浜辺美波が見せた、“可愛い”と“美しい”２つの夏メイク　VOCE8月号は6月22日(月)発売！

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株式会社講談社



<通常版>



約１年ぶりに表紙を飾ってくれた浜辺美波さん。インタビューでは大活躍だった2026年上半期の振り返りと、下半期にしたいことをたっぷりと語ってくれました。撮影ではブラックにミニドレスに合わせたピンクの甘めメイクと、白いワンピースに合わせた夏のサンセットのようなコーラルメイクをまとってくれました。大河ドラマの出演を経て、表現者としてさらに磨きがかかった彼女が見せる２つのルックの世界観にご注目を。忙しいスケジュールを縫っての撮影でしたが、いつもよりもハツラツとしていた様子の浜辺さん。その秘訣でもある“健康への意識改革”の内容についても誌面をチェックしてください。



書籍情報



VOCE 2026年８月号



〈通常版〉\980

表紙：浜辺美波　　　　　【amazon】https://amzn.to/43uTpE1




〈増刊〉\1100

表紙：岩瀬洋志　　　　　【amazon】https://amzn.to/4vH4myn




〈Special Edition〉\1100

表紙：浜辺美波　　　　　【amazon】https://amzn.to/4v2LZns




〈Special Edition増刊〉\980

表紙：KEY TO LIT　　　【amazon】https://amzn.to/49UKDTr




発売日：2026年6月22日（月） ※⾸都圏基準


発行元：株式会社講談社


※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。



特集・付録情報





信頼度No.1！


2026年上半期 VOCEベストコスメ


VOCE8月号は通常版と増刊とSpecial EditionとSpecial Edition増刊の4種類！



＜通常版＞


◆特別付録


【1】【2】【3】KANEBO


・カネボウ　ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）


・カネボウ　クリーム　イン　デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）


・カネボウ　クリーム　イン　ナイトII〈医薬部外品〉（2包）


【4】【5】ダヴ


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）


伝説のノートがVOCEだけで復活！　スキンケアの“正解”がわかる


【6】石井美保さん監修　美肌ノート2026


◆貼り込み付録


【1】【2】【3】SHISEIDO


・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）



＜増刊＞


◆特別付録


【1】注目3ブランドの夏肌快適セット


１.トゥヴェール バランシング GA ローション モイスト（ミニボトル1本・18ml・約10回分）


２.ByUR バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト（ミニボトル1本・10ml・約20回分）


３.SHIRORU クレンジングオイル ブラック（2包）


【2】アクアレーベル


・アクアレーベル　スペシャルジェルクリーム EX（ブライトニング）〈医薬部外品〉（18g・朝晩使用で約6日分）


【3】【4】【5】KANEBO


・カネボウ　ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）


・カネボウ　クリーム　イン　デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）


・カネボウ　クリーム　イン　ナイトII〈医薬部外品〉（2包）


◆貼り込み付録


【1】【2】【3】SHISEIDO


・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）


・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）



＜Special Edition＞


◆特別付録


＼史上初！？　箱ごと冷やせる涼感スキンケアBOX／


冷やし雪肌精3点セットで夏のお手入れを心地よく！


【1】雪肌精


１.薬用雪肌精 ブライトニングエッセンス ローション〈医薬部外品〉（14ml・約4回分）


２.薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル〈医薬部外品〉（6g・約3～6回分）


３.薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス〈医薬部外品〉SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）


【2】【3】ダヴ


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）


・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）


【4】MEDULLA


・ミードリップ レスキューシャンプー（300ml）吊り下げフック付き



＜Special Edition増刊＞


◆特別付録


【1】hana by hince


・トリプルアイパレット 01 モモ／02 ベリー


※2種のうち1種がランダムで入っており、選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。


【2】ピュレア


・リジュオンリペアエッセンスマスク（7枚入り）


◆綴じ込み付録


KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ


8月号のラインナップはこちら！


2026年上半期ベストコスメ


こんなに使える!　ベスコス受賞コスメ


美プロのMYベスコス


COVER BEAUTY 浜辺美波 2026年上半期ハマベのまとめ


岩瀬洋志 in Summer


KEY TO LIT 正直、惚れずにいられない！


夏のメイクはピュア上等！


石井美保、50の美の現在地


※ラインナップは通常版・増刊・Special Edition・Special Edition増刊とも同じです。


VOCE8月号で2026年上半期 VOCEベストコスメをチェック！



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