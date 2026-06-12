″令和の虎″出演・株式会社EMOLVA代表 榊原清一氏が渋谷女子インターナショナルスクールのSNS特別講師に就任決定！

株式会社MRA

英会話・動画制作・SNS運用といった次世代スキルを学ぶ「渋谷女子インターナショナルスクール（以下、本校）」は、SNSマーケティング支援会社・株式会社EMOLVA代表取締役の榊原清一氏をSNS特別講師として迎え、在校生を対象にSNS活用とセルフブランディングに関する特別授業を実施することが決定いたしました。

政治・行政から大手企業まで500社以上の支援実績を持ち、YouTube番組「令和の虎」への出演でも広く知られる榊原氏からの直接指導は、未来の起業家・クリエイターを育てる本校にとって、これ以上ない価値ある機会となります。

■SNS特別講師就任に至った背景

近年、SNSは個人や企業のブランディングに欠かせないツールとなり、発信力そのものがビジネスの成否を左右する時代になりました。本校では、受講生に「本物の影響力とは何か」を体感させたいという強い思いのもと、実際にビジネスの最前線で発信を武器にしてきた経営者の言葉を、直接届けたいと考えてきました。

■榊原清一氏にSNS特別講師をご依頼した理由

数多くのSNSアカウントが溢れる中、圧倒的なフォロワー数と高いエンゲージメントを誇り、実際にビジネスを牽引している経営者は決して多くありません。榊原氏は、その第一線に立ち続ける戦略家であり、発信の哲学から実践的なノウハウまでを兼ね備えた唯一無二の存在です。そのような方から直接学べる機会は、受講生にとってこれ以上ない貴重な経験になると確信し、SNS特別講師への就任をご依頼いたしました。

■特別授業について

- 対象：渋谷女子インターナショナルスクール 在校生- テーマ：SNS活用の重要性と具体的戦略、セルフブランディング術- 内容：最新アルゴリズムに基づく運用の秘訣、ファンを増やすための本質的思考法 ほか- 実施形式：継続的な特別授業（詳細は追って告知）

■SNS特別講師プロフィール

榊原 清一（さかきばら せいいち）

株式会社EMOLVA 代表取締役社長。

企業のInstagram・TikTok・X（旧Twitter）・YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がける。



政治・行政分野から大手企業まで累計500社以上の支援実績を持つ。YouTube番組「令和の虎」への出演で広く認知され、その実績と発信力は業界の枠を超えた信頼を集める。

〈直近の主な講演実績〉

東京維新の会 SNS戦略支援および講演

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000021425.html

元電通出身者ら約250名が集う「ニューホライズンコレクティブ合同会社」でのSNSセミナー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000021425.html

〈SNS〉

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVAについて

会社名：株式会社EMOLVA

代表取締役：榊原 清一

所在地：東京都港区

事業内容：SNSマーケティング総合支援（アカウント運用代行・インフルエンサープロモーション・戦略立案）

公式HP：https://emolva.tokyo/

■渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

〈公式サイト・SNS〉

Webサイト：https://shibujyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023

【スクール概要】

開校：2023年4月

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目7-8 タカデン青山ビル3F

TEL：03-6820-2174

公式サイト：https://shibujyo.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

渋谷女子インターナショナルスクール 広報担当

E-mail：info@shibujyo.com