シェア型ポスティング広告の「シェアチラシ」、月間配布100万枚突破を機に「地域貢献枠」を新設！第２弾として多摩市・川崎市の猫ボランティア「ねこたま庵」の保護猫譲渡会のボランティア活動支援を開始

株式会社Design-a

月間の配布数100万枚を突破した「シェアチラシ」、地域貢献枠の第2弾を発表! 多摩市・川崎市の猫ボランティア団体「ねこたま庵」と提携し、地域支援をさらに加速。

～4社相乗りによるコスト抑制と高い配布力を活かし、地域社会への還元を推進～

株式会社Design-a（本社：福岡市博多区、代表取締役：執行孝幸、以下「当社」）が運営するシェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」は、2026年4月に月間配布枚数が100万枚を突破いたしました。

これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年6月度よりチラシ内に「地域貢献枠」を新設しております。この度、好評を博した第1弾に続き、東京都多摩市を中心に活動する猫ボランティア団体「ねこたま庵」との提携による【第2弾】を実施いたします。

■背景と「地域貢献枠」の取り組み

当社の「シェアチラシ」は、複数企業の広告スペースをシェアすることで、低コストかつ効果的なポスティングを実現するサービスです。多くの企業様や地域の皆様に支えられ、2026年4月には「月間配布枚数100万枚」という大きな節目を迎えることができました。

この強力な情報インフラを活かし、「ビジネスの枠を超えて、地域に必要とされる情報を届けたい」という想いから「地域貢献枠」をスタートしました。地域の課題解決に取り組む団体を告知し、持続可能な地域社会の発展へ寄与することを目指しています。

■提携第2弾：猫ボランティア「ねこたま庵（多摩市）」への情報支援

地域貢献枠の第2弾として、多摩市を中心に保護猫活動や譲渡会、地域猫問題の解決に尽力されている「ねこたま庵」様の活動を支援いたします。

掲載開始時期： 2026年6月度配布分より

掲載内容： 保護猫の譲渡会案内

配布エリア： 多摩市・川崎市周辺エリア

ポスティング広告が持つ「家庭に直接届き、視認性が高い」という強みを活かし、インターネット上の情報に普段触れない層に対しても団体の認知拡大を図り、保護猫活動への理解と支援の輪を広げることを目指します。

【ねこたま庵 代表者様からのコメント】

この度は「シェアチラシ」の地域貢献枠にお声がけいただき、心より感謝申し上げます。私たち「ねこたま庵」は、日々保護猫たちと向き合い、ずっと家族を探す活動を続けています。今回のチラシ配布を通じて、インターネットを活用されない地域の皆様にも、譲渡会や保護猫たちの存在を身近に感じていただくきっかけとなれば幸いです。1匹でも多くの猫が、温かいご家族とご縁を結べるよう願っております。

■今後の展望

当社は今後も「シェアチラシ」を通じて、掲載企業様のビジネス発展をサポートすると同時に、「地域貢献枠」のさらなる展開を予定しております。全国各地で福祉・環境保全・防災・子育て支援などに取り組む団体を積極的に支援し、地域課題の解決に貢献してまいります。

■会社概要

社名： 株式会社Design-a

代表者： 代表取締役 執行孝幸

所在地： 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4-25

設立： 2019年9月

事業内容： シェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」の運営、広告企画

URL： https://share-chirashi.com/