人気急上昇！ポチポチ押せる、かわいいキーボードキーチェーン「ポチキー」　キーキャップの交換も簡単！

株式会社UI

株式会社UIは、2026年6月1日よりポチポチ押せて、押すと光るキーボードキーチェーン「ポチキー」を販売開始しました。キーキャップをお好みにカスタマイズできます。

販売店

【yahooショップ】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0877.html

【楽天市場】

https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0877/

【amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32NR4FB

amazonは現時点では、1口キーボードキーチェーンのみ販売です。

クリアな本体とキーキャップがベース

クリアな本体とキーキャップがベースとなっています。このクリアでもかわいいです。

キーをカチャと押すと、LEDライトが点灯します。

キーを長押しすると、グラデーションでLEDカラーが変わり、その後点滅します。

カチャっと押すと、LEDが点灯します。最初はスカイブルーが点灯。長押しすると、LEDライトがグラデーションになり、カラーが変わります。さらに押し続けると点滅になります。

キーキャップをDIYでカスタマイズ

キーキャップは、お好みなカラーや形に簡単に変更できるので、推しやお気に入りのデザインなどにカスタマイズして楽しめます。

キーキャップだけでなく、キャップの上にシールやアクセサリーを付けるのも、かわいくなります。

お気に入りのシールやイニシャル、グループ名などDIYでき、自分だけのオリジナルグッズを作れます。

キーキャップはハート型でカラバリ6色

初期入荷は、ハート型のキーキャップ6色です。

ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープル、ホワイト

どれもかわいい色で迷っちゃいそうですね。

キーキャップの種類が増えました！

かわいい形やカラーがたくさん！選ぶのに迷いそうですね！

キーボードの数も選べる

キーボードも1口、2口、3口、4口から選べます。

1口だけでもかわいい。2口、3口でポチポチ押すのも楽しい。

カスタマイズを考えるのが楽しくなります。

電池交換可能

LEDライトはボタン電池で点灯します。

ボタン電池は簡単に取替えすることができるので、遠慮なくキーボードをポチポチ押せますね。

ボタン電池は、CR1220です。

キーチェーン付きでバッグに取り付け

キーボードキーチェーンはキーチェーン付きなので、カバンやポーチ、ファスナーや自分の荷物に取り付けができます。気軽に持ち運べて、かわいいアクセントに。

販売直後から多数のご注文があり、初回入荷分の在庫が一部品薄や在庫切れとなってしまいました。

そのため、追加発注をしました！

キーキャップの形とカラーも増え、選べる楽しみがもっと増えました！

電子音はなく、「カチャ」と本物のキーボードを押しているような音がするので、ついついポチポチ押したくなっちゃいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/159_1_34b0951f6529d96982fd1d9ed699b78b.jpg?v=202606151151 ]

Yahooショップ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0877.html楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0877/amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32NR4FB