クエスト・グローバル・ジャパン株式会社

2026年6月15日、東京 - エンジニアリング・サービスに特化した世界最大規模の独立系企業であるQuest Globalは、AI/ARスマートグラスおよび広範なAI/AR/XRスマートウェアラブル向けフレームワークベースの製品開発・システム検証サービス「Neprion（Next-Gen Product Realization）」の提供開始を発表しました。

Neprionは、メーカー、ティア1サプライヤー、およびエコシステムパートナーが検証プロセスを加速し、市場投入への準備態勢を整えるとともに、次世代ウェアラブルデバイスにおいて量産レベルの品質、安全性、相互運用性を実現できるよう設計されています。

消費者向けおよび企業向けアプリケーション全体で没入型（イマーシブ）テクノロジーの普及が進んでおり、世界のAR・VR市場は2026年に509億米ドルの売上に達すると予測されています。こうした中、Neprionは北米、欧州、APAC（アジア太平洋）地域で、顧客のAI/ARスマートグラスの開発を支援しています。メーカー、ファッションブランド、小売企業向けに設計された同プラットフォームは、開発チームが確信を持ってプロトタイプから市場投入へと移行できるようにします。また、ワンストップのパートナー実行モデルを通じて、複雑なエンジニアリングの課題を解消し、確かな品質の担保と予定通りの市場投入に向けた準備体制を実現します。

Quest Global バーティカル・テクノロジー（ハイテク）部門責任者 ティンク・ジョセ（Tinku Jose）は、次のように述べています。「AI搭載のスマートウェアラブルは主流になりつつあります。普及が進むにつれ、エンジニアリング上のリスクが軽減されることはなく、より厳密な検証、相互運用性、AIの精度、機能安全、そしてコンプライアンス対応の要件がさらに高まっています。Quest GlobalはNeprionにより、私たちの深化した製品エンジニアリングの知見と検証の専門性を、スケーラブルなフレームワークとしてパッケージ化しました。これにより、顧客は、製品の信頼性とユーザーからの信頼を向上させながら、迅速な市場投入を可能にします。AI、AR、XRのエコシステムが複雑化するにつれ、企業は品質管理を犠牲にすることなく、市場投入までの期間（タイムトゥマーケット）を短縮できるエンジニアリング・パートナーを求めています。Neprionは、ハードウェア、組み込みソフトウェア、コネクティビティ、そしてAI体験の全領域において確実な実行を可能にし、製品の完全性とコンプライアンス対応を維持しながら、顧客のイノベーションの拡大を支援します」

Neprionは、次世代スマートウェアラブル向けに、体系的かつ量産可能な製品・システム検証を必要とするデバイス開発責任者、ティア1サプライヤー、品質・検証責任者、および各種認証の担当者に向けて設計されています。

今回の提供開始は、AI/AR/XRスマートウェアラブルのエコシステムにおいてイノベーションが加速し、デバイスやプラットフォーム間の相互運用性への需要が高まるとともに、量産レベルのAIパフォーマンス、コンプライアンス対応、シームレスなユーザー体験への注目がかつてなく高まっている時期に実現したものです。

【Quest Global（クエスト・グローバル）について】

Quest Globalは、「What（何を行う）」だけでなく、その背景にある「Why（なぜ行うのか）」を起点にエンジニアリング・サービスを提供し、他社と一線を画しています。エンジニアリング事業を展開していますが、私たちが実際に創造しているのは明るい未来です。そして、25年以上にわたり、世界で最も難解とされるエンジニアリング課題を解決してきました。現在、20か国以上で事業を展開し、104を超えるグローバルデリバリーセンターを擁しています。2.３万人以上の好奇心旺盛な人材が、不可能を可能にするために従来とは異なる手法を駆使しています。また、テクノロジー、業界固有の専門知識、多様な人材を融合させた多次元的なアプローチにより、重要な課題に迅速かつ効果的に対応しています。航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、ハイテク、医療技術・ヘルスケア、鉄道、半導体など、幅広い業界で顧客の課題解決を支援しています。私たちは信頼できるパートナーとして、世界最高水準のエンドツーエンドのエンジニアリング・ソリューションを提供しています。