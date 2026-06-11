【TOKYO MX×キックボクシングイベント「KNOCK OUT」】生中継を中心とした大会新シリーズ『KNOCK OUT MX LIVE』を始動！第1回 2026年7月5日（日）よる8時から放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）は、株式会社Def Fellowが主催するキックボクシングイベント「KNOCK OUT」の生中継を中心とした大会新シリーズ『KNOCK OUT MX LIVE』を開始することを決定いたしました。第1回となる大会は、2026年7月5日（日）20:00～21:00に放送いたします。

(C)KNOCK OUT

「KNOCK OUT」は、その名の通り「ノックアウト決着」にこだわって国内外の強豪ファイターたちが競い合い、最強を決めるリングとして、多くのファンから支持を集めるキックボクシングイベントです。

福島県田村市常葉地区のKNOCK OUT専用格闘技施設、「KNOCK OUT TRAINING CAMP常葉」では、配信中心の大会として「REBELS SERIES」「THE KNOCK OUT FIGHTER」を実施しており、初の地上波生中継を中心とした3つ目のコンテンツとして、『KNOCK OUT MX LIVE』が加わることとなります。

現在、2026年内の『KNOCK OUT MX LIVE』は、以下の生中継大会が決定しています。

第2回 2026年9月20日（日）19:00～20:00

第3回 2026年11月22日（日）19:00～20:00

今、立ち技格闘技で最前線を突き進む好カード屈指のKNOCK OUTを、どうぞTOKYO MX地上波生中継で存分にお楽しみください。

■放送決定カード

◇KNOCK OUT-REDスーパーフェザー級 3分3R

軍司泰斗（TEAM SUERTE）vs下地奏人（フリー）

(C)KNOCK OUT◇KNOCK OUT-BLACK女子アトム級 3分3R

Kiho（KNOCK OUT GYM調布）vs白雪ゆき（クボジムーリレイズ東京ー）

(C)KNOCK OUT◇KNOCK OUT-RED-59.0kg契約 3分3R

真琴（STRING FIGHT LAB）vs辰樹（Y'ZD GYM沖縄）

(C)KNOCK OUT

■その他カード

◇KNOCK OUT-UNLIMITED-61.0kg契約 3分3R

丈太（KNOCK OUTクロスポイント吉祥寺）vs長谷川柊哉（和術慧舟會HEARTS）

(C)KNOCK OUT

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】KNOCK OUT MX LIVE

【放送日時】第1回 2026年7月5日（日）20:00～21:00＜TOKYO MX1＞

第2回 2026年9月20日（日）19:00～20:00＜TOKYO MX1＞

第3回 2026年11月22日（日）19:00～20:00＜TOKYO MX1＞