第２2回アジアシニア選手権大会、第5回アジアパラ空手道選手権大会　日本代表選手一覧

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公益財団法人全日本空手道連盟

2025年度大会の様子(男子個人組手-67kg級小崎友碁)

本大会における日本代表の見どころは、特に団体戦にあります。



今年11月に団体戦の世界一を決める「第2回空手ワールドカップ世界国別選手権大会」があり、今回のアジア選手権は、そのためのステップアップとして注目です。



団体組手では、男女ともに昨年のアジア選手権では３位。悔しさの残る結果になりましたが、そのメンバーが今年も中心となり、その成長と進化を示す舞台として注目されます。



団体形は、男子チームは同じメンバーで昨年のアジア選手権を優勝。今回アジア連覇を目指します。女子チームは新生チームとして臨む初のアジア選手権で、その完成度と可能性が試される大会でもあります。



【男子形】


＜個人＞


西山　走（スマイスセレソン）



＜団体＞


菊地凌之輔（ALSOK群馬）


岡本拳（青森県庁）


北澤以進（マナテック）



【女子形】


＜個人＞
尾野　真歩（キッコーマン）



＜団体＞


佐藤琴美（帝京大学）


岡本蘒（帝京大学）


小林実紗（帝京大学）



【男子組手】


＜個人＞
男子組手-60kg：橋本大夢（Team SAGA SPORT PYRAMID）
男子組手-67kg：小崎友碁（Team SAGA SPORT PYRAMID）
男子組手-75kg：崎山優成（高松中央高校職員）
男子組手-84kg：嶋田力斗（丸喜運送店）
男子組手+84kg：山内健太郎（亀龍会）



＜団体＞


阿部遥佑（法政大学）


豊田陽也（広島県空手道連盟）


崎山慶成（愛媛県競技力向上対策本部）


森優太（青森県競技力向上本部）


崎山優成


嶋田力斗


山内健太郎



【女子組手】


＜個人＞
女子組手-50kg：岡崎愛佳（田子重）
女子組手-55kg：小堂利奈（青森県競技力向上本部）
女子組手-61kg：嶋田さらら（学校法人国士舘）
女子組手-68kg：釜つばさ（株式会社RER）　
女子組手+68kg：片岡優月（御殿場西高校）



＜女子＞
永井カンナ（国士舘大学職員）


小堂利奈


嶋田さらら


釜つばさ



【パラ空手　視覚障がい/女子形】


＜個人＞


小暮　愛子（群馬県空手道連盟）



【パラ空手　視覚障がい/男子形】


＜個人＞


大庭　康資　　(ユニバーサル松濤館空手連合本部)


今井　俊浩　　(群馬県空手道連盟)




2025年度大会の様子(男子団体形　左から北澤以進、菊地凌之輔、岡本拳)