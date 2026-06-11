～水陸両用アウトドア車イスの使い方を学ぼう～ 須磨海水浴場でユニバーサルビーチ講習会

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトは、2026年度須磨海水浴場の海開きに向けて、車椅子の人でもそうでない人でも海水浴を楽しんでもらうための「ユニバーサルビーチ講習会」を開催いたします。

日本初のビーチマット設置から10年目の節目となる今年の夏も、これまで以上に多くの方に安全に楽しんでいただくため、ユニバーサルビーチの意義と、水陸両用アウトドア車イス「ヒッポキャンプ」等の使い方を学べる実践的な講習会を、7月11日（土）と7月12日（日）の2日間にわたり開催します。

◼︎ 須磨ユニバーサルビーチプロジェクトのボランティア（サポートスタッフ）

昨年に引き続き、今年も須磨でユニバーサルビーチを開催します。それに先駆け、ユニバーサルビーチの意義や、水陸両用車イス「ヒッポキャンプ」、海用車イス「ウォーターウィール」などの使い方を学べる講習会を実施します。

須磨ユニバーサルビーチプロジェクトの活動は、多様な人々が一緒に海を楽しめる場をつくること。そのために、ボランティアの皆様の力が欠かせません。多くの方のお力添えのおかげで年々関わってくださる方が増え、より快適に海を楽しんでいただける環境が整ってきました。安心してチャレンジできるユニバーサルビーチを、須磨から全国へ。私たちとともに『みんなの”できない”を”できた！”に変える』お手伝いをしてみませんか？

◼︎須磨ユニバーサルビーチプロジェクトボランティア（サポートスタッフ）の3大ポイント

１. 利用者さんと感情を共有できる

「楽しい」「気持ちいい」「うれしい」

そんな感情を、利用者さんと一緒に感じることができます。サポートしながら、ともに海を楽しめる貴重な体験です。

２. 障がいについて理解を深められる

障がいのある方との関わりが初めての方も、実際に接することで、どんなサポートが必要か、どんな特性があるかを知ることができます。学んだことは、日常生活にも活かすことができます。

３. 無理なく楽しく参加できる

ご自身のライフスタイルやご都合にあわせて、ご協力いただけます。海での活動を通じて、新しい仲間との出会いも待っています。

■ 講習会の概要

【ユニバーサルビーチの基本を学ぶ講習会です。

ヒッポキャンプやウォーターウィール等の使い方、現在開発中のビーチマット「Smart Paraway」の運用に加え、サポート時の注意点や海での安全管理について、座学と実技を通して学びます。

【開催日時とタイムスケジュール】

※ヒッポの台数や安全に目が届く人数を考慮し、各日20名限定の募集となります。（2名以上の申し込みで開催）

内容

＜7月11日（土）＞

9:00 集合・準備

座学

休憩

実技に関する説明

実技講習

12:00 終了・解散

＜7月12日（日）＞

13:30 集合・準備

座学

休憩

実技に関する説明

実技講習

16:30 終了・解散

【基本ルール】

参加費は無料です。

昨年講習を受けた方は、基本的には受講不要です。

途中参加、途中退席も可能ですが、講習内容をすべて受けていない場合は「講習会参加済み」としては扱えませんのでご了承ください。

天候等による中止の最終決定は、当日の朝7時頃を予定しています。

日程変更等は随時公式SNSでお知らせします。

【持ち物・設備】

持ち物： 濡れてもいい服装（※海に入る実技講習があります）、着替え、かかとのあるサンダルまたはマリンブーツ、ラバー付き軍手、水分、タオル。日焼け対策、寒さ対策をお願いします。（活動に際して貸出物品はありません）

海水浴用の水シャワーと更衣室を利用できます。貴重品ロッカーもございます（利用時に500円が必要ですが、使用後に返却されます）。

荷物は自己管理をお願いします。

講習会場近くにブルーシートを敷く予定です。

※入水できない場合は、事前にお申し出ください。

【場所】須磨海岸（※集合場所の詳細は、申込後にご案内します）

誰もが安心して海を楽しめる環境を、今年も一緒につくっていきましょう。皆様のご参加を心よりお待ちしております！

【申込方法】

下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/YBqnWVeQ3n7fyjE17

＜法人概要＞

法人名：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

所在地：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目14-10ドルフ21-102

代表者：木戸俊介

設立：2017年11月2日

URL：https://sumauniversalbeach.com/

事業内容：みんなの”できない”を”できた！”に変えるを合言葉に、障がいを持っている方やお年寄り、小さなお子さんまで、誰もが楽しめるユニバーサルデザインなビーチを普及していく活動をしています。令和3年度より、中学社会公民の教科書に「持続可能な未来を目指す人々」と題し、SDGs達成に向けた先進事例として掲載されています。

＜主な受賞歴＞

・官民連携アワード優秀賞受賞（2026年）

・ICCサミットカタパルト登壇（2025年・2026年）

・政府広報公式SNS掲載（2025年度）

・ブルーフラッグベストプラクティス賞世界2位（2023年度）

・観光庁ブルーフラッグ認証事例（2022年度・2023年度 ）

・教育出版中学公民の教科書掲載（2021年度 ）

・観光庁持続可能な観光の実現に向けた先進事例（2020年度）

・IAUD国際ユニバーサルデザイン賞金賞（2019年）

・ひょうごユニバーサル社会づくり賞（2018年）

＜問い合わせ先＞

リリースに関するお問い合わせ先

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト PR事務局

担当：土原（email:sumauniversalbeach@gmail.com、TEL:080-3782-4405）