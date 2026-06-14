【2026年度2級建築施工管理技士 前期一次検定】試験当日17時頃より採点結果を配信！日建学院「無料 即日WEB採点サービス」実施

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2026年6月14日（日）に実施される2026年度（令和8年度）2級建築施工管理技士 前期一次検定において、無料で採点結果をお知らせする「即日WEB採点サービス」を実施いたします。採点結果は試験当日17：00頃よりメールにて配信予定です。

即日WEB採点サービス

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/construction2q/road/kaisoku_zen/index.aspx2026年度（令和8年度）2級建築施工管理技士 前期一次検定 解答速報

実際の試験で解答した番号と必要事項をご入力いただくと、日建学院独自の解答に基づき、採点結果をメールにてお知らせいたします。

■ご利用期間

2026年6月14日（日）12：45頃～2026年6月22日（月）16：00

■採点結果

2026年6月14日（日）17：00頃よりメールにて配信開始予定

総評

2026年6月15日（月）17：00頃公開予定です。

参加無料！二次検定 ポイント講習会

二次検定対策 "第一歩" として「2級建築施工管理技士 二次検定 ポイント講習会」を全国にて無料開催いたします。参加された方には「2級建築施工管理技士 二次検定 対策資料」をプレゼント！ぜひこの機会にお申込み下さい。

■内容：二次検定『施工経験記述』書き方のポイントを解説

・記載上の注意事項

・記載内容のヒント

・解答参考例を用いて、記述のポイント及び解説 等

開催日程・お申込はこちら :https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00101

プレゼント

ご希望の方に「2026年度（令和8年度）2級建築施工管理技士 前期一次検定 問題・解答解説集」「2025年度（令和7年度）2級建築施工管理技士 二次検定 問題・解答参考例（一次検定正答肢付）」をプレゼント！

※前期一次検定 問題・解答解説集は2026年8月上旬頃発送予定

お申込はこちら :https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00018

▼2026年度（令和8年度）2級建築施工管理技士 前期一次検定 解答速報

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/construction2q/road/kaisoku_zen/index.aspx

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/