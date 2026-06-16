フォーティエンスコンサルティング、AI時代の成果創出を加速するFDE型コンサルティングを提供開始

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、2026年6月16日より、顧客の現場に深く入り込み、AIを活用した変革をより素早いサイクルで現場へ業務実装する「FDE（Forward Deployed Engineering）型コンサルティングサービス」の提供を開始します。急速に進化するAIを使いこなし、経営指標に直結する成果を創出するためには、AIを前提に業務を再構築し、素早く試行を繰り返しながら業務へ実装することが重要です。フォーティエンスは、深い業務理解と現場知を活かし、少数精鋭のコンサルタントが顧客組織に直接入り込むFDE型コンサルティングで、AI活用による成果創出を強力に支援します。

フォーティエンスは本サービスを中核事業として5年後に100億円規模の売上を目指します。

背景

生成AIの進化に伴い、その活用は、目標に向けて自律的に思考・行動する「エージェント型(Agentic) 」へと広がりつつあります。各企業では単にAIを効率化/自動化に利用するだけでなく、ビジネスにおける意思決定や価値創出のあり方を再構築することで、P/Lをはじめとする経営指標に貢献することが急務となっています。

しかし多くの現場では、『業務全体をAI前提で再構築する発想の不足』、『PoCでの検証から実装までのプロセスの長期化』、『汎用的なソリューションでは対応しきれない個別ニーズの複雑さ』などの構造的な要因により、AI導入が業務補完的なツール適用やPoCにとどまり、本質的な成果創出まで到達できていないのが現状です。

このような背景から、AIを前提に業務全体を見直し、現場での実装と改善を迅速に進めながら、成果につなげていく取り組みが求められています。

概要

フォーティエンスは、深い業務理解と現場知を活かし、成果につながる業務変革を高速に実現する「FDE型コンサルティングサービス」を開始します。少数精鋭のコンサルタントが顧客組織に直接入り込み、AIを前提とした業務設計からアプリケーションの実装・改善・定着までを一貫して支援します。

独自の商習慣・現場の勘所など、これまで強みとしてきた深い業務理解をベースに、単なるテンプレート適用やツール導入にとどまらず、個別ニーズに応じた業務設計と実装を迅速に実現します。

また、マインドセット変革・ガバナンス整備を含むチェンジマネジメントを一体で提供することで、お客様自身の変革力を高めながら、経営成果に直結するAI活用を実現します。

特長

（1）現場知を活かした成果につながるAI導入

業務理解と実装力を兼ね備えた少数精鋭のコンサルタントが、現場に深く入り込みます。事業が抱える課題や商習慣、業務を変える上での勘所を押さえたうえで、プロセス・役割・意思決定の方法を再設計し、AIをフル活用して業務設計から実装までのサイクルを高速で実現します。また、テンプレートではなく現場の実情に即したアプリケーション設計・実装・改善を一貫してリードし、実際に使われ、成果につながるAI導入を包括的に支援します。

（2）チェンジマネジメントと一体での提供

AIで成果を生み出すためには、テンプレート・ツール導入だけでは不十分です。組織・人材・ガバナンスが一体で整って初めて、AIが現場に定着し、継続的な成果につながります。

フォーティエンスは、AI-CoE（AI推進専門組織）の立ち上げ・運営支援、マインドセットも含めた人材変革支援、AIガバナンスの整備まで、業務変革を実現するうえで不可欠な観点を網羅した支援を提供します。

（3）お客様自身の変革力を向上

フォーティエンスは、お客様自身がAIを自律的に活用できる状態を目指しています。「エージェント型AI(Agentic AI) 」を実装し、改善を行うプロセスが、お客様内部で段階的に進化していくことが必須と考えており、そのための内製能力の向上と、変革を阻む組織・業務・文化的な障壁にも正面から向き合います。

費用・期間

個別見積もり

今後について

フォーティエンスは、FDE型コンサルティングサービスを中核的な支援形態として位置づけ、「エージェント型AI(Agentic AI) 」の構築を支援し、5年後に100億円規模の売上を目指します。急速なAI進化の時代において、「現場に入り込む力・深い業務理解・業界知見」というフォーティエンスの強みを最大限に発揮し、お客様のAI変革を最前線で牽引し続けます。

【フォーティエンスのAI領域における支援について】

フォーティエンスは、AIを前提とした業務の再構築とビジネス価値創出に向けた変革を、豊富なコンサルティング実績に基づき支援しています。業務への深い理解と、NTTデータグループのテクノロジー知見・実装力を活かし、『AI活用戦略策定』、『AI活用ビジネス・業務変革』、『AI活用を支える土台整備』の3領域を統合した改革を推進し、企業全体の競争力強化と持続的な企業価値の向上に貢献します。

https://www.fortience.com/solutions/ai-transformation/

【フォーティエンスコンサルティング株式会社について】

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、< https://www.fortience.com >をご覧ください。

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