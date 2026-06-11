世界最大級のカードリペアコミュニティ「CRS」、トレカ修復代行サービスを本格展開

株式会社INOVEX

カード修復（リペア）に関する情報発信およびコミュニティ運営を行う CRS（Card Repair Studio） は、2025年5月より提供しているカード修復代行サービスについて、認定パートナーによる供給体制が整ったことを受け、本格的な提供を開始しました。本サービスは「削らない・盛らない・偽らない」という理念のもと、修復過程を開示する透明性の高い運用を行い、日本国内でグレーな印象を持たれてきたカードリペアを、健全で安心して利用できる文化へと変えていくことを目指します。

日本のカードリペアが抱えてきた課題

ポケモンカードをはじめとするトレーディングカードは、いまや日本を代表する文化のひとつです。一方で、傷んだカードを修復する「リペア」の領域には、長らく深刻な課題が存在してきました。

これまでは正しい修復情報がほとんど共有されず、一部の限られた人が情報を独占的に保持していました。また、カードの紙の繊維の原理を無視した強引な修復手法が広まり、かえってカードの価値を損ねたり、鑑定に通らなくなったりするケースも多く見られました。さらに、修復によってカードの状態を偽って販売する事例もあり、購入者が不利益を被ることもありました。こうした背景から、「リペア＝グレー・ブラックなもの」というイメージが根強く残ってきたのです。

CRSは、この現状を根本から変えたいという思いで活動を続けています。修復の前後の状態と、どの工程でどのように手を入れたかを依頼者に開示することで透明性を確保し、紙の繊維に理論的・科学的にアプローチする修復方法を発信。2026年1月のコミュニティ立ち上げから半年もたたずして参加者は700名規模に達し、日本国内のみならずアジア圏からも多くのメンバーが参加する、実質的に世界最大級のカードリペアコミュニティへと成長しました。

修復代行サービスについて

サービス概要

「自分で修復するのは不安」「高額なカードを自分で修復するのは怖い」--そうした方に代わって、CRSの厳しい試験を通過した認定パートナーがカードの修復を行うサービスです。2025年5月より提供を開始していましたが、このたび認定パートナーによる供給体制が整い、本格的な提供を開始しました。

CRSが大切にしている想い

特徴- 「削らない・盛らない・偽らない」理念に基づく修復カードの状態を偽る加工は行いません。カード本来の価値を可能な限り引き上げることを目的とします。- 修復の透明性修復の前後の状態を依頼者に共有し、どのような工程で修復を行ったかを説明します。「何をされたか分からない」という不安をなくします。- 試験を通過した認定パートナーが対応一定の技術基準を満たした認定パートナーのみが修復を担当します。こんな方におすすめ- コレクション用のカードを、できる限り良い状態で長期保管したい方- 鑑定（グレーディング）に出す前に、少しでも良い状態に整えたい方- 物販でカードを扱っており、利益率や仕入れの幅を広げたい方- 叩き売りされてしまうような傷んだカードに、もう一度価値を取り戻したい方

CRSが目指すのは、単なる修復技術の提供ではありません。

トレーディングカードに携わるすべての人が、互いをリスペクトし、攻撃し合うことなく、楽しみながらこの文化に関われる--そんな業界を実現することを使命としています。700名規模のコミュニティでも他者への攻撃を一切許さない運営方針を貫き、健全な場づくりを続けています。

「傷ついて価値を失いかけたカードに、もう一度輝ける場所を提供したい」「一人ひとりがモラルを持って取り組むことで、業界そのものを変えていきたい」。修復代行サービスは、その想いを形にした取り組みのひとつです。

今後の展開

CRSでは修復代行サービスのほか、以下の活動を通じて、カードリペアをより身近なものにしていきます。

- 無料コミュニティでの基礎的な修復情報の発信- 全国でのリペア体験会の開催- より踏み込んだ修復方法や、ツール情報を共有する月額メンバーシップ- 海外コミュニティ（台湾の主催者との共同勉強会など）との連携

ポケモンカードのリペア（修復）、PSA鑑定提出前のクリーニング、傷んだカードの価値回復など、トレーディングカードのケアに関心のある方に向けて、CRSは今後も実践的な情報を発信してまいります。

ご利用方法・お問い合わせ

CRSでは、目的に合わせて二つの入り口をご用意しています。

■ 自分でカードのリペアにチャレンジしたい方 まずはケアキットから。CRS公式LINEよりご購入いただけます。リペアの基礎情報やキットの使い方もご案内しています。

▶ CRS公式LINE：https://lin.ee/jVbkiBf(https://lin.ee/jVbkiBf)

■ 仲間とつながりながら学びたい方・修復代行を利用したい方 リペアの情報共有、質問・画像診断、体験会の案内、そして修復代行のご相談まで。CRS公式Discordコミュニティ（参加無料）よりご参加ください。

▶ CRS公式Discordコミュニティ：https://discord.gg/DpeNwcahHZ(https://discord.gg/DpeNwcahHZ)

【配信者情報】

サービス名：CRS（Card Repair Studio）

主宰：Kにゃん

公式ストア：https://www.pokekarepair.com/

公式LINE：https://lin.ee/jVbkiBf

公式無料コミュニティ：https://discord.gg/DpeNwcahHZ

お問い合わせ先：【cardrepairstudio@inovex.co.jp】

リリース日：【2026年5月1日】