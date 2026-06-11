【ワールド ECxAI事例】9兆円市場の商機を逃さない「“AIが効く組織”の作り方」をCommerceNextで公開

株式会社OpenFashion

ファッションと生成AIをはじめとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組む株式会社OpenFashion（本社：東京都港区、代表：上田 徹）は、当社COOならびに、株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長を兼任する上條 千恵が、EC業界向けイベント「CommerceNext」に登壇することをお知らせいたします。

本セッションでは、株式会社ワールド エグゼクティブディレクターならびに、株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長の築地 雄峰氏とともに、ファッション産業におけるデジタル・AI領域の最新動向と、ワールドグループ内で実践される「AIネイティブカンパニー」への変革の裏側について深く語ります。

⬛︎ 登壇背景

世界の「AI×ファッション」市場は、2024年の約3,345億円から2034年には約9兆円へと約30倍に拡大し、年平均成長率39.1%という異例のスピードで成長すると予測されています。さらに、今後ファッション企業のビジネス戦略においては、「AI・デジタル・技術力の開発と業務統合」がますます重要課題となることが見込まれています。

一方で、多くの企業がAIの導入を試みるものの、PoCにとどまり、組織全体への定着や具体的なROIの創出に壁を感じているのが現状です。

AIのメリットを最大化し、EC・小売ビジネスを成長させるためには、単なるツールの導入ではなく「組織構造」「働き方」「スキルの再構築」「文化変革」という4つの要素を同時にアップデートする必要があります。

こうした業界課題に対し、ワールドグループがいかにしてAIを業務に実装し、全社的な文化として定着させているのか。その具体的な知見をEC・小売業界の皆様に共有すべく、当社COO の上條 千恵と株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長の築地 雄峰氏が解説を行います。

⬛︎ セッションの見どころ

アパレル・EC市場において生成AIの導入が急務となる中、本セッションでは、単なるPoCにとどまらない、実務レベルでの具体的なAI活用事例とその成果を公開します。



1. 圧倒的な業務効率化とコスト削減

「Maison AI」の活用により、EC運営における「ささげ業務」の時間を20分から約3分へと大幅に短縮。なぜここまで短縮できたのか、その手法と再現性のある実装プロセスを解説します。



2. EC体験の向上と新ブランド「OO（オーオー）」の創出

AIを活用したサイズ提案による返品率の低下や、AI経由来訪者のエンゲージメント向上など、グローバルで実証が進む「EC×AI」の成果を解説。さらに、ワールド発のD2Cブランド「OO」における、商品企画からモデル画像生成、価格設定に至るまでのAI活用ワークフローをご紹介します。



3. AIが“効く”組織になるための4つの条件

AIを業務の標準装備として定着させるために不可欠な「組織構造」「働き方」「スキル再構築」「文化変革」の4つのアップデートについて、役員向けAI研修の実施や、階層別研修による全社スキルの底上げなど、企業知性を高めるための組織マネジメントの手法を紐解きます。

⬛︎ 登壇者プロフィール

築地 雄峰（Yuho Tsukiji）

株式会社ワールド 企業戦略室 エグゼクティブ・ディレクター / 株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長

大学を卒業後、総合商社にてエネルギーや物流事業、サステナビリティ関連事業に従事。その後、外資EC企業を経て、2022年1月に食品ECスタートアップ入社。同社では、事業推進本部長、執行役員を歴任し、未上場から上場のグロースを経験。2025年9月に株式会社ワールド入社。2026年3月より現職。

上條 千恵（Chie Kamijo）

株式会社Open Fashion COO /株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長 /株式会社AuthenticAI シニアマネージャー /

ファッション業界で約20年のキャリアを持つ、ファッションテック&AIスペシャリスト。販売・MD・EC運営・システム開発など幅広い実務経験を背景に、現在はOpenFashion COOとして生成AIプラットフォーム「Maison AI」の展開を牽引。2025年9月より株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長を兼任。ECの領域では、コンテンツ制作の自動化からAIエージェントの現場実装まで、実践的なAXに取り組んでいる。

⬛︎ セミナー開催概要

【ファッションEC×AI最前線】 ワールドが挑む、 9兆円市場の商機を逃さない「“AIが効く組織” の作り方」

・配信日時：2026年6月24日（水）14:40～15:20

・登壇者：

上條 千恵（株式会社Open Fashion COO /株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長）

築地 雄峰（株式会社ワールド 企業戦略室 エグゼクティブ・ディレクター / 株式会社ファッション・コ・ラボ 代表取締役社長）

・参加形式：オンライン配信

・お申込み：https://commercenext.jp/

⬛︎ 生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5.4、Claude 4.5 Sonnet、Gemini 3.1 Pro、Nano Bananaをはじめとする高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

◼️株式会社OpenFashionについて

会社名：株式会社OpenFashion

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-5-1ワールド北青山ビル12階

代表者：CEO 上田徹

事業内容：生成AI技術を活用したファッション産業のAIX（AI・トランスフォーメーション）

URL：https://jp.open-fashion.com/