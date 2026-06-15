ちゃんぴおんず、カナメストーンらが女性タレント4人のチームリーダーのもとeFootball(TM)で激突！『ABEMA的eFootball(TM)祭 ～チーム対抗サッカーゲームバトル～』 6月20日生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、女性タレントや芸人、ゲーム上級者らが異色のチームを結成し、「eFootball(TM)」にて激突する特別番組『ABEMA的eFootball(TM)祭 ～チーム対抗サッカーゲームバトル～』を、2026年6月20日（土）午後9時より生放送することを決定いたしました。

本番組は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの「eFootball(TM)」を通じて、経験者から初心者までが一緒になって熱狂できるトーナメント制のチーム対抗バトルをお届けする特別番組です。わずか10分の試合の中で悲喜交々なドラマが巻き起こり、「eFootball(TM)」のファンはもちろん、ルールを知らない方でも誰もが楽しめる内容となっています。

注目のチーム編成は、「女性タレント×芸人・YouTuber・インフルエンサー」からなる4つの異色チーム。YouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」でブレイク後、俳優・タレントとして活躍中の二瓶有加、人気ギャル雑誌『Happie nuts』専属モデルの今井アンジェリカ、Z世代から絶大な支持を集めるくれいじーまぐねっと・UraN、アイドルグループ・NMB48の元キャプテンである小嶋花梨の4名がチームリーダーを務めます。

彼女たちを支えるメンバーには、名門・東海大学の体育会サッカー部出身のちゃんぴおんず・大ちゃん、地元である鹿島市の鹿島中学校のサッカー部に所属していた経歴を持つカナメストーンといった芸人勢が集結。さらに、圧倒的なサッカースキルを武器に活動するトップサッカー系動画クリエイターのLISEM、海外サッカーの魅力を発信する3人組動画クリエイターのプレチャンが参戦します。また、実力派eFootball(TM)上級者の令和ちゃんねる、ちょぶり、ヒカックゲームズも登場し、大会を熱く盛り上げます。

番組のMCを務めるのはお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、実況には下田恒幸、スペシャルゲストにはeFootball(TM) コミュニティアンバサダーを務める俳優・萩原利久が登場し、大会を熱く盛り上げます。

本番組でMCを務めるNON STYLE・井上裕介は「ちゃんぴおんずの大ちゃんがゲームをプレーしている時の、大崎の手持ち無沙汰感をどうするのかが楽しみ」と期待を寄せ、「ゲームをプレーされる方が、のびのびと楽しめるような空気感を作れたら」と意気込みを語っています。（※リリース下部にMCコメント全文あり）

異色メンバーによる予測不能な展開と熱い戦いが見どころの『ABEMA的eFootball(TM)祭 ～チーム対抗サッカーゲームバトル～』は、2026年6月20日（土）午後9時よりABEMAにて無料にて生放送いたします。ぜひ、お楽しみに。

■NON STYLE・井上裕介 コメント全文

----今回番組MCを務めるにあたり、注目のチーム（または選手）と期待したい作戦（またはプレー）をその理由とともに教えてください。

注目選手：ちゃんぴおんず

理由：大ちゃんが、ゲーム出来るイメージが全くなく、どんなプレーを見せてくれるのか楽しみ。そして、ゲームを大ちゃんがプレーしてる時の大崎の手持ち無沙汰感をどうするのかが楽しみ。

期待したい作戦：リアルな日本代表のようなプレーを期待

理由：ゲームっぽいプレーよりかは、より現実に近いスーパープレーを見てみたい。

----今回、様々な出演者が「チームを組み」eFootball(TM)で対戦する企画となっておりますが、井上さんご自身がプレーするとしたら、チームを組みたいお相手はいらっしゃいますか？

小嶋花梨さん

----視聴者へのメッセージをお願いします。

ゲームをプレーされる方が、のびのびと楽しめるような空気感を作れたらなぁと思います。あとゲームの邪魔をしないように気をつけます。

■ABEMA 『ABEMA的eFootball(TM)祭 ～チーム対抗サッカーゲームバトル～』 配信概要

・配信日時：2026年6月20日（土）午後9時～午後10時30分

・配信URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/DGzv9euzMoKDDh

・出演：

MC：井上裕介（NON STYLE）

実況：下田恒幸

SPゲスト：萩原利久

チームリーダー：今井アンジェリカ、UraN（くれいじーまぐねっと）、小嶋花梨、二瓶有加

出演：カナメストーン、ちゃんぴおんず 等

進行：西澤由夏（ABEMAアナウンサー）

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/