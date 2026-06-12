全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY、オフィシャルファンクラブにてサイン入り会員証がもらえる早期入会特典企画をスタート

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、KIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏の新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生した5人組ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」のオフィシャルファンクラブ「TOMO」にて、メンバーのサイン入りリアル会員証が手に入る、期間限定の早期入会特典企画を実施することをお知らせいたします。

VIBYは2026年3月25日（水）のプレデビュー以来、テレビ番組などメディアやイベントに多数出演。さらに、日本テレビ系「DayDay.」の6月エンディングテーマとして最新楽曲「HANAMARU」が起用されるなど、現在大きな注目を集めています。

また、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」というグループのコンセプトのもと、北海道でのセルフライブや大阪でのゲリラライブを敢行するなど、ファンの皆さま（ファンネーム：TOMO）と共に、熱い旅路を突き進んでいます。

このたびの早期入会特典は、2026年8月31日（月）に開催される「日本武道館 DEBUT SHOWCASE」までの彼らの軌跡と、このステージを通じて新たな舞台に向かっていくVIBYを、より身近に感じていただけるメモリアルな限定特典となっています。

本企画は第1弾・第2弾の2回に分けて実施いたします。第1弾の期間中に『VIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」』の月額プランへご入会・お申し込みをいただいた方（※）には、メンバーの「直筆サイン入り」リアル会員証をお届けいたします。結成当初から応援してくださる「TOMO」の皆さまへ感謝を込めてお届けする、今回限りの特別な特典をぜひお楽しみください。

（※）ファンクラブ入会後に、別途専用フォームからの応募が必要となります。

■早期入会特典 概要

【第1弾】好きなメンバーの「直筆サイン入り」リアル会員証

・対象条件：第1弾の対象期間中にVIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」の月額プラン会員であり、かつ専用ページからのお申し込みが完了している方

・申込期間：2026年6月12日（金）17:00～6月27日（土）23:59

・お届け期間：8月中旬以降を予定

【第2弾】好きなメンバーの「印字サイン入り」会員証

・対象条件：第2弾の対象期間中にVIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」の月額プラン会員であり、かつ専用ページからのお申し込みが完了している方

・申込期間：2026年6月28日（日）0:00～8月31日（月）23:59

・お届け期間：11月初旬以降を予定

※「直筆サイン」が入ったリアル会員証は、第1弾の期間のみの限定特典となります。

■特典の取得方法・詳細

リアル会員証の取得には、下記2ステップが必要となります。

STEP 1：TOMO月額プラン（550円）に入会

▶︎VIBY OFFICIAL FANCLUBの入会詳細はこちら(https://viby-tomo.com/ja/c/about)

STEP 2：リアル会員証申し込みページから必要事項を入力

▶︎お申し込みページはこちら(https://viby-tomo.com/ja/p/article/1194846205289431041)

※ファンクラブへの「入会」だけでは会員証はお届けできません。必ずSTEP2の「お申し込み」まで完了いただきますようお願いいたします。

【ご注意事項】

・キャンペーン対象は、各締切日の23:59時点で月額プラン会員であり、かつ専用ページからのお申し込みが完了している方となります。

・各締め切りの時点で退会をされている場合は、キャンペーンの対象外となります。

・ご登録住所の誤りによる再配送はいたしかねます。お申し込み時に必ずお届け先をご確認ください。

・お申し込み後の住所変更は対応いたしかねます。

・選択したメンバーや、印字するTOMO IDのお間違いなど、いかなる理由であっても再発行はいたしかねます。内容をよくお確かめの上、お申し込みください。

・詳細はお申し込みページにてご確認ください。

■VIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」について

「TOMO」は、VIBYのファンネームでもあり、アーティストとファンが同じ時間を共有しながら歩んでいく「仲間」「友達」という意味が込められています。VIBYが掲げる「輝く青春の旅路」というコンセプトのもと、その旅を最も近い距離で共に歩むコミュニティとして誕生しました。

本ファンクラブでは、ニュース配信やデジタル会員証といった基本機能に加え、今後はメンバーの素顔や制作の舞台裏を収めた限定フォト、ムービーなど、「TOMO」でしか見られない特別な体験を段階的に拡充してまいります。

URL：https://viby-tomo.com/

料金：月額550円（税込）※無料プランあり

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTOMORROW X TOGETHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げています。「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

公式サイト：https://viby-official.com/

X: https://x.com/Official_VIBY

Instagram: https://www.instagram.com/official_viby/

YouTube : https://www.youtube.com/@Official_VIBY

TikTok: https://www.tiktok.com/@official_viby

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■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/(https://cam-inc.co.jp/)

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 125名（2026年5月1日現在）

事業内容 エンタテインメント事業、メディア事業

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CAM コーポレート・リレーション室

E-Mail：pr@cam-inc.co.jp