浜辺美波が見せた、“可愛い”と“美しい”２つの夏メイク　VOCE8月号は6月22日(月)発売！

約１年ぶりに表紙を飾ってくれた浜辺美波さん。インタビューでは大活躍だった2026年上半期の振り返りと、下半期にしたいことをたっぷりと語ってくれました。撮影ではブラックにミニドレスに合わせたピンクの甘めメイクと、白いワンピースに合わせた夏のサンセットのようなコーラルメイクをまとってくれました。大河ドラマの出演を経て、表現者としてさらに磨きがかかった彼女が見せる２つのルックの世界観にご注目を。忙しいスケジュールを縫っての撮影でしたが、いつもよりもハツラツとしていた様子の浜辺さん。その秘訣でもある“健康への意識改革”の内容についても誌面をチェックしてください。

書籍情報

VOCE 2026年８月号

表紙：浜辺美波 【amazon】https://amzn.to/43uTpE1

表紙：岩瀬洋志 【amazon】https://amzn.to/4vH4myn

表紙：浜辺美波 【amazon】https://amzn.to/4v2LZns

表紙：KEY TO LIT 【amazon】https://amzn.to/49UKDTr

発売日：2026年6月22日（月） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

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特集・付録情報

信頼度No.1！

2026年上半期 VOCEベストコスメ

VOCE8月号は通常版と増刊とSpecial EditionとSpecial Edition増刊の4種類！

＜通常版＞

◆特別付録

【1】【2】【3】KANEBO

・カネボウ ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）

・カネボウ クリーム イン デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）

・カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉（2包）

【4】【5】ダヴ

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）

伝説のノートがVOCEだけで復活！ スキンケアの“正解”がわかる

【6】石井美保さん監修 美肌ノート2026

◆貼り込み付録

【1】【2】【3】SHISEIDO

・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）

＜増刊＞

◆特別付録

【1】注目3ブランドの夏肌快適セット

１.トゥヴェール バランシング GA ローション モイスト（ミニボトル1本・18ml・約10回分）

２.ByUR バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト（ミニボトル1本・10ml・約20回分）

３.SHIRORU クレンジングオイル ブラック（2包）

【2】アクアレーベル

・アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX（ブライトニング）〈医薬部外品〉（18g・朝晩使用で約6日分）

【3】【4】【5】KANEBO

・カネボウ ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）

・カネボウ クリーム イン デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）

・カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉（2包）

◆貼り込み付録

【1】【2】【3】SHISEIDO

・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）

＜Special Edition＞

◆特別付録

＼史上初！？ 箱ごと冷やせる涼感スキンケアBOX／

冷やし雪肌精3点セットで夏のお手入れを心地よく！

【1】雪肌精

１.薬用雪肌精 ブライトニングエッセンス ローション〈医薬部外品〉（14ml・約4回分）

２.薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル〈医薬部外品〉（6g・約3～6回分）

３.薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス〈医薬部外品〉SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

【2】【3】ダヴ

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）

【4】MEDULLA

・ミードリップ レスキューシャンプー（300ml）吊り下げフック付き

＜Special Edition増刊＞

◆特別付録

【1】hana by hince

・トリプルアイパレット 01 モモ／02 ベリー

※2種のうち1種がランダムで入っており、選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。

【2】ピュレア

・リジュオンリペアエッセンスマスク（7枚入り）

◆綴じ込み付録

KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ

8月号のラインナップはこちら！

2026年上半期ベストコスメ

こんなに使える! ベスコス受賞コスメ

美プロのMYベスコス

COVER BEAUTY 浜辺美波 2026年上半期ハマベのまとめ

岩瀬洋志 in Summer

KEY TO LIT 正直、惚れずにいられない！

夏のメイクはピュア上等！

石井美保、50の美の現在地

※ラインナップは通常版・増刊・Special Edition・Special Edition増刊とも同じです。

VOCE8月号で2026年上半期 VOCEベストコスメをチェック！

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