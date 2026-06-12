那須の森で出会う「忘れられない、肉体験」・全国の肉生産者と料理人が集う、体験型フードフェス「GOOD NEWS MEATING 2026」肉フェス開催決定！

株式会社GOODNEWSGOOD NEWS MEATING

“食”をテーマに、社会課題をデザインによって解決するまちづくりや仕組みづくり、そして副産物の利活用をコンセプトにしたスイーツブランドなどの商品開発を手掛ける、株式会社GOODNEWS（所在地：栃木県那須町）は、全国各地の肉生産者や料理人・食の作り手たちが集結する体験型イベント『GOOD NEWS MEATING 2026』を2025年7月4日（土）・5日（日）にGOOD NEWS NEIGHBORSにて開催いたします。

肉フェス！忘れられない、肉体験。

GOOD NEWS MEATINGGOOD NEWS MEATINGGOOD NEWS MEATING

昨年多くの来場者で賑わった、＜GOOD NEWSの肉フェス＞が、開催2度目を迎える2026年スケールアップして帰ってきます！

「Meat（お肉）」と「Meeting（集い）」を掛け合わせた,＜GOOD NEWS MEATING＞は、ただお肉を味わうだけではない,“人と食がつながる場”としてスタートしました。

全国から集う生産者や料理人たちと直接会話しながら、その土地ならではの育て方や想い、命をいただく背景に触れ、お肉を「知って味わう」。それぞれの食材に込められたストーリーを知ることで、”おいしい”の感じ方が変わっていくーそんな体験を届けるイベントです。

今年初のコンテンツとして、完全予約制の、お肉を食べ尽くすBBQ企画「BBQ MEATING」を実施。

食べて知るほどに「おいしい」が深まる特別なMEATING企画を予定しています。

”いいお肉”とはなにか。

食べることを通じて、生産者の想い、地域の風土、命の循環に触れる2日間。

那須の森で、まだ知らない「お肉の魅力」と出会う、”忘れられない肉体験”をぜひお楽しみください。

GOOD NEWS MEATING 2026 イベント概要

開催日時：2026年7月4日（土）・5日（日）9:00~16:00

会場：GOOD NEWS NEIGHBORS 栃木県那須郡那須町高久乙24-1

入場：無料

駐車場：有（1台500円 ※アプリ登録で無料） ※電車でお越しの場合、那須塩原駅と会場を結ぶバス送迎を実施予定

Instagram：@goodnews_nasu

主催者： 株式会社GOODNEWS 協力：寺内動物病院、ABCミート

お肉を存分に味わいつくす目玉企画

詳細はこちら :https://www.instagram.com/goodnews_nasu/1. 特別BBQ体験！BBQ MEATING

今年の目玉は完全予約制のBBQ！主役はじっくり焼き上げる塊肉。牛もも肉や豚腕肉などを豪快に焼きながら、お肉の香り、焼ける音、肉汁までを五感で楽しむ、ここでしか味わえないライブ型BBQ体験です。さらに、BBQ研究家の岩井慶太郎氏によるお肉の焼き方や火入れのコツ、おいしさを引き出す技術などを直伝授！”焼く”ことそのものが楽しくなる、学びと体験が融合した90分間をお届けします。

BBQ MEATING

■内容

参加費：3,000円（税込）／人

定員：各回50名限定（完全予約制）

開催時間（両日共通）：第１部 11:30~13:30 ／第２部 13:30~15:00

（各回90分）

メニュー：

塊肉焼き（牛もも肉の塊焼き、豚腕肉の塊焼き）

野菜丸ごと焼き（エリンギ、ピーマンなど）

豚バラ巻き（長ネギ、オクラ、ヤングコーン、春菊など）

※内容は変更となる場合がございます。

ご予約はこちら :https://goodnewsmeatingbbq.peatix.com/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnrpQBH4Qdim-PhWlr96q4YvbTAhOzFSmu1ZQ0YTjf1mEJFZ2XbR3E3y83gto_aem_2Q8VLdVpC-La9rQr8AbUQABBQ研究家 岩井慶太郎 氏

岩井 慶太郎（いわいけいたろう）

【BBQ研究家】 大手コンサルティングファームの人材育成部門に勤務する傍ら「Share

Style BBQ」代表として活動。企業向けチームビルディングや地域食材PRなど「分け合うのは、食べ物ではなく体験。」を掲げた参加型のBBQ企画をプロデュースし、延べ3万人超を動員している。

2. お肉食べ比べ！

数ある出店者さんより、複数店舗のお肉を一度に食べ比べができる欲張りバーベキューをご用意します。詳細は公式Instagramで随時公開します。

公式Instagram :https://www.instagram.com/goodnews_nasu/

3. トークイベント MEATING LIVE 「忘れられない、肉体験。NICE MEAT MEET YOU」開催！NICE MEAT MEET YOU

普段何気なく食べているお肉が「どこで、誰に、どう育てられたのか」。本イベントは、生産者の想いや育った環境といった物語を知ることで、自分にとっての「おいしい」を見つけ、「いいお肉」について改めて考えるきっかけをお届けします。生産者・料理人・販売店など、異なる立場の皆さまにご登壇いただき、それぞれの「忘れられない、肉体験」「お肉との出会い」「今の仕事につながる体験」などをお話しいただきます（予約不要）

タイムスケジュール

▶ 7月4日（土）

（1組 約20分）

11:00～11:20 JAなすの × Han:nari

11:30～11:50 森林ノ牧場 × TESIO

12:00～12:20 栃木しゃも加工所 × いちゃりば栃木・沖縄

12:30～12:50 GOOD NEWS FARM × YUBOKU

13:00～13:20 アジア学院 × ハヤリソーセージ





▶ 7月5日（日）

（1組 約20分）

11:00～11:20 ABCミート × 赤城牛・赤城和牛TORIYAMA

11:30～11:50 サイボク × 渡辺精肉店

12:00～12:20 長谷川農場 × ルスティコ

12:30～12:50 黒富士農場 × 鳥桝

13:00～13:20 タバジビエ × Hi-Five BURGERS with 石岡鈴木牧場

13:30～13:50 KURKKU FIELDS × ブラウンチーズブラザーズ





ファシリテーター 寺内 宏光氏

■ファシリテーター

寺内 宏光（てらうちひろみつ）

栃木県高根沢町にて動物病院を運営する獣医師。診療のかたわら、業界誌での連載や、Podcast「らくちっくラジオ」の配信など、酪農や畜産に関する情報を発信している。

＜出店者一覧＞

豚や牛など親しみのある定番のお肉からブランド肉まで、全国から個性あふれるおいしいお肉を扱うお店、26店舗の飲食店が集結します！

食べて、知って、味わって、つながる、ここだけのMEATING体験にご参加ください

出店者一覧

１ 栃木県🐂JAなすの @ja_nasuno

２ 群馬県🐂赤城牛・赤城和牛TORIYAMA @akagigyu_akagiwagyu

３ 栃木県🐂長谷川農場 @ashikaga_marc_boeuf

４ 栃木県🐂森林ノ牧場 @shinrinno

５ 愛媛県🐖YUBOKU @yubokunosato

６ 埼玉県🐖サイボク @saiboku1946

７ 栃木県🐖学校法人アジア学院 @asian_rural_institute

８ 山梨県🐓黒富士農場 @tamagomura_kurofujinojo

９ 栃木県🐓栃木しゃも加工所 @tochigi__shamo

10 栃木県🐓鳥桝 @torimasu1976

11 山梨県🦌タバジビエ @tabagibier

12 千葉県🦌KURKKU FIELDS @kurkkufields urkkufields

13 栃木県🐐いちゃりば栃木・沖縄 @ichariba.okinawa

14 山梨県 ハヤリソーセージ @hayari_sausage

15 沖縄県 TESIO @tesio_sausage

16 静岡県🥩渡辺精肉店 @watanabe.meatshop.hmmt

17 栃木県🥩ABCミート @abc_meat

18 栃木県🍚Make the P's @make_the_ps

19 茨城県🍔Hi-Five BURGERS with 石岡鈴木牧場 @hi5burgers

20 栃木県🍔ブラウンチーズブラザーズ @browncheese_bros._

21 栃木県🍝Han:nari @imaishinya

22 栃木県🍝ルスティコ @rustico.nasu

23 栃木県 奥原いちご農園 @okihara_ichigo_nouen

24 栃木県(新潟県) エチゴビール @echigo_beer

25 栃木県 ココ・ファーム・ワイナリー @cocofarmwinery

26 栃木県🐂GOOD NEWS FARM



ゼロウェイスト・プロジェクト実施！森と共生する「肉フェス」へ

ゼロウェイスト・プロジェクト対象ご案内

那須の森の中で、”命をいただく”イベントだからこそ、環境への配慮も大切にしたい。

GOOD NEWS MEATINGでは、使い捨てごみ削減を目指し、「ゼロウェイスト・プロジェクト」を開催します。

マイプレート・マイカップの持参やリユース食器の利用を通じて、来場者の皆さまと一緒に、森と共生するイベント作りに取り組みます。アクションにご参加いただいた方には、会場内で使えるお得なチケットをご用意しました。

■参加方法と嬉しい特典

【持参】マイ食器（マイプレート・マイカップ）

利用料: 無料

特典: フードまたはドリンク専用引換チケットに加え、マイ食器１枚の持参で最大500円分（100円OFF×5枚）の割引チケットと、数量限定オリジナルステッカーをプレゼントいたします 。

※ カトラリー（箸やスプーン）も、マイカトラリーのご持参を推奨しております

※ マイ食器またはリユース容器をご利用の方に向けて、会場内には仮設洗い場も設置予定です

※当日マイ容器がない方はリユース食器を会場にてレンタルをお願いいたします（利用料：リユース容器1点につき100円）

全国の生産者と共に「大きな食卓」を創り上げる！MEATINGサポーター大募集

株式会社GOODNEWSが掲げる「大きな食卓（あらゆる背景を持った人たちが食を通じて繋がる場所）」というビジョンを体現するため 、イベントを共に創り上げてくれる「MEATINGサポーター」を募集します。

全国から集うこだわりの肉生産者や料理人たちと同じフィールドに立ち、サステナブルなイベントの裏側を直に体感できる特別な機会です。来場者と生産者を繋ぐ架け橋として、新しい「食の循環」を一緒にデザインしてみませんか？

活動内容: ゼロウェイスト・プロジェクトの推進サポート、各出店ブースの運営補助、会場内のご案内など

応募方法:GOOD NEWS サポーター 参加フォーム【GOOD NEWS MEATING 2026】

サポーター応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAQzM5PKgusJuBkv9rjjeqhaoMZsAtPHpSBB8I4l5SMtxTjg/viewform

イベント終了後の出店者交流会のご参加や、参加当日はオリジナルTシャツプレゼント

詳細は、公式Instagramでご確認ください▶︎▶︎▶︎https://www.instagram.com/goodnews_nasu/

株式会社GOODNEWSについて

GOOD NEWS NASU

“食“をテーマに社会（地方）課題をデザインによって解決することを目的とした商品づくりやまちづくり、仕組みづくりを行なう企業です。「大きな食卓」というビジョンのもと、あらゆる背景を持った人たちが食を通じて繋がる場所をつくり、つくり手も買い手も働き手も関わる人全てが幸せになれるコミュニティづくりを目指しています。

また、未利用食に新たな価値を見出し、美味しいお菓子や身近に楽しめる食品の開発および販売を手掛けています。

＊GOOD NEWS NASUの様子

「バターのいとこ」の自社工場拡張を機に、全国から「持続可能なまちづくり」というコンセプトに共感した仲間が集っている複合施設「GODD NEWS」。就労支援機能を備えた食品製造工場「GOOD NEWS FACTORY（グッドニュース ファクトリー）」、自然環境に配慮した店舗の集まる「GOOD NEWS NEIGHBORS（グッドニュース ネイバーズ）」、酪農王国・那須ならではのミルクにまつわる美味しいものがそろう「GOOD NEWS DAIRY（グッドニュース デァリー）」が並びます。「森との共生」をテーマに木々に囲まれながら自然と共存する新しいビジネスを行っております。

【会社概要】

社名：株式会社GOODNEWS

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

GOOD NEWS :https://gooooodnews.com/サステナブルアクション :https://gooooodnews.com/sustainability/GOOD NEWS Podcast

GOOD NEWS では、3月から podcastをスタート！「バターのいとこ」をはじめ、”おいしい”の背景になる生産者さんとのつながりや、商品開発の裏側のエピソードを創業者である宮本吾一本人から音声でお届けしています。宮本やその仲間等のGOOD なNEWSを通じて、日々の生活のSomething nice!＝なんかいいこと、を再発見できるような内容をお届けしていきます。ぜひご視聴ください。

GOOD NEWS Podcast :https://open.spotify.com/show/45hcBhy6AwEa9hHYzVq5w3?si=77KUMXo9Rz-fNOcYMXCOug&nd=1&dlsi=6d2fa9c0f5e74051







