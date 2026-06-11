【窪塚洋介さん、行定勲監督はじめ推薦コメントが到着！】 公開25周年『GO』 6月12日（金）より＜2週間限定＞で全国リバイバル上映！

株式会社つみき（Ｃ）２００１「ＧＯ」製作委員会

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、劇場公開25周年を記念し、6月12日（金）より2週間限定でリバイバル上映することが決定した、監督・行定勲、脚本・宮藤官九郎、主演・窪塚洋介による青春映画の傑作『GO』。

この度、本作の監督を務めた行定勲さん、脚本の宮藤官九郎さん、主演の窪塚洋介さんより25周年記念メッセージが到着！

さらに、文筆家のつやちゃんさん、ライターの西森路代さん、日本映画大学教授のハン・トンヒョンさんからも、本作への推薦コメントが寄せられました。

全国73館での上映が決定した『GO』は2026年6月12日（金）より＜2週間限定＞で上映。



アイデンティティという重いテーマを扱いながらも、スタイリッシュで軽快な演出と瑞々しいラブストーリーとして観る者を惹きつける2000年代日本映画の傑作を、ぜひ劇場のスクリーンでお楽しみください。

【『GO』25周年記念メッセージ（敬称略）】

行定勲（監督）

ある女優さんが息子さんに、

「ママ、すげ～面白い映画見つけたから一緒に観る？」

と言われ、TVの前で再生されたのが『GO』だったと教えてくれた。こういう話は、今まで何度もあった。

四半世紀前に撮られた『GO』は、私の手を離れ、多くの人に愛されながら立派に一人歩きを続けている。

監督として、これほど嬉しいことはない。

まだスクリーンで観たことのない方には、ぜひ新作映画に出会うような気持ちで映画館へ足を運んでいただきたい。

公開当時をご存じの方には、あの時代の空気や熱を懐かしみながら、もう一度再会していただけたら幸いです。

杉原が放つエネルギーが境界線を突破して、時代を超えて皆様に届きますことを願っています。

宮藤官九郎（脚本）

『ＧＯ』は映画の脚本としてはデビュー作で、今観返すと構成とかイキがってて恥ずかしいけど、

やっぱ窪塚くんはイイし、柴咲さんは可憐だし、大竹しのぶさんも山崎努さんも最強だし、

汗とか血とか涙とか体温とか、2000年代の青春映画ってこうだったよなぁと身につまされました。

なんつっても初めては１回しかないので、こんな最高の瞬間たちをフィルムに残せたことは一生の宝です。

窪塚洋介（主演）

”国境線なんか、俺が消してやるよ”

『GO』の公開から四半世紀。

自分自身の生き方にも大きな影響を与えた作品がリバイバル上映されるというのは、うれしいのと同時に非常にエモいです。

当時そこにあった熱量と、世代を超えて響く色褪せないメッセージは、今を生きる人々にもきっと届くはず。

初めて観る人も、25年ぶりの人も、

この機会に是非、劇場でご覧ください。

【推薦コメント（敬称略）】

大島育宙（芸人/映画・ドラマ評YouTuber）

中学時代、国語の便覧に載っていた一枚のスチール写真に私は魅了された。

文学史のコーナーに「映画化された小説」として紹介されていた。

原作を読み漁り、セリフを暗記するまでDVDを繰り返し観た。

平成生まれの俺たちがあらゆる場面で模倣してきた映画は、

公開から25年経って、この国にもっと必要な映画になった。

やっとスクリーンで観られる歓びと、

エンドロールが終わって思考しながら走り出したくなる衝動を、

観る前から感じている。

つやちゃん（文筆家）

今の時代から少しずつ失われつつある“雑味”が、そのままに刻まれている。

政治、暴力、ユーモア、ストリート--今だったら整理されるはずのものたちが、剥き出しの熱を保ったまま。

ここでは、アイデンティティのラベリングより先に、まず身体があり、恋があり、怒りがある。

なんという生々しさ、なんという切実さ！

西森路代（ライター）

主人公の荒々しくて、でもナイーブな魅力がさく裂していて、もうこんな映画は作れないだろう。

確かにこの映画を見ているといろんな面で社会は変わったと感じる。

でも、こんな風に彼が傷つく出来事は今はないよね、と過去を忘れて自分を安心させてはいけないだろう。

ハン・トンヒョン（日本映画大学教授）

公開から25年、「移民社会ニッポン」はさらに多様化した。

でも在日コリアンをはじめ、今ここにいる様々な人たちのことを「日本人」はどれだけ知っているのだろうか？

「国境線なんか、俺が消してやるよ」

今これをカッコいいと思うなら、その前にやるべきことは、その「線」について考え、その向こう側を知ること。

この青春も、この恋愛も、すべてここ日本社会のことだから。

【『GO』入場者プレゼント情報】

A5サイズ ミニポスター

※画像はイメージです。

※お一人様1回のご鑑賞につき1点の配布。

※先着・数量限定のため、配布期間内でもなくなり次第終了となります。

※劇場により数に限りがあります、あらかじめご了承ください。

※特典は非売品になります。転売はご遠慮ください。

【『GO』公開25周年記念トークイベント付き上映】

■上映作品

『GO』



■日時

2026年6月12日（金）18：30の回上映後（21:30終了予定）

■価格

2,000円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）



■劇場

新宿ピカデリー（東京都新宿区新宿3丁目15-15）



■登壇者

行定勲（監督）

大島育宙（芸人/映画・ドラマ評YouTuber）

※敬称略

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■販売

劇場窓口、劇場インターネット販売（https://www.smt-cinema.com/site/shinjuku/index.html）

【WEB】6月5日（金）15:00～

【劇場窓口】6月5日（金）より販売 ※残席があった場合

≪注意事項≫

・登壇者および舞台挨拶の予定は、都合により予告なく急遽変更になる場合がございます。

・途中入退場はお断りさせて頂きますので、予めご了承ください。

・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。

・場内でのカメラ(携帯電話含む)やビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。

・緊急事態等に伴う主催者側判断による中止の場合を除き、ご購入者様によるいかなる事情が生じましても、ご購入・お引換後のチケットの変更や払い戻しはできません。

・主催者の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合の交通費や宿泊費等の補償はございません。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・登壇ゲスト等へのプレゼントやお手紙、お花や差し入れなどはお受け取り出来ません。予めご了承ください。

【『GO』予告編】

【『GO』公開情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=I81u2gWEtVE ]

『GO』

公開日：2026年6月12日（金）より2週間限定

公開劇場：公開劇場：全国73館（公開劇場は順次追加予定です）

レイティング：G

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：東映、Filmarks

【『GO』公開劇場】

［北海道］札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］MOVIE ON やまがた、鶴岡まちなかキネマ（6/20～）

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ春日部、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、ユナイテッド・シネマ入間

［千葉］キネマ旬報シアター（6/13～）、イオンシネマ市川妙典

［東京］新宿ピカデリー、シネクイント、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、Stranger、キネカ大森、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマ日の出、アップリンク吉祥寺、シモキタ - エキマエ - シネマ K2（6/19～）、シアターギルド代官山（7/3～）、新文芸坐※35mmフィルム上映（7/24～）

［神奈川］

イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズ川崎、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、ムービル（6/19～）

［新潟］イオンシネマ新潟西

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢

［長野］上田映劇

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、MOVIX八尾

［兵庫］シネ・リーブル神戸、塚口サンサン劇場、元町映画館※35mmフィルム上映（6/27～）

［広島］サロンシネマ

［山口］MOVIX周南

［香川］イオンシネマ宇多津、

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城

［佐賀］シアター・シエマ（7/10～）

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］日田シネマテーク・リベルテ（6/20～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］桜坂劇場

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『GO』作品情報】

（Ｃ）２００１「ＧＯ」製作委員会

2001年／日本／123分

https://filmarks.com/movies/1039

原作：金城一紀「GO」(講談社刊)

脚本：宮藤官九郎

監督：行定勲

出演：窪塚洋介、柴咲コウ、大竹しのぶ、山崎努、新井浩文、村田充、細山田隆人／キム ミン、ミョン ケナム、山本太郎、大杉漣、塩見三省、萩原聖人

＜あらすじ＞

韓国籍を持つ所謂「在日」の高校生・杉原は、民族学校から日本の普通高校へ進学し、将来の目標も見つからないまま喧嘩に明け暮れる日々を送っていた。ある日、杉原は親友の加藤のバースデイパーティーで出会った少女・桜井と恋に落ちる。ぎこちないデートを重ね、2人で同じ場所を歩き、同じものを観て、同じものを聞く度にお互いの気持ちが近づいていくのが分かった。不器用ながらも距離を縮めていく中で、彼女に自分が「在日」であることを打ち明けるべきか葛藤する。

やがて順調に思えた日常の中で、在日の親友・正一（ジョンイル）が理不尽な暴力によって命を落とす事件が起きる。突然の喪失と向き合いながら、杉原は自らのアイデンティティと世界のあり方に直面していく・・・。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/