20年以上の洗浄専門家、台湾最大規模のクリーン洗浄工場が熊本に進出

株式会社Ruth Cleaning Technology台湾最大規模のクリーン洗浄工場

2025年3月、株式会社ルースクリーニングテクノロジー（本社：路得潔淨科技股份有限公司、台湾新竹、代表取締役：胡育誠）は、熊本において、クリーン洗浄工場の建設を開始しました。2027年の2月より、Class 10のハイレベルクリーンルームで、クリーン洗浄サービスを開始する予定です。会社詳細はホームページ：「https://www.lude.com.tw/ja/」にてご確認できます。

背景

TSMC社とは20年以上の付き合いがあるルースクリーニングテクノロジーは、JASM社の九州進出に伴い、熊本での事業展開を果たしました。同社はクリーニングだけではなく、配送や管理までのソリューションを提供し、お客様の業務負担を軽減することを実現します。

サービス詳細

ルースクリーニングテクノロジーは専門的なクリーン洗浄ソリューションを強みとしています。特徴としては、１.「クラス10のクリーンルーム」、２.「ウェハ洗浄に使用される※超純水によるクリーニング」です。また、３.「短時間で大量なシューズを乾かし、表面を傷まない専門の乾燥室」を有し、年間に４.「100万点以上の洗浄」が対応可能です。ほかにも、５.「RFIDによるウェアのデータ化管理」や、６.「修繕用のミシン設備」も備えています。

（※超純水：水道水などの原水から、イオン・有機物・微粒子などの不純物を極限まで除去したした純度の高い水です。さらに、電気伝導率が非常に低い特徴があり、主に半導体部品の洗浄、医薬品製造などの現場で使用されています。）

また、洗浄サービス以外にも、自社製のクリーンウェアおよびほかクリーンルーム関連消耗品も販売しています。ウェアはクラス10～10000まで全て対応し、ご要望に応えた色指定やカスタマイズも対応可能です。

今後の展開

ルースクリーニングテクノロジーは20年以上にわたり、多数な半導体大手企業にサービス提供した実績を持ち、台湾では最大規模のクリーンスーツ洗浄工場です。2027年2月から九州をはじめ、日本全土へのサービス展開を想定しています。

担当者コメント

ルースクリーニングテクノロジー管理部／ 余（ヨ）

「人に奉仕すること」を理念としているルースクリーニングテクノロジー。今後ますます発展が期待される日本半導体産業に、弊社はぜひ微力ながらも、支えて参りたいと思います。