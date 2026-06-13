【岡山大学】ウェアラブルカメラで地域の知恵を記録　岡山県久米南町でため池管理活動を実地調査

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は岡山県久米郡久米南町において、2026年5月17日、ため池および周辺水路の清掃・管理活動が行われ、本学と岡山理科大学の研究者チームが参加しました。



本活動は、トヨタ財団2024年度特定課題「人口減少と日本社会」助成事業「地域若手実践者・学術研究者の共創による人口減少地域を支える新たな事業体モデル構築」の一環として実施したものです。本プロジェクトでは、人口減少や高齢化が進む中山間地域において、地域資源管理や生活基盤の維持に必要な作業・知識・担い手構造を把握し、それらを支える新たな事業体モデルの構築を目指しています。



当日は、本学学術研究院共通教育・グローバル領域の大仲克俊准教授、環境生命自然科学学域の駄田井久准教授、福田文夫教授、岡山理科大学情報理工学部の大西朔永助教が参加しました。ため池の池土手の草刈り・草寄せや、水路の草刈り・泥上げなどの作業が行われ、研究者チームは、作業者の視点で記録できるウェアラブルカメラに加え、背面に装着した360度カメラ等を活用し、草刈りや水路管理作業の様子を多角的に映像記録しました。



ため池や水路の管理は、地域の農業生産や防災、生活環境の維持に欠かせない活動です。一方で、人口減少や高齢化により、こうした共同作業の担い手確保や技術・知識の継承が大きな課題となっています。今回の記録は、作業の手順、役割分担、道具の使い方、現場での判断など、紙の資料だけでは伝わりにくい地域の実践知を可視化することを目的としています。



また、本取り組みは、地域課題の現場に大学の知を接続し、持続可能な地域社会の実現に向けた実践知の継承と新たな担い手形成を進めるものであり、本学がJ-PEAKSで掲げる「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現にも資する活動です。



今後、研究者チームでは、今回取得した映像記録等を分析し、地域資源管理活動のデジタルアーカイブ化や作業マニュアル化に向けた検討を進めます。また、久米南町や地域関係者と連携しながら、人口減少地域における持続可能な地域資源管理のあり方と、それを支える新たな担い手・事業体モデルの構築に取り組んでいきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

草刈りの模様

ウェアラブルカメラと背面カメラを装着した作業者

久米南町の位置（google mapsより）

◆参 考

・公益財団法人トヨタ財団2024年度「人口減少と日本社会」プログラム

https://toyotafound.my.salesforce-sites.com/psearch/JoseiDetail?name=D24-SR-0017

・岡山理科大学

https://www.ous.ac.jp/index.php

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 食料環境政策学分野

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~envpol/jpn/index.html

・岡山大学 研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・久米南町

https://www.town.kumenan.lg.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】トヨタ財団「人口減少と日本社会」中間研修で岡山大学教職員が久米南町プロジェクトについて発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004018.000072793.html

・【岡山大学】公益財団法人トヨタ財団特定課題助成金贈呈式に大仲克俊准教授らが出席しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003088.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の大仲克俊准教授のプロジェクトが公益財団法人トヨタ財団の助成対象に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003015.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】岡山大学JAZZ研究会が久米南町で初単独ライブを開催！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003359.000072793.html

・【岡山大学】久米南町と地域連携事業のキックオフ会議を開催～地域課題の共有と共創に向けた第一歩～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003301.000072793.html

・【岡山大学】岡山県久米南町で犬型ロボットによる農作業支援実証実験と就農者との意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002992.000072793.html

・【岡山大学】岡山県久米南町にて岡山大学と岡山理科大学の学生が「味噌づくり体験」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003834.000072793.html

・【岡山大学】久米南町と連携し発酵と微生物の魅力を探究 「“自然ビール酵母”研究会 サテライト版」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004004.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学発ベンチャーと久米南町が連携 世代を超えた交流を通じて「暮らし」と「幸福」を考える体験型イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004007.000072793.html

・【岡山大学】ウェアラブルカメラで田植え作業を記録 岡山県久米南町で地域農業の実践知を動画収録

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004054.000072793.html

◆参考情報3

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】内閣府「令和6年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」に採択 ～晴れの国における国立大学×県立大学の共振による地域イノベーションの創出～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002696.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

岡山大学研究・イノベーション共創管理統括部 産学連携課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL: 086-251-7151

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15365.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html