれの皿の香りや食感に寄り添うように一杯ずつ選び抜いています。グラスごとに少しずつ表情が変わり、コースの流れがより立体的に立ち上がります。ボトルワインも、飲みやすいものからしっかりとした味わいまで幅広くご用意。果実味豊かな白、香り華やぐ泡、深みのある赤--その日の気分に寄り添う一本がきっと見つかります。料理とワインがふっと重なり合う瞬間を、どうぞゆっくりとお楽しみください。

◻︎記念日・アニバーサリーの特別な演出

STORIAREでは、大切な方への想いを形にする特別な演出をご用意しています。

ご要望に応じて花束のご用意も可能です。その日、そのお二人のためだけに紡がれる物語を、一皿一皿、そして一瞬一瞬に込めてお届けします。記念日・アニバーサリーでのご利用は、店舗までお気軽にご相談ください。

■生産者の物語を、一皿へ。

高知県・宿毛湾 鰹高知県・しんちゃん農園 トマト

私たちが届けたいのは料理ではありません。料理を通して伝わる、生産者の想い。土地の風景。季節の移ろい。そして人と人との繋がりです。本棚の奥に隠された扉を開いた先で、どうぞこの初夏だけの物語をお楽しみください。

■今後の展開

STORIAREは、本コースの提供を通じて、季節の移ろいや生産者の想いを一皿に映し出す食体験を、これからも広げていきたいと考えています。訪れるたびに新しい物語と出会える場所を目指し、お客様にとってさらに価値ある時間を届けるための取り組みを続けてまいります。

■STORIARE（ストリアーレ）｜日本人が創る新しいイタリアン

STORIARE 内装

クラシックなイタリア料理をベースに、出汁・発酵など日本の旨味文化を掛け合わせた、日本人だからこそ表現できるイタリアン。「One Plate, Heart Full of Stories（ひと皿に、心いっぱいの物語を）」をコンセプトに、"美味しい"の先にある感動を届け続けます。

店舗概要：

店名：STORIARE（ストリアーレ）

住所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目21-2 大手町モダンビルディング 1F

アクセス：

- 東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線／都営三田線 大手町駅より徒歩5分- 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅より徒歩6分- 東京メトロ東西線 竹橋駅より徒歩7分- 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅／都営新宿線 小川町駅より徒歩7分- JR 神田駅 より徒歩9分

WEB：https://www.storiare.com/

Facebook：https://www.facebook.com/storiare.tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/storiare_tokyo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@storiare

企画・運営：revibes株式会社(https://www.revibes.jp/)（蒼樹株式会社(https://soowood.co.jp/) × LIFE BONDS合同会社(https://www.instagram.com/bondshouse/)）

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

STORIARE（ストリアーレ） 担当：石井（contact@storiare.com）