大広　谷川 僚・内波 可菜・齊藤 あかり第47回「日本BtoB 広告賞」 審査委員会特別賞 受賞

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、一般社団法人 日本BtoB広告協会が選出する第47回「日本BtoB 広告賞」にて、谷川僚、内波可菜、齊藤あかりが審査委員会特別賞（ウェブサイト＜製品・イベントPR＞の部）を受賞したことをお知らせします。

日本BtoB広告賞とは、BtoB広告の普及、振興をはかるために1980年から開催しているBtoB広告作品のコンテストです。 このコンテストはBtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と制作にかかわる総合技術（制作社）の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。

今回応募の対象となったのは、2025年4月1日から2026年3月31日までに制作、掲載・掲示・配布（予定）されたBtoBコミュニケーションツール。全15部門に合計523点の応募があり、経済産業大臣賞ならびに各部門の入賞作品が決定しました。



【受賞作品】

タイトル：医崩ドラマ～もしも医療保険制度が崩壊したら～

広告主：健康保険組合連合会

【受賞者プロフィール】

谷川 僚（たにかわ りょう）

大広 ソリューションデザイン本部 クリエイティブ局

クリエイティブディレクター ／ アートディレクター ／ デザイナー

2016年大広入社。

内波 可菜（うちなみ かな）

大広 ソリューションデザイン本部 クリエイティブ局

コピーライター ／ CMプランナー

広告代理店にて、営業、デジタルの経験を積んだ後、2023年大広入社。

PR発想を軸とした、クリエイティブが好き。主な受賞歴に、宣伝会議賞眞木準賞、販促コンペ協賛企業賞、BOVA FINALIST、週刊少年ジャンプ原作漫画賞ストキンpro、新聞コンペなど

齊藤 あかり（さいとう あかり）

大広 ソリューションデザイン本部 クリエイティブ局

アートディレクター ／ デザイナー

2019年に入社。2023年よりグループ会社への出向を経験し、帰任後はデザイナー兼プランナーとして、マス広告をはじめ幅広いクライアントワークに従事。ソーシャル文脈を起点とした企画・コミュニケーション設計を得意とする。主な受賞歴に、ACCブランデッドコミュニケーション部門シルバー受賞、デザイン部門ファイナリスト、アドフェストルーツロータス部門受賞など

【受賞コメント】

医療保険制度の崩壊という喫緊の課題に対し、行動を起こしてもらうにはどうすればいいか。チームで考え抜いた結果が素敵な賞の受賞につながり感無量です。このようなチャレンジングな企画に一緒に挑んでくださった健康保険組合連合会のご担当者皆様、ありがとうございました。