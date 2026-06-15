【7/10・7/22 鳥取市共催】鳥取の経営者様向け「Claude Codeセミナー」をカトカミにて開催

日本AI開発センター株式会社

日本AI開発センター株式会社（本社：島根県出雲市、代表取締役：中尾香達）は、鳥取市との共催により、2026年7月10日（金）・7月22日（水）の2日程で「AIエージェント実装セミナー～社長の右腕をつくる～」を、カトカミ（加藤紙店ビル1階・JR鳥取駅徒歩約5分）にて開催いたします。各日20名限定・審査制の少人数セミナーで、鳥取市の中小企業経営者を対象に、Claude Codeをはじめとしたエージェント型AIの実践活用法を、実際の運用画面とともにわかりやすく解説します。

■ 開催背景

ChatGPTをはじめとした生成AIが急速に普及するなか、「何から始めればいいかわからない」「現場に定着させられない」という声が地方の中小企業経営者から多く寄せられています。

特に注目を集めているClaude Codeは、自然言語で指示するだけでタスクを自律的に遂行するAIエージェントであり、業務効率化・DX推進の切り札として全国の企業が導入を加速させています。

日本AI開発センターは「地方にこそAIエージェントを届ける」を経営理念とし、島根県を拠点にAI導入コンサルティング・研修・エージェント開発を展開してまいりました。今回、出雲商工会議所との連携のもと、山陰地域の経営者が現場に即導入できる知識を体系的に習得できる場を設けることといたしました。

■ セミナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181744/table/5_1_183dcb2c25e750da8f3632f15a0d690d.jpg?v=202606161251 ]

■ プログラム（90分）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181744/table/5_2_ec8010e637174f6115b4ad62752b308f.jpg?v=202606161251 ]

■ 本セミナーの3つの特徴

１. 運用画面付きのリアルな事例公開

スライドだけの説明に留まらず、実際に企業が使用しているAIツールの運用画面を直接ご覧いただきます。

２. 経営者目線のAI活用フレームワーク

ROI・導入順序・社内定着の方法など、経営判断に直結する観点を網羅的にカバーします。

３. 各日20名限定・審査制の双方向形式

一般公開型の大規模イベントとは異なり、少人数での双方向コミュニケーションを重視。参加者ごとの課題に向き合い、「明日から自社のどの業務をAIに渡すか」を言語化できる状態をお持ち帰りいただきます。

■ 審査について

本セミナーは組織導入に特化した内容のため、鳥取県の従業員10名以上の企業に所属する経営者・経営幹部の方を対象としています。

■ 講師紹介

中尾香達（なかお こうたつ）

日本AI開発センター株式会社 代表取締役社長

島根県出雲市出身。島根大学入学後、国内外のAIアプリ開発会社にて事業開発を行い事業責任者を経験。

2024年からAI/AX導入コンサルティング・研修・言語モデル開発を手がける。累計AI導入支援社数は140社以上。

■ 今後の展開

日本AI開発センターは、今後も地域の地方自治体・商工会議所・経営団体と連携しながら、島根・鳥取をはじめ中国全域でAI活用推進セミナーを展開してまいります。「AIを難しいものにしない」をコンセプトに、地方中小企業のAX（AI Transformation）を力強くサポートします。

■ 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/181744/table/5_3_e98b11a6f26653513712fcfe46d2007a.jpg?v=202606161251 ]