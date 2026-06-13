澤田知可子が有楽町・I’M A SHOWでスペシャルコンサート「澤田知可子39th Anniversery～ときぐすり～」を開催！

株式会社サンライズプロモーション

デビュー曲「恋人と呼ばせて」や130万枚を記録した“泣ける歌”「会いたい」で日本人の心を揺さぶり、涙腺を崩壊させてきた澤田知可子が、有楽町、I’M A SHOWで恒例となる年に一度のスペシャルライブを、デビュー月の10月17日（土）に開催することが決定した。

今年6月にリリースした最新アルバム「ときぐすり」に収められた楽曲に加え、「恋人と呼ばせて」「会いたい」などの代表作や、これまでCoverしてきたジャンルを超えた名曲もたっぷりと盛り込んだ贅沢なセットリストになる予定だ。

ライブでは夫で音楽プロデューサーの小野澤篤をはじめ、トップミュージシャン5名によるバンドと共演。デビュー39年を記念するスペシャルなコンサートとなる。

出演

澤田知可子

Piano & Chorus : 小野澤 篤 Keyboard & Chorus：小泉信彦

Guitar & Chorus：エバラ健太 Bass & Chorus：五十棲千明

Drums & Chorus：清水 淳

―澤田知可子 コメント―

コンサートは人生の時間旅行そのもの♪ 出逢いのトキメキや別れの悲しみ、誰かのために泣いた優しさや自分を鼓舞した時のエナジーを揺り動かす心の旅は自己肯定感を上げる大切な歌薬。今回は新しいアルバム「ときぐすり」を中心に90年代のキラキラしたサウンドでアメージングな楽曲を取り揃えてあなたをお待ちしております。心を込めてあなたに贈りたいアメージングソングスへようこそ！

公演概要

【日時】2026 年10月17日（土）開場 15:00／開演 16:00

【会場】I’M A SHOW（東京都千代田区有楽町2丁目5番地1号有楽町マリオン別館7F）

https://imashow.jp/

【料金】全席指定 7,500 円（税込）※ドリンク代別途必要

【主 催】 サンライズプロモーション 【企画制作】 WATER PLANET MUSIC

【チケット販売スケジュール】

＜I’M A SHOW劇場先行＞

受付期間： 6月23日（火）10:00～7月5日（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/imashow/

＜プレイガイド先行＞

受付期間： 7月7日（火）10:00～7月20日（月祝）23:59

・イープラス：https://eplus.jp/chikako-sawada/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/chikaco-t/ （Pコード：330-072)

・ローソン ：https://l-tike.com/chikaco/ （Lコード：74574）

＜一般販売＞

受付開始：7月25日（土）10:00～

・イープラス：https://eplus.jp/chikako-sawada/

・ぴあ：https://w.pia.jp/t/chikaco-t/ （Pコード：330-072)

・ローソン ：https://l-tike.com/chikaco/ （Lコード：74574）

【注意事項】

※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。

※やむを得ない事情により出演者や曲目が変更になる場合がございます｡

※ご来場前にはサンライズプロモーションのＨＰ（https://sunrisetokyo.com/）より最新情報のご確認をお願い致します。

【問い合わせ先】

サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00-15:00）