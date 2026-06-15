豊臣ゆかりの地・愛知と大阪の名物グルメをベビースターで味わう【大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品】

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株式会社おやつカンパニー




株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」のロゴライセンス商品として、豊臣ゆかりの地の愛知と大阪の名物グルメを表現した『ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味／大阪お好み焼き味）』2品を、2026年6月15日（月）より期間限定発売します。



■豊臣ゆかりの地 愛知と大阪の名物グルメをベビースターで楽しむ


大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、豊臣ゆかりの地・愛知と大阪の名物をイメージしたベビースタードデカイラーメン2品が、大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴ入り商品として期間限定で登場します。


『ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）』は、天下人を育んだ舞台地・愛知の名物「手羽先」をイメージし、スパイシーな刺激と鶏肉の旨みで、ついつい後を引く、やめられない味わいに仕上げました。


『ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）』は、天下人の築いた舞台地・大阪の名物「お好み焼き」をイメージし、濃厚なソースの風味と香ばしさが広がるクセになる味わいに仕上げました。


豊臣ゆかりの地の名物グルメを表現したベビースターとともに、大河ドラマ「豊臣兄弟！」をお楽しみください。



【商品概要】




商品名：ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味）


　　　 ※大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品


内容量：60g


価　格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）


発売日：2026年6月15日（月）東海エリアのコンビニエンスストア


　　　　2026年6月29日（月）全国のスーパーマーケットなど


　　　　※取扱い状況は企業および店舗により異なります。







商品名：ベビースタードデカイラーメン（大阪お好み焼き味）


　　　 ※大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品


内容量：60g


価　格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）


発売日：2026年6月15日（月）


　　　　東海・関西エリアのコンビニエンスストア


　　　　2026年6月29日（月）全国のスーパーマーケットなど


　　　　※取扱い状況は企業および店舗により異なります。





大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴライセンス商品