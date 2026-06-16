Shopifyで固定メルマガ登録フォームを簡単に設置できるアプリ「シンプル追従メルマガ登録フォーム｜追従メールマガジン購読設定」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル追従メルマガ登録フォーム｜追従メールマガジン購読設定」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



本アプリは、Shopify ストアのあらゆるページに追従型のメルマガ登録フォームを設置できるアプリです。訪問者がどのページを閲覧していても常にメルマガ登録フォームが表示されるため、メルマガ購読者の獲得機会を最大化できます。

ボタン画像やフォームの色、レイアウトなどをノーコードで自由にカスタマイズでき、PC・スマホそれぞれに最適な表示を個別に設定可能です。また、メルマガ登録済みのお客様には自動でフォームを非表示にできるため、ユーザー体験を損ないません。

料金は ＄3.99/月 または ＄39.99/年（年払いで16%お得） です。



▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-119-ur-fixed-mailsignup?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-119-ur-fixed-mailsignup/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ シンプル追従メルマガ登録フォーム｜追従メールマガジン購読設定 について

シンプル追従メルマガ登録フォーム｜追従メールマガジン購読設定

「シンプル追従メルマガ登録フォーム｜追従メールマガジン購読設定」は、Shopify ストアに追従型のメルマガ登録フォームを簡単に設置できるアプリです。 ページをスクロールしても常に画面に表示されるフォームにより、訪問者がいつでもメルマガ登録できる環境を提供します。1クリックでテーマに追加でき、ノーコードでデザインをカスタマイズ可能。PC・スマホの表示を個別に設定でき、登録済みユーザーへの自動非表示にも対応しています。

主な特徴は以下のとおりです。

■ あらゆるページに固定表示のメルマガ登録フォームを設置

あらゆるページにメルマガ登録フォームを表示

ストアのトップページ、コレクションページ、商品ページなど、あらゆるページに追従型のメルマガ登録フォームを固定表示できます。 訪問者がどのページを閲覧していても常にフォームが目に入るため、メルマガ購読者の獲得チャンスを逃しません。

■ ノーコードで自由にカスタマイズ

フォームの色やレイアウトをノーコードでカスタマイズ

ボタン画像、フォームの背景色、テキストカラー、レイアウトなどをノーコードで自由にカスタマイズできます。 ストアのブランドイメージに合わせたデザインに調整でき、専門的な知識がなくても理想的なフォームを作成可能です。

■ 1クリックでテーマに追加

1クリックでテーマに追加してすぐに利用開始

アプリをインストール後、1クリックでテーマにメルマガ登録フォームを追加できます。 面倒なコード編集は不要で、すぐに利用を開始できます。Shopify のテーマエディタからも簡単に設定を変更可能です。

■ 登録済みユーザーへの自動非表示

メルマガ登録済みのお客様には、フォームを自動で非表示にできます。 すでに購読しているお客様に何度もフォームが表示される煩わしさを防ぎ、快適なショッピング体験を維持します。

■ PC・スマホそれぞれに最適な表示設定

PC とスマホで異なる表示設定を個別に行えます。 デバイスごとの画面サイズに合わせて、フォームの配置やサイズを最適化できるため、どの端末からアクセスしても見やすく使いやすいメルマガ登録フォームを提供できます。

▼参考記事

Shopify でメルマガ登録フォームを設置できるアプリ5選！追従メルマガ登録フォームで購読者を増やす方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/ca6765fae7242663d9d5)

Shopify にメルマガ登録フォームを設置できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-119-ur-fixed-mailsignup)

Shopify でメルマガ登録フォームを追加する方法｜追従メルマガ登録フォームで購読者を効率的に獲得(https://unreact.jp/blog/shopify-merumaga-touroku)

Shopify メルマガ登録アプリ11選｜追従メルマガ登録フォームで購読者を獲得する方法(https://unreact.jp/blog/shopify-merumaga-touroku-app-11-selection)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/