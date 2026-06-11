ビズリーチ主催「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」 会員満足度部門MVPを受賞

株式会社アサイン

株式会社アサイン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小瀬村 卓実）は、株式会社ビズリーチ主催の「JAPAN HEADHUNTER AWARDS 2026」において、昨年に続き、プリンシパルの長谷川 翔が二年連続で会員満足部門MVPを受賞したことをお知らせします。

■「JAPAN HEADHUNTER AWARDS」とは

「JAPAN HEADHUNTER AWARDS」は、ビズリーチに登録する9,700名以上※1のヘッドハンターのうち、「活動実績」と「会員からの評価」の2つを評価軸として算出されるヘッドハンタースコアをもとに、総合的に優秀な結果を残したヘッドハンターに贈られます。

業界や領域別の各部門のほか、会員満足度が特に高かったヘッドハンターに贈られる「会員満足度部門」、地方企業への転職支援で最も優れた結果を残したヘッドハンターに贈られる「地域活性化部門」など、全12部門の「MVP」と「殿堂入り」で構成され、本年度は12名が選出されました。

転職という選択肢を含め、早期から自律的にキャリアを築く重要性は、ますます高まっています。しかしながら、先行きが不透明な現代において、主体的にキャリアを形成していくことは決して容易ではありません。

そのため弊社では、転職活動時の「点」の支援にとどまらず、オーダーメイドのキャリアプランを軸とした「線」のキャリア設計をサポートしてまいりました。今回の受賞は、まさにこの入社後の活躍まで見据えた支援をご評価いただいた結果であると受け止め、大変嬉しく思います。

今後も、キャリアに真剣に向き合う若手ハイエンドの方に対して、高い支援品質でキャリア支援を提供できるように努めてまいります。

■長谷川翔 コメント

この度は二年連続で大変名誉ある賞をいただき、心より光栄に思います。

我々がご支援において一貫して大切にしてきたのは、「その方ならではの個性と可能性を最大限に引き出すこと」です。

転職はゴールではなく、豊かなキャリアを築くための一つの手段に過ぎません。

だからこそ、入社後の活躍や長期的な成長まで見据え、お一人おひとりに真剣に向き合い続けてきました。

今後も初心を忘れず、キャリアに真摯に向き合うすべての方の個性、可能性を最大限発揮できるよう、会社一丸となって尽力いたします。

■サービス概要- 若手ハイエンド特化の転職エージェント：ご(https://lp.assign-inc.com/content_ov8c)相談はこちらから(https://lp.assign-inc.com/content_ov8c) (https://lp.assign-inc.com/content_ov8c)- 若手ハイエンド層のキャリア形成に特化したプラットフォーム：App Store からダウンロード(https://apps.apple.com/jp/app/id1450608857)Google Play からダウンロード(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a_ssign.view_flutter_app)

会社名：株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

事業内容：人材紹介事業

ホームページ：https://www.assign-inc.com/

※1 2026年1月末時点