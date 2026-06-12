第２2回アジアシニア選手権大会、第5回アジアパラ空手道選手権大会　日本代表選手一覧

公益財団法人全日本空手道連盟2025年度大会の様子(男子個人組手-67kg級小崎友碁)

本大会における日本代表の見どころは、特に団体戦にあります。

今年11月に団体戦の世界一を決める「第2回空手ワールドカップ世界国別選手権大会」があり、今回のアジア選手権は、そのためのステップアップとして注目です。

団体組手では、男女ともに昨年のアジア選手権では３位。悔しさの残る結果になりましたが、そのメンバーが今年も中心となり、その成長と進化を示す舞台として注目されます。

団体形は、男子チームは同じメンバーで昨年のアジア選手権を優勝。今回アジア連覇を目指します。女子チームは新生チームとして臨む初のアジア選手権で、その完成度と可能性が試される大会でもあります。

【男子形】

＜個人＞

西山 走（スマイスセレソン）

＜団体＞

菊地凌之輔（ALSOK群馬）

岡本拳（青森県庁）

北澤以進（マナテック）

【女子形】

＜個人＞

尾野 真歩（キッコーマン）

＜団体＞

佐藤琴美（帝京大学）

岡本蘒（帝京大学）

小林実紗（帝京大学）

【男子組手】

＜個人＞

男子組手-60kg：橋本大夢（Team SAGA SPORT PYRAMID）

男子組手-67kg：小崎友碁（Team SAGA SPORT PYRAMID）

男子組手-75kg：崎山優成（高松中央高校職員）

男子組手-84kg：嶋田力斗（丸喜運送店）

男子組手+84kg：山内健太郎（亀龍会）

＜団体＞

阿部遥佑（法政大学）

豊田陽也（広島県空手道連盟）

崎山慶成（愛媛県競技力向上対策本部）

森優太（青森県競技力向上本部）

崎山優成

嶋田力斗

山内健太郎

【女子組手】

＜個人＞

女子組手-50kg：岡崎愛佳（田子重）

女子組手-55kg：小堂利奈（青森県競技力向上本部）

女子組手-61kg：嶋田さらら（学校法人国士舘）

女子組手-68kg：釜つばさ（株式会社RER）

女子組手+68kg：片岡優月（御殿場西高校）

＜女子＞

永井カンナ（国士舘大学職員）

小堂利奈

嶋田さらら

釜つばさ

【パラ空手 視覚障がい/女子形】

＜個人＞

小暮 愛子（群馬県空手道連盟）

【パラ空手 視覚障がい/男子形】

＜個人＞

大庭 康資 (ユニバーサル松濤館空手連合本部)

今井 俊浩 (群馬県空手道連盟)

2025年度大会の様子(男子団体形 左から北澤以進、菊地凌之輔、岡本拳)