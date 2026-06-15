【株式会社空調服】いつも心にフロンターレを。川崎フロンターレ30周年記念モデルの空調服(R)をECサイトにて販売開始

株式会社空調服

株式会社空調服（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷 透）は、クラブパートナーとなっている、川崎フロンターレのクラブ創設30周年を記念したコラボレーションモデルの空調服(R)を、2026年6月8日（月）より弊社ECサイトにて販売開始いたしました。スタジアムでの応援シーンはもちろん、日々の仕事や外出を楽しむ何気ないときも、川崎フロンターレをいつも身近に感じていただける一着です。

詳細はこちら :https://9229.co.jp/frontale/川崎フロンターレ×空調服(R) スペシャルサイト

■製品について

川崎フロンターレ×空調服(R)FR92140K90FR92140K90 空調服(R) ベスト

胸元は川崎フロンターレのエンブレム、背面には30周年記念ロゴをプリント。シンプルで大人っぽいカラーリングと、節目を象徴するデザインで、30年の歴史と誇りをいつでもどこでも纏うことができます。

生地裏には、日差しによる温度上昇を抑える、チタンコーティング加工を施しており、強い日差しの中でも涼しく快適に過ごせます。

・カラー：ブラック

・サイズ：M／L／LL／3L

・素材：ポリエステル100％

SK23011FRSK23011FR 空調服(R)スターターキット

さわやかなフロンターレカラーが夏にぴったり！ファンとバッテリーを備えた数量限定のスターターキットです。

【内容】

・ファン

・バッテリー（18V ）*充電時間は3時間

・ケーブル

・AC充電アダプター

■川崎フロンターレ×空調服(R)スペシャルサイト

https://9229.co.jp/frontale/(https://9229.co.jp/frontale/)

会社概要

株式会社 空調服

本社 ： 東京都板橋区舟渡一丁目12番11号ヘリオスIIビル4階

代表者 ： 代表取締役社長 市ヶ谷 透

事業内容：空調服(R)及び関連商品、 空調ヘルメット(R)、 空調ベッド(R)、 どこでも座・クール(R)の企画・開発・販売

・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。