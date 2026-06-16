宣伝会議とQO、「気候変動による酷暑」をテーマに共同プロジェクトを始動

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 智哉、以下「当社」）とQO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：恒藤 優、以下「QO」）は、日本における気候変動の変化に伴う「酷暑」が生活者のライフスタイルや価値観、購買行動に与える影響をテーマとした共同プロジェクトを開始いたします。

近年、日本では記録的な猛暑が常態化し、生活者の日常生活や消費のあり方に大きな変化が生まれています。特に食品や飲料、レジャー、アパレル業界においては商品ニーズや売れ筋、消費シーンそのものが変化しつつあり、本プロジェクトでは当社とQOがそれぞれの強みを活かし、「酷暑がもたらす生活者変化」を多面的に分析し、企業のマーケティング活動に活用できる知見を導いてまいります。

両社の強みを融合した共同プロジェクト

当社は、マーケティング・広告・コミュニケーション領域の専門メディアとして、多くの企業のマーケティング課題や成功事例を取材し発信する中で、企業が直面する課題や、その解決策を提供するパートナー企業との幅広いネットワークを有しています。一方、QOはマクロミルと博報堂のジョイントベンチャーとして誕生したマーケティング支援企業で、豊富なリサーチ知見や、世の中のトレンド・生活者インサイトを読み解く見立て力を強みとして、現状把握から戦略策定・効果検証まで一貫して支援しています。

本プロジェクトでは、

- 当社による業界課題・事例知見の共有- QOによる生活者データ分析・インサイト抽出- 両社によるマーケティングプランニング

を組み合わせることで、気候変動時代における新たなマーケティング機会を探索いたします。

「酷暑によって変わる生活行動」をテーマに調査を実施

本調査では、猛暑が日常生活に与える影響、外出・レジャー行動の変化、食品や飲料の購買行動変化、ファッション・アパレル需要の変化、暑さ対策に対する新たなニーズ、気候変動に対する意識変化などを分析いたします。単なる市場データの整理にとどまらず、QOが強みとする生活者インサイト分析を通じて、「なぜその変化が起きているのか」「企業はどのような価値提案を行うべきか」まで踏み込んだ考察を行います。

調査結果をもとに5社限定で無料個別ミーティングを実施（応募締切：6月30日）

本プロジェクトの一環として、食品・飲料業界、レジャー業界、アパレル業界など酷暑による市場変化の影響を受けやすい企業を対象に、5社限定で無料の個別ミーティングを実施いたします。この個別ミーティングでは、共同調査で得られた知見をもとに、市場への影響分析や想定される生活者ニーズの変化、商品・サービス開発の方向性、コミュニケーション戦略の検討、今後のマーケティング施策案について、両社の専門チームがディスカッション形式でご提案いたします。

本プロジェクトにおける当社代表者コメント

株式会社宣伝会議 営業本部 執行役員 吉田 和彦

「近年、記録的な酷暑の常態化は単なる環境変化に留まらず、生活者の価値観や購買行動を根本から変える、企業のマーケティング活動における重大な経営課題となっています。食品・飲料やレジャー、アパレルをはじめとする多くの業界で、これまでの『夏の常識』が通用しなくなっている今、企業には生活者の微細なインサイト変化を捉えた、新たな価値提案が求められています。

本プロジェクトでは、当社の持つ業界課題への深い知見と、QOさまの優れたデータ分析・インサイト抽出力を融合し、気候変動時代を生き抜くための実践的なマーケティング機会を探索します。限定5社での個別ミーティングを通じて、企業の皆さまがこの危機をチャンスに変え、新たな市場を切り拓く一助となれば幸いです。」

〇募集概要

＜対象企業＞

・食品・飲料メーカー

・レジャー・観光関連企業

・アパレル企業

・小売・流通企業

・その他、酷暑による市場変化への対応を検討している企業

＜実施内容＞

・調査結果の共有

・個別課題ヒアリング

・マーケティングプランのご提案

＜募集企業数＞

限定5社

＜参加費＞

無料

＜応募方法＞

下記メールアドレス宛に直接ご応募ください。

houjin@sendenkaigi.co.jp

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社宣伝会議「日本のメディア」マーケの窓口担当

https://jpm.sendenkaigi.com/

https://www.sendenkaigi.com/public/lp/madoguchi/

TEL：03-3475-3010

E-mail：houjin@sendenkaigi.co.jp