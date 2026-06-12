【スターリゾート株式会社】アヤンナ宮古島を「JIVANA（ジバナ）宮古島」へリブランド。14室へ増築し、2027年6月リブランド開業

スターリゾート株式会社

地球上の美しい土地に、旅の目的地となるリゾートを創造するスターリゾート株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：佐々木優也）は、沖縄県宮古島市・伊良部島で運営する「アヤンナ宮古島」を、「JIVANA宮古島」へと改称し、当社のグループ会社である一級建築士事務所、HOKULEA株式会社がデザイン監修を担当します。

客室増築、プライベートサウナ新設、レストランリニューアルを実施し、2027年6月にリブランド開業いたします。

リブランド開業に先立つ企画として、2026年6月17日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、ミシュラン一つ星および同店初のグリーンスターを同時獲得したシェフ秋田絢也氏を迎え、特別ディナーイベント「ローカルテロワール ― 秋田絢也のアトリエ ―」を開催することをお知らせいたします。

「JIVANA宮古島」は、沖縄県宮古島市伊良部字池間添に位置し、伊良部島の海を一望できるオーシャンフロントの優れたロケーションを誇ります。9,000平方メートル 超の広大な海岸線沿いに展開する当施設は、エグゼクティブスイート、サウナスイート、ヴィラスイートの全7室で構成されるスモールラグジュアリーホテルです。

宮古島は「東洋のガラパゴス」と称される手つかずの自然と透明度の高い海を有し、近年、国内外の富裕層から注目を集めるデスティネーションとして発展を遂げています。伊良部島は、2015年の伊良部大橋開通および2019年の下地島空港開港を経て、東京圏からのアクセスが飛躍的に向上いたしました。利便性を実現しながらも、希少な自然環境が手厚く守られている点が最大の魅力です。

2024年4月のオープン以来、宮古島を代表するスモールラグジュアリーホテルとして多くのゲストに支持されてまいりました。今後は、敷地内に新たに7室のメゾネット型スイートおよびプライベートサウナ施設を増築し、サービス水準のさらなる向上と、施設としての競争力・収益力の拡大を強力に推進していく所存です。

1. ヴィラの増築

既存の7棟のヴィラが年間稼働率90%超という高い支持をいただいていることを踏まえ、さらなる滞在ニーズへ応えるべく、プライベートプール付きの新棟7室を増築いたします。これにより、総客室数は14棟へ。高いプライベート性を保持したまま、より多くのお客様へラグジュアリーな滞在体験を提供できる体制を構築してまいります。

メゾネットスイート ※イメージ

2. プライベートサウナの新設

豊かな自然環境と調和する新たなウェルネス施設として、プライベートサウナを新設いたします。島の大自然を感じながら心身を深く整える特別な体験を通じて、JIVANAが掲げる「静寂」と「余白」を一層高め、唯一無二のリトリート空間へと進化させてまいります。

3. レストラン「JIVANA KITCHEN」の開業

館内レストランを刷新し、新たに「JIVANA KITCHEN（ジバナキッチン）」として開業いたします。宮古島の豊かなテロワールを反映した沖縄食材や、土地に根ざす食文化を現代的な感性で再解釈。旅の大きな目的となるような、深く記憶に残るガストロノミー体験を創出してまいります。

外観 ※イメージメゾネットスイート ※イメージ

■ リブランド開業記念企画:秋田絢也シェフによる期間限定ディナー

リブランド開業に先駆け、シェフ秋田絢也氏を迎えた期間限定ディナーイベント「ローカルテロワール ― 秋田絢也のアトリエ ―」を、館内レストラン「JIVANA KITCHEN」にて開催します。

このたびは、フランス「Le Clos des Sens」をはじめヨーロッパ各地の星付きレストランで研鑽を積み、東京「Noeud. TOKYO」にてミシュラン一つ星およびグリーンスターを同時に獲得した秋田絢也シェフを迎え、期間限定の特別ディナーイベント「ローカルテロワール ― 秋田絢也のアトリエ ―」を開催いたします。

フレンチをベースに、宮古島から半径50km圏内の食材を軸とし、その日届く魚介や島野菜、果実、香草などを使用。仕入れや食材の状態に合わせて琉球の食文化や沖縄食材の個性を取り入れたコースを構成します。ヴィーガンコース、ベジタリアンコースもご用意し、自然由来の味わいを大切にしたコースとして提供いたします。

ペアリングは、国内外のラグジュアリーホテルで経験を重ねた総支配人兼ソムリエ、山地李加子監修。自然に寄り添ったナチュールワインを中心に、島酒なども取り入れた全7種をご用意いたします。沖縄ならではの酒文化を組み合わせることで、料理と土地の余韻をより深く感じていただける内容です。

サンセットに色づく空、ゆるやかに流れる島時間、そしてその日にしか出会えない宮古島の恵み。「JIVANA KITCHEN」のはじまりを告げる、期間限定のダイニングエクスペリエンスをお楽しみください。

＜【ローカルテロワール～秋田絢也のアトリエ～】特別ディナーイベント 概要＞

【開催期間】2026年6月17日（水）～9月30日（水）

【場所】JIVANA KITCHEN（旧：アヤンナ宮古島 JIVANA）

【コース内容】全10品

【料金】宿泊者：19,800円（税込）

レストラン利用：22,000円（税込）

ペアリング：11,000円（税込）

*ペアリングは全7種。ナチュールワインのほか、島酒なども含む構成を予定しています。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

オンライン予約 : https://www.tablecheck.com/ja/ayanna-miyako-jivana/reserve/landing

TEL：0980-79-8090（JIVANA KITCHIN予約受付 10:00～18:00）

※ 実施内容は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

◼️秋田 絢也 / Kenya Akita

秋田 絢也氏

1977年、福岡県生まれ。2007年に渡仏。ロワール地方の「Domaine des Hauts de Loire」をはじめ、地方料理を学ぶためサボア地方の2つ星レストラン「Les Terrasses d’Uriage」などで部門シェフ、スーシェフとして研鑽を積む。その後、アヌシーの「Le Clos des Sens」で約4年間スーシェフを務め、2019年にミシュラン3つ星を獲得。その他、「Bror」（コペンハーゲン）、「pastoral」（ベルギー）、「krommewatergang」（オランダ）などグローバルに活躍。2つ星「l'atelier d'edomond」 のスーシェフを経て 2020年Noeud.TOKYOのシェフ就任のため帰国。オープンから1年半でミシュラン1つ星、グリーンスターを同時に獲得。2022年からは、広島県尾道市瀬戸田の Azumi Setoda にてヘッドシェフを務め、「50 Best Discovery」、「We’re Smart Green Guide 2 Radishes」に選出された。

＜コメント＞

宮古島には、海、大地、太陽、風が育む豊かな食材があります。今回のJIVANA KITCHINでは、新鮮な魚介や島野菜、果実、香草など、一つひとつの素材と向き合いながら、宮古島ならではの風土を一皿ごとに表現していきたいと考えています。

フレンチの技法をベースにしながらも、土地の個性や琉球の食文化を大切にし、シンプルに素材が持つ力を自然なかたちで引き出すことを意識しています。訪れてくださる皆さまに、宮古島の海と大地の恵み、そしてここでしか流れない時間を、食を通して感じていただけたら嬉しく思います。

JIVANA宮古島 概要

サンスクリット語で「生命」「存在」を意味する「JIVANA」は、海からの贈り物、大地が育む恵み、空から降り注ぐ光や風など、宮古島に息づく自然の力を、滞在を通して味わっていただきたいという想いを込めています。JIVANAが目指すのは、余計なものを手放し、本来の感覚を取り戻す滞在です。島の自然と調和しながら、食、景色、静けさを通して、宮古島ならではの生命の巡りを感じるリトリート体験をお届けします。



名称 ：JIVANA（旧名称：アヤンナ宮古島）

レストラン名 ：JIVANA KITCHIN

所在地 ：〒906-0502 沖縄県宮古島市伊良部池間添1130

開業日 ：2024年4月26日（リブランド開業予定日：2026年6月頃）

客室数 ：7室（リブランド開業後：14室）

付帯施設 ：レストラン（リブランド開業後：プライベートサウナ）

敷地面積 ：7059.91平方メートル

延床面積 ：855.61平方メートル （増築前）

デザイン監修 ：HOKULEA株式会社

運営会社 ：スターリゾート株式会社

アクセス ：宮古空港より車で約25分、下地島空港より車で約10分

公式サイト ：https://www.jivana-miyako.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/jivanamiyako/

◼️スターリゾート株式会社について

スターリゾートは、「地球上の美しい土地に、旅の目的地となるホテルを作る」をビジョンに掲げ、開発・設計・運営を垂直統合で手がけるホテルデベロッパーです。2020年のホテル事業開始以来、「THIRD石垣島」「プリシアリゾートヨロン」「JIVANA宮古島」を展開して参りました。私たちが志すのは、単なる宿泊機能の提供に留まりません。その土地の誇りを再定義し、世界が渇望する目的地を創生することです。地域の潜在能力を極限まで引き出し、経済的・精神的な豊かさを循環させることで、地方創生の新たなパラダイムを確立し、次なる歴史を刻み続けてまいります。

＜会社概要＞

社名：スターリゾート株式会社

代表取締役： 佐々木優也

本社所在地：沖縄県那覇市松尾2丁目19番39号 グリーンハイツ那覇 209号室

設立：2016年11月

事業内容：リゾートホテルの開発・運営

企業サイト: https://starresort.co.jp