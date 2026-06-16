浜辺美波が見せた、“可愛い”と“美しい”２つの夏メイク VOCE8月号は6月22日(月)発売！
<通常版>
約１年ぶりに表紙を飾ってくれた浜辺美波さん。インタビューでは大活躍だった2026年上半期の振り返りと、下半期にしたいことをたっぷりと語ってくれました。撮影ではブラックにミニドレスに合わせたピンクの甘めメイクと、白いワンピースに合わせた夏のサンセットのようなコーラルメイクをまとってくれました。大河ドラマの出演を経て、表現者としてさらに磨きがかかった彼女が見せる２つのルックの世界観にご注目を。忙しいスケジュールを縫っての撮影でしたが、いつもよりもハツラツとしていた様子の浜辺さん。その秘訣でもある“健康への意識改革”の内容についても誌面をチェックしてください。
書籍情報
VOCE 2026年８月号
〈通常版〉\980
表紙：浜辺美波 【amazon】https://amzn.to/43uTpE1
〈増刊〉\1100
表紙：岩瀬洋志 【amazon】https://amzn.to/4vH4myn
〈Special Edition〉\1100
表紙：浜辺美波 【amazon】https://amzn.to/4v2LZns
〈Special Edition増刊〉\980
表紙：KEY TO LIT 【amazon】https://amzn.to/49UKDTr
発売日：2026年6月22日（月） ※⾸都圏基準
発行元：株式会社講談社
※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。
特集・付録情報
信頼度No.1！
2026年上半期 VOCEベストコスメ
VOCE8月号は通常版と増刊とSpecial EditionとSpecial Edition増刊の4種類！
＜通常版＞
◆特別付録
【1】【2】【3】KANEBO
・カネボウ ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）
・カネボウ クリーム イン デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）
・カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉（2包）
【4】【5】ダヴ
・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）
・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）
伝説のノートがVOCEだけで復活！ スキンケアの“正解”がわかる
【6】石井美保さん監修 美肌ノート2026
◆貼り込み付録
【1】【2】【3】SHISEIDO
・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）
・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）
・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）
＜増刊＞
◆特別付録
【1】注目3ブランドの夏肌快適セット
１.トゥヴェール バランシング GA ローション モイスト（ミニボトル1本・18ml・約10回分）
２.ByUR バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト（ミニボトル1本・10ml・約20回分）
３.SHIRORU クレンジングオイル ブラック（2包）
【2】アクアレーベル
・アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX（ブライトニング）〈医薬部外品〉（18g・朝晩使用で約6日分）
【3】【4】【5】KANEBO
・カネボウ ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）
・カネボウ クリーム イン デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）
・カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉（2包）
◆貼り込み付録
【1】【2】【3】SHISEIDO
・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）
・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）
・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）
＜Special Edition＞
◆特別付録
＼史上初！？ 箱ごと冷やせる涼感スキンケアBOX／
冷やし雪肌精3点セットで夏のお手入れを心地よく！
【1】雪肌精
１.薬用雪肌精 ブライトニングエッセンス ローション〈医薬部外品〉（14ml・約4回分）
２.薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル〈医薬部外品〉（6g・約3～6回分）
３.薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス〈医薬部外品〉SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）
【2】【3】ダヴ
・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）
・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）
【4】MEDULLA
・ミードリップ レスキューシャンプー（300ml）吊り下げフック付き
＜Special Edition増刊＞
◆特別付録
【1】hana by hince
・トリプルアイパレット 01 モモ／02 ベリー
※2種のうち1種がランダムで入っており、選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。
【2】ピュレア
・リジュオンリペアエッセンスマスク（7枚入り）
◆綴じ込み付録
KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ
8月号のラインナップはこちら！
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KEY TO LIT 正直、惚れずにいられない！
夏のメイクはピュア上等！
石井美保、50の美の現在地
※ラインナップは通常版・増刊・Special Edition・Special Edition増刊とも同じです。
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