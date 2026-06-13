国立大学病院が主導した医薬品の共同配送を開始～配送の効率化と環境負荷軽減による持続可能な体制の構築～〔岡山大学, 岡山市立市民病院〕

国立大学法人岡山大学

岡山大学と岡山市立市民病院に共同プレスリリースです。

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 2026年6月1日から、岡山大学病院と岡山市立市民病院は、複数の医薬品卸業者の配送物を、配送業者1社が一括して納入する共同配送を実施しました。- 国立大学病院と公的病院が共同配送を実施することは、全国で初めての取り組みです。- 重複配送による車両運用や人的負担の増大、配送コストの増加といった課題を解決するとともに、環境負荷低減の観点からも、病院・卸業者・配送業者の三者が連携した共同配送体制の構築を図るものです。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院と岡山市立市民病院は、2026年6月1日から医薬品共同配送事業を開始しました。

これは「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」でも指摘されている医薬品の安定供給体制の課題を解決する取り組みです。

（1）医薬品配送業務の効率化および安定供給

（2）納品体制の標準化および受入作業の省力化

（3）配送車両の台数削減による環境負荷の低減

を目的に、両病院および卸業者が連携し、第三者の配送業者を介した医薬品の共同配送体制を構築しました。

ラッピングを施したトラックにより1日2回、複数の卸業者の物流拠点から医薬品を集荷し、配送物を両病院へ一括納入するものです。

◆詳しい内容について

国立大学病院が主導した医薬品の共同配送を開始～配送の効率化と環境負荷軽減による持続可能な体制の構築～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260521-1-2.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山市立市民病院

https://okayama-gmc.or.jp/shimin/

◆参考情報

・【岡山大学】医療圏を越えた医薬品の共同調達等に関する合意書の締結～大学病院主導による医薬品の安定確保体制の構築～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004080.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 病院長補佐 山下博行

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-223-7151（内線6084）

FAX：086-235-7636

岡山大学 医療系事務部 管理課長 藤井慎一

TEL：086-235-6516

FAX：086-235-7046

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1549.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

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