人気急上昇！ポチポチ押せる、かわいいキーボードキーチェーン「ポチキー」 キーキャップの交換も簡単！
株式会社UIは、2026年6月1日よりポチポチ押せて、押すと光るキーボードキーチェーン「ポチキー」を販売開始しました。キーキャップをお好みにカスタマイズできます。
販売店
【yahooショップ】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0877.html
【楽天市場】
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0877/
【amazon】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32NR4FB
amazonは現時点では、1口キーボードキーチェーンのみ販売です。
クリアな本体とキーキャップがベース
クリアな本体とキーキャップがベースとなっています。このクリアでもかわいいです。
キーをカチャと押すと、LEDライトが点灯します。
キーを長押しすると、グラデーションでLEDカラーが変わり、その後点滅します。
カチャっと押すと、LEDが点灯します。最初はスカイブルーが点灯。
長押しすると、LEDライトがグラデーションになり、カラーが変わります。さらに押し続けると点滅になります。
キーキャップをDIYでカスタマイズ
キーキャップは、お好みなカラーや形に簡単に変更できるので、推しやお気に入りのデザインなどにカスタマイズして楽しめます。
キーキャップだけでなく、キャップの上にシールやアクセサリーを付けるのも、かわいくなります。
お気に入りのシールやイニシャル、グループ名などDIYでき、自分だけのオリジナルグッズを作れます。
キーキャップはハート型でカラバリ6色
初期入荷は、ハート型のキーキャップ6色です。
ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープル、ホワイト
どれもかわいい色で迷っちゃいそうですね。
キーキャップの種類が増えました！
かわいい形やカラーがたくさん！選ぶのに迷いそうですね！
キーボードの数も選べる
キーボードも1口、2口、3口、4口から選べます。
1口だけでもかわいい。2口、3口でポチポチ押すのも楽しい。
カスタマイズを考えるのが楽しくなります。
電池交換可能
LEDライトはボタン電池で点灯します。
ボタン電池は簡単に取替えすることができるので、遠慮なくキーボードをポチポチ押せますね。
ボタン電池は、CR1220です。
キーチェーン付きでバッグに取り付け
キーボードキーチェーンはキーチェーン付きなので、カバンやポーチ、ファスナーや自分の荷物に取り付けができます。気軽に持ち運べて、かわいいアクセントに。
販売直後から多数のご注文があり、初回入荷分の在庫が一部品薄や在庫切れとなってしまいました。
そのため、追加発注をしました！
キーキャップの形とカラーも増え、選べる楽しみがもっと増えました！
電子音はなく、「カチャ」と本物のキーボードを押しているような音がするので、ついついポチポチ押したくなっちゃいます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/159_1_34b0951f6529d96982fd1d9ed699b78b.jpg?v=202606151151 ]
Yahooショップ :
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楽天市場 :
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0877/
amazon :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32NR4FB