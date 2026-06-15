豊臣ゆかりの地・愛知と大阪の名物グルメをベビースターで味わう【大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品】

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」のロゴライセンス商品として、豊臣ゆかりの地の愛知と大阪の名物グルメを表現した『ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味／大阪お好み焼き味）』2品を、2026年6月15日（月）より期間限定発売します。

■豊臣ゆかりの地 愛知と大阪の名物グルメをベビースターで楽しむ

大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、豊臣ゆかりの地・愛知と大阪の名物をイメージしたベビースタードデカイラーメン2品が、大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴ入り商品として期間限定で登場します。

『ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）』は、天下人を育んだ舞台地・愛知の名物「手羽先」をイメージし、スパイシーな刺激と鶏肉の旨みで、ついつい後を引く、やめられない味わいに仕上げました。

『ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）』は、天下人の築いた舞台地・大阪の名物「お好み焼き」をイメージし、濃厚なソースの風味と香ばしさが広がるクセになる味わいに仕上げました。

豊臣ゆかりの地の名物グルメを表現したベビースターとともに、大河ドラマ「豊臣兄弟！」をお楽しみください。

【商品概要】

商品名：ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）

※大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品

内容量：60g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年6月15日（月）東海エリアのコンビニエンスストア

2026年6月29日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）

※大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品

内容量：60g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年6月15日（月）

東海・関西エリアのコンビニエンスストア

2026年6月29日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品